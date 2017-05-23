Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
.... я просто перетягну відповіді сюди: відповідь Андрія777: Первый написав: Порахуй що буде якщо ти ці 60% покладеш на депо під 15% в грн. Ти шо РАСТІШКА?????? =========
Яке гривнедепо? Усі інвестиційні розрахунки проводимо у валюті! Сам кредит може бути і у гривні, але це нічого не змінює. Дописав: хоча ні, змінює. Якщо буде обвал гривні, то знеціниться і кредит. Відповідно дохідність буде ще більша. ========
innamax2008 написав: Так купіть собі на 60% доларів, та покладіть під матрас, через п'ять років, якщо треба, купите собі ту квартиру, ще й на якусь подорож залишиться. І не треба з арендаторами та банками п'ять років возитись. ===========
Ви що прикалуєтесь? Через 5 років він отримає 100% квартири, а ви у матраці тільки 60%.(усі розрахунки знову ж таки у валюті). Чи ви думаєте що квартири за 5 років подешевшають більше ніж на 40%? - тільки в цьому випадку матрац вигідніший. ========
.... і моя відповідь була приблизною: Думаете, що через 5р. однуха в менш-більш нормальній локації просяде ~ на 40% в долярах від сьогоднішніх цінників? ...і в банках є теж ризик - отримати гривнею із затримкою в пару місяців! (а от, якщо знову гряне криза, а у Вас в заначці отих 40% долярчиків, то міняєте їх і гасите ВЕСЬ кредит, ще й дійсно залишиться на якусь подорож..... може й не одну )
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....а Я так і думав, що там щось буде! - бо стільки місця там занедбаного пропадає.... ... тільки, я хотів, щоб там пізніше(через 2-3р) почали будувати, щоб Я поруч біля свого Лайту, взяв в розтермінування квартиру для здачі в оренду на етапі котлован.... (а так, не вспіваю наскирдувати, бо попереду ще мене чекає ремонт)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
...може колись......через 3-4р. наважитись на іпотеку, щоб взяти квартиру для здачі в оренду(так сказати: створити свій пенсійний фонд) ))
.... он мої думки: ...взяв цифру 800 000грн(це ціна однухи з жлобремонтом в новобуді +/- в нормальній локації м. Лева) і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит кожного місяця - ПОВНІСТЮ!
(тільки не порівнювати з гривнедепо, бо ніхто так ризикувати не буде ...... хіба що можна - з долародепо)
... для розрахунків взято %% по іпотеці Привату(там від 18%)
...так ніби, і вівці цілі, і вовки ситі!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:...може колись......через 3-4р. наважитись на іпотеку, щоб взяти квартиру для здачі в оренду(так сказати: створити свій пенсійний фонд) ))
.... он мої думки: ...взяв цифру 800 000грн(це ціна однухи з жлобремонтом в новобуді +/- в нормальній локації м. Лева) і поклацавши на калькуляторі, вийшло, що потрібно ~ 60% своїх коштів(перший внесок) і ~ 40% кредитних(на 5р.), щоб +/- орендар за вас покривав ваш кредит кожного місяця - ПОВНІСТЮ!
(тільки не порівнювати з гривнедепо, бо ніхто так ризикувати не буде ...... хіба що можна - з долародепо)
... для розрахунків взято %% по іпотеці Привату(там від 18%)
...так ніби, і вівці цілі, і вовки ситі!
По перше в зазначену суму ви не вкладетесь, хіба якщо ви будівельник і зможете ремонт зробити своїми руками. По друге здача покриє % по кредиту і дуже малу частину тіла, решту треба буде додавати з кишені... По третє кешбек у цього проекту років так з 20+
Львівський БатяР написав:По перше в зазначену суму ви не вкладетесь, хіба якщо ви будівельник і зможете ремонт зробити своїми руками. По друге здача покриє % по кредиту і дуже малу частину тіла, решту треба буде додавати з кишені... По третє кешбек у цього проекту років так з 20+
....може Ви і 100% праві, але ще все хотів уточнити детальнішше в цифрах... 1)...ну піднімемо цифри, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн. 2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р. 400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту (400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"! 1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло) 2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс 3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс 4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс 5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс ...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти 3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.,а не 20р. як пишете Ви) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....
Доброго дня! Шановні. Давно читаю форум. І ось назріло в мене бажання придбати у Львові 2-х кімнатну квартиру. Готовий потратити на початковій стадії 1млн.грн. Розглядаю варіанти різні- окрім совдеповских квартир з центральним опаленням. Знайомий взяв на Малоголосівській (ніби вже виритий котлован- здача в кінці 19-го)по 14000 м.кв., що і мені радить. Поясню- сам не зі Львова, і Львів знаю погано. Але так як вже з тиждень моніторю питання купівлі, то схиляюсь більше до придбання квартири у вже збудованому будинку і в більш "престижнихних" районах(н.п. Франківський). Квартиру розглядаю в першу чергу для здачі в оренду. По можливості прошу порад від більш обізнаних в цьому питанні.
v_bodnar ... зразу кажу, що Малоголосківська, трохи на "відшибі", то до нормальної транспортної роз'вязки ще крокувати й крокувати.... але, якщо квартиранти попадуться з авто, то це не буде проблемою.... .. з переваг - там затишно! ... з мінусів - десь поряд там закинуті старі цвинтарі...
... а взагалі, Я б радив дивитись кожен об'єкт по карті, де позначені найближчі садочки/школи/супермаркети і т. п.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Львівський БатяР написав:По перше в зазначену суму ви не вкладетесь, хіба якщо ви будівельник і зможете ремонт зробити своїми руками. По друге здача покриє % по кредиту і дуже малу частину тіла, решту треба буде додавати з кишені... По третє кешбек у цього проекту років так з 20+
....може Ви і 100% праві, але ще все хотів уточнити детальнішше в цифрах... 1)...ну піднімемо цифри, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн. 2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р. 400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту (400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"! 1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло) 2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс 3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс 4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс 5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс ...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти 3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.,а не 20р. як пишете Ви) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....
Якщо будинок зданий і оренда 8гр/міс то по першій схемі ви отримаєте за перший рік 151 992гр (сума сплати відсотків і тіла) - 96 000 ( сума отримана за здачу) = - 56 000гр які треба витрясти з кишені шоб віддати банку або це є +7 місяців оренди. На другий рік буде ще = - 41 592гр. або +5 оренд, на третій = - 27 192гр або +3 оренди. І лише на 4й рік по року ви отримаєте 12 792гр плюсом. Якшо брати класику де виплата 10т.гр/міс то виходить, що %тами по кредиту в 400т.гр ви переплатите за 5років 200т.гр. або 25 міс (або 2роки і 1міс) здачі в оренду.
Висновок
1)в обох варіантах вам доведеться докладати з власної кишені протягом року, який варіант кому ближче то вже окрема справа кожного.
2)на те щоб відбити відсотки по кредиту потрібно 25 міс оренди.
3)окупність квартири настане після 150 міс. оренди (125вартість+25за%) Це в ідеалі - якщо не буде простоїв, не потрібно буде знижувати ціну оренди ч.з старість квартири і якщо нічого не треба буде ремонтувати чи докуповувати (вот пишу і вже в це не вірю) то це 12.5 років. Але дивлячись реально,то є десь років 14-15, бо після купівлі треба зробити ремонт, а це час, треба шукати орендарів таких які вам підійдуть це теж час ітд.
П.с якщо мова йде про купівлю на етапі будівництва то сюди треба додати к-сть років до здачі будинку. Ну і розрахунок буде інший, бо здавати в оренду одразу ви не зможете.
П.п.с. кредит в грн можна брати, якщо робити ставку на девал. грн., при тому ваш прибуток має залишатись стабільним, скажімо в $