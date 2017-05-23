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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лип, 2018 07:16
v_bodnar написав:
А як прокоментуєте ціну 14 за м. І термін здачі кінець 19р.
... як на мене - ціна нормаьна! - і здача не така вже й пізня!
(Я от в Авалоні-Лайт взяв минулої осені теж по такій ціні за м2 із здачею навесні 19р.)
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 03 лип, 2018 08:17
Львівський БатяР написав: Долярчик написав: Львівський БатяР написав:
По перше в зазначену суму ви не вкладетесь, хіба якщо ви будівельник і зможете ремонт зробити своїми руками.
По друге здача покриє % по кредиту і дуже малу частину тіла, решту треба буде додавати з кишені...
По третє кешбек у цього проекту років так з 20+
....може Ви і 100% праві, але ще все хотів уточнити детальнішше в цифрах...
1)...ну піднімемо цифри, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.
2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р.
400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту
(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!
1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)
2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс
3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс
4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс
5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс
...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти
3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.,а не 20р. як пишете Ви) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....
п. с.
....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"©
Давайте в цифрах...
Якщо будинок зданий і оренда 8гр/міс то по першій схемі ви отримаєте за перший рік 151 992гр (сума сплати відсотків і тіла) - 96 000 ( сума отримана за здачу) = - 56 000гр які треба витрясти з кишені шоб віддати банку або це є +7 місяців оренди. На другий рік буде ще = - 41 592гр. або +5 оренд, на третій = - 27 192гр або +3 оренди. І лише на 4й рік по року ви отримаєте 12 792гр плюсом.
Якшо брати класику де виплата 10т.гр/міс то виходить, що %тами по кредиту в 400т.гр ви переплатите за 5років 200т.гр. або 25 міс (або 2роки і 1міс) здачі в оренду.
Висновок
1)в обох варіантах вам доведеться докладати з власної кишені протягом року, який варіант кому ближче то вже окрема справа кожного.
2)на те щоб відбити відсотки по кредиту потрібно 25 міс оренди.
3)окупність квартири настане після 150 міс. оренди (125вартість+25за%) Це в ідеалі - якщо не буде простоїв, не потрібно буде знижувати ціну оренди ч.з старість квартири і якщо нічого не треба буде ремонтувати чи докуповувати (вот пишу і вже в це не вірю) то це 12.5 років. Але дивлячись реально,то є десь років 14-15, бо після купівлі треба зробити ремонт, а це час, треба шукати орендарів таких які вам підійдуть це теж час ітд.
П.с якщо мова йде про купівлю на етапі будівництва то сюди треба додати к-сть років до здачі будинку. Ну і розрахунок буде інший, бо здавати в оренду одразу ви не зможете.
П.п.с. кредит в грн можна брати, якщо робити ставку на девал. грн., при тому ваш прибуток має залишатись стабільним, скажімо в $
.... в мене тоді одне малесеньке й НЕ скромне
питаннячко: а де ж Ви тоді вкладаєте "вільні" кошти і, якщо Ви ще не на пенсії, то як і в чому бачите свій майбутній "пенсійний фонд"?
Дякую!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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