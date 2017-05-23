Львівський БатяР написав:

Долярчик написав: Львівський БатяР написав: По перше в зазначену суму ви не вкладетесь, хіба якщо ви будівельник і зможете ремонт зробити своїми руками.

По друге здача покриє % по кредиту і дуже малу частину тіла, решту треба буде додавати з кишені...

По третє кешбек у цього проекту років так з 20+ По перше в зазначену суму ви не вкладетесь, хіба якщо ви будівельник і зможете ремонт зробити своїми руками.По друге здача покриє % по кредиту і дуже малу частину тіла, решту треба буде додавати з кишені...По третє кешбек у цього проекту років так з 20+

....може Ви і 100% праві, але ще все хотів уточнити детальнішше в цифрах...

1)...ну піднімемо цифри, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.

2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р.

400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту

(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!

1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)

2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс

3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс

4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс

5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс

...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти

3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.,а не 20р. як пишете Ви) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....



п. с.

....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"© ....може Ви і 100% праві, але ще все хотів уточнити детальнішше в цифрах...1)...ну піднімемо цифри, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р.400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.,а не 20р. як пишете Ви) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....п. с.....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"©

Давайте в цифрах...Якщо будинок зданий і оренда 8гр/міс то по першій схемі ви отримаєте за перший рік 151 992гр (сума сплати відсотків і тіла) - 96 000 ( сума отримана за здачу) = - 56 000гр які треба витрясти з кишені шоб віддати банку або це є +7 місяців оренди. На другий рік буде ще = - 41 592гр. або +5 оренд, на третій = - 27 192гр або +3 оренди. І лише на 4й рік по року ви отримаєте 12 792гр плюсом.Якшо брати класику де виплата 10т.гр/міс то виходить, що %тами по кредиту в 400т.гр ви переплатите за 5років 200т.гр. або 25 міс (або 2роки і 1міс) здачі в оренду.Висновок1)в обох варіантах вам доведеться докладати з власної кишені протягом року, який варіант кому ближче то вже окрема справа кожного.2)на те щоб відбити відсотки по кредиту потрібно 25 міс оренди.3)окупність квартири настане після 150 міс. оренди (125вартість+25за%) Це в ідеалі - якщо не буде простоїв, не потрібно буде знижувати ціну оренди ч.з старість квартири і якщо нічого не треба буде ремонтувати чи докуповувати (вот пишу і вже в це не вірю) то це 12.5 років. Але дивлячись реально,то є десь років 14-15, бо після купівлі треба зробити ремонт, а це час, треба шукати орендарів таких які вам підійдуть це теж час ітд.П.с якщо мова йде про купівлю на етапі будівництва то сюди треба додати к-сть років до здачі будинку. Ну і розрахунок буде інший, бо здавати в оренду одразу ви не зможете.П.п.с. кредит в грн можна брати, якщо робити ставку на девал. грн., при тому ваш прибуток має залишатись стабільним, скажімо в $