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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лип, 2018 07:16
v_bodnar написав:
А як прокоментуєте ціну 14 за м. І термін здачі кінець 19р.
... як на мене - ціна нормаьна! - і здача не така вже й пізня!
(Я от в Авалоні-Лайт взяв минулої осені теж по такій ціні за м2 із здачею навесні 19р.)
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Долярчик
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Додано: Вів 03 лип, 2018 08:17
Львівський БатяР написав: Долярчик написав: Львівський БатяР написав:
По перше в зазначену суму ви не вкладетесь, хіба якщо ви будівельник і зможете ремонт зробити своїми руками.
По друге здача покриє % по кредиту і дуже малу частину тіла, решту треба буде додавати з кишені...
По третє кешбек у цього проекту років так з 20+
....може Ви і 100% праві, але ще все хотів уточнити детальнішше в цифрах...
1)...ну піднімемо цифри, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.
2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у кредит на 5р.
400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту
(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!
1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)
2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс
3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс
4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс
5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс
...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти
3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.,а не 20р. як пишете Ви) і вже тоді можемо або продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ, або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....
п. с.
....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"©
Давайте в цифрах...
Якщо будинок зданий і оренда 8гр/міс то по першій схемі ви отримаєте за перший рік 151 992гр (сума сплати відсотків і тіла) - 96 000 ( сума отримана за здачу) = - 56 000гр які треба витрясти з кишені шоб віддати банку або це є +7 місяців оренди. На другий рік буде ще = - 41 592гр. або +5 оренд, на третій = - 27 192гр або +3 оренди. І лише на 4й рік по року ви отримаєте 12 792гр плюсом.
Якшо брати класику де виплата 10т.гр/міс то виходить, що %тами по кредиту в 400т.гр ви переплатите за 5років 200т.гр. або 25 міс (або 2роки і 1міс) здачі в оренду.
Висновок
1)в обох варіантах вам доведеться докладати з власної кишені протягом року, який варіант кому ближче то вже окрема справа кожного.
2)на те щоб відбити відсотки по кредиту потрібно 25 міс оренди.
3)окупність квартири настане після 150 міс. оренди (125вартість+25за%) Це в ідеалі - якщо не буде простоїв, не потрібно буде знижувати ціну оренди ч.з старість квартири і якщо нічого не треба буде ремонтувати чи докуповувати (вот пишу і вже в це не вірю) то це 12.5 років. Але дивлячись реально,то є десь років 14-15, бо після купівлі треба зробити ремонт, а це час, треба шукати орендарів таких які вам підійдуть це теж час ітд.
П.с якщо мова йде про купівлю на етапі будівництва то сюди треба додати к-сть років до здачі будинку. Ну і розрахунок буде інший, бо здавати в оренду одразу ви не зможете.
П.п.с. кредит в грн можна брати, якщо робити ставку на девал. грн., при тому ваш прибуток має залишатись стабільним, скажімо в $
.... в мене тоді одне малесеньке й НЕ скромне
питаннячко: а де ж Ви тоді вкладаєте "вільні" кошти і, якщо Ви ще не на пенсії, то як і в чому бачите свій майбутній "пенсійний фонд"?
Дякую!
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Долярчик
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Додано: Вів 03 лип, 2018 11:42
15 років не так вже і страшно. Це ж термін повернення коштів. А повертатись вони зразу почнуть. І якщо є час (ви молодий, або не сильно старий), то можна на грощі від ореднди зразу брати кредит на другу квартиру. Звісно, якщо є додаткові кошти на перший внесок.
Звісно це ризик, але Львів зі всіх міст України напевно в останню чергу обезлюдить і тому здача в оренду є непоганий бізнес на мій погляд.
Ну і треба вже звикати, що такі інвестиції ніде у світі швидко не повертаються.
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fis
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Додано: Вів 03 лип, 2018 22:35
To Долярчик
Досить великі кошти (по моїм міркам) вкладаю в себе та сімю. Решту ми сторінками вище вже обговорили, вам мої варіанти не зовсім підійшли.
Чесно кажучи до пенсії в її традиційному віці далеченько тай ще не зрозуміло в якій країні буде вона, бо з кожним роком жити тут хочеться все менше й менше...
Востаннє редагувалось Львівський БатяР
в Вів 03 лип, 2018 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Львівський БатяР
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Додано: Вів 03 лип, 2018 23:05
fis написав:
15 років не так вже і страшно. Це ж термін повернення коштів. А повертатись вони зразу почнуть. І якщо є час (ви молодий, або не сильно старий), то можна на грощі від ореднди зразу брати кредит на другу квартиру. Звісно, якщо є додаткові кошти на перший внесок.
Звісно це ризик, але Львів зі всіх міст України напевно в останню чергу обезлюдить і тому здача в оренду є непоганий бізнес на мій погляд.
Ну і треба вже звикати, що такі інвестиції ніде у світі швидко не повертаються.
Ну по перше ми вище порахували, що для погашення кредиту і відсотків не достатньо орендної плати, тобто крім першого внеснеску ще треба буде в залежності від типу кредиту докладати з власної кишені на погашення тіла та відсотків бо оренди не хватає...
По друге з яким світом ви співставляєте за приклад ? Якщо мова йде про цивілізований де стабільно і спокійно, як на цвинтарі, то так, термін окупності там теж 10-12років але там нерухомість росте в ціні вже з десяток або й два років, на худий кінець її вартість майже не змінюється.
По третє ч.з 15 років ваша квартира перейде в старий житловий фонд і втратить свою актуальнісь. Можливо ч.з цей час забудовники щоб привабити споживача за ті ж гроші будуть встановлювати криті басейни на даху, а можливо ми отримаємо Іспанській сценарій де непотрібними є цілі квартали, при такій міграції населення закордон і темпах бубівництва, в нашій країні це можливо.
А живе бабло воно завжди живе бабло. Хочеш бетон купуй, а ні то просто бери з купки тай живи. Як ми порахували вище, якщо вартість однухи з ремонтом 1млн., а вартість оренди 8т.гр. то ви можете 10,5 років ніфіга не робити і тянути з купки в 1млн кожен міс 8т.гр. А якщо той лям ще трохи на депо пристроїти то можна і 15р. так прожити. Бо передбачити вартість житла за 15р в нашій країні те саме, що передбачити вартість золота чи іншого металу за 15р.
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Львівський БатяР
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Додано: Сер 04 лип, 2018 07:16
Львівський БатяР написав:
тай ще не зрозуміло в якій країні буде вона, бо з кожним роком жити тут хочеться все менше й менше...
... "сумно, б..."(с)
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Долярчик
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