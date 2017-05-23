... як на мене - ціна нормаьна! - і здача не така вже й пізня!
(Я от в Авалоні-Лайт взяв минулої осені теж по такій ціні за м2 із здачею навесні 19р.)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лип, 2018 07:16
... як на мене - ціна нормаьна! - і здача не така вже й пізня!
(Я от в Авалоні-Лайт взяв минулої осені теж по такій ціні за м2 із здачею навесні 19р.)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 лип, 2018 08:17
.... в мене тоді одне малесеньке й НЕ скромне питаннячко: а де ж Ви тоді вкладаєте "вільні" кошти і, якщо Ви ще не на пенсії, то як і в чому бачите свій майбутній "пенсійний фонд"?
Дякую!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:42
15 років не так вже і страшно. Це ж термін повернення коштів. А повертатись вони зразу почнуть. І якщо є час (ви молодий, або не сильно старий), то можна на грощі від ореднди зразу брати кредит на другу квартиру. Звісно, якщо є додаткові кошти на перший внесок.
Звісно це ризик, але Львів зі всіх міст України напевно в останню чергу обезлюдить і тому здача в оренду є непоганий бізнес на мій погляд.
Ну і треба вже звикати, що такі інвестиції ніде у світі швидко не повертаються.
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:35
To Долярчик
Досить великі кошти (по моїм міркам) вкладаю в себе та сімю. Решту ми сторінками вище вже обговорили, вам мої варіанти не зовсім підійшли.
Чесно кажучи до пенсії в її традиційному віці далеченько тай ще не зрозуміло в якій країні буде вона, бо з кожним роком жити тут хочеться все менше й менше...
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Вів 03 лип, 2018 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лип, 2018 23:05
Ну по перше ми вище порахували, що для погашення кредиту і відсотків не достатньо орендної плати, тобто крім першого внеснеску ще треба буде в залежності від типу кредиту докладати з власної кишені на погашення тіла та відсотків бо оренди не хватає...
По друге з яким світом ви співставляєте за приклад ? Якщо мова йде про цивілізований де стабільно і спокійно, як на цвинтарі, то так, термін окупності там теж 10-12років але там нерухомість росте в ціні вже з десяток або й два років, на худий кінець її вартість майже не змінюється.
По третє ч.з 15 років ваша квартира перейде в старий житловий фонд і втратить свою актуальнісь. Можливо ч.з цей час забудовники щоб привабити споживача за ті ж гроші будуть встановлювати криті басейни на даху, а можливо ми отримаємо Іспанській сценарій де непотрібними є цілі квартали, при такій міграції населення закордон і темпах бубівництва, в нашій країні це можливо.
А живе бабло воно завжди живе бабло. Хочеш бетон купуй, а ні то просто бери з купки тай живи. Як ми порахували вище, якщо вартість однухи з ремонтом 1млн., а вартість оренди 8т.гр. то ви можете 10,5 років ніфіга не робити і тянути з купки в 1млн кожен міс 8т.гр. А якщо той лям ще трохи на депо пристроїти то можна і 15р. так прожити. Бо передбачити вартість житла за 15р в нашій країні те саме, що передбачити вартість золота чи іншого металу за 15р.
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:22
Доброго дня всіх хто ще залишився тут.
Поки прочитав всі повідомляння, то форум й "заглох". Шкода, адже це хороша і актуальна тема. Я з Тернополя, але прочитавши суми, які плануєте отримувати з оренди, та суми за які, з ваших повідомлень, здаються квартири, то й мене зацікавила можливість купівлі у Львові житла для здачі в оренду. Цифри для порівняння: сира 1-кімнатна квартира (43-45 м.кв) і здана зараз коштує 23 тис.Готова з ремонтом цієї ж площа в районі 30-38 тис. Не так далеко втекли львівські ціни. Ремонт+ меблі приблизно такі ж. Але, наступне - орієнтовна/реальна сума, яку можна отримати за оренду квартири із ремонтом з індивідуальним опалення, меблями і технікою 3500-4000 грн. Якщо хтось здав більше - то йому підфортило, або то чудесні розповіді, або орендували "негри", які все знищують і нічого не цінують.
Також, варто добавити, що слід розрізняти купівлю житла для здачі саме як пасивний прибуток. Майже, нічого не робиш в даний момент, а якась "копійочка" тай "капає", що серце гріє лише подумавши про це. Більшість рахують за скільки "капіталовкладення" окупляться. Це правильно, молодці. "Гроші люблють порядок і рахунок". Звичайно, що це не оборотний бізнес і надприбутків в даній сфері неможливо отримати. Тому варто звернути увагу, як саме окуповуються "капіталовкладення" у розвинутих країнах, до яких хотілося б хотя б прирівнятись. Так от, люди вкладають "дєнєжку" і вона починає працювати і розраховують на те, що за 12-15 років вийдуть на "нуль", а далі уже будуть отримувати "девіденди". А у нас люди хочуть все і відразу. такого немає. За таким потрібно іти на форекс/крипту, до азартних ігор..
Додано: Чет 05 лип, 2018 15:02
Для пана Долярчика
Вам як щасливому власнику нового житла рекомендую наступні речі:
Будівельна організація перед здачею буде збирати всіх співвласників. щоб вибрати голову правління і членів плавління ОСББ ( яке потрібно створити). Варто створити групу у фейсбуці, вайбері, щоб там були присутні жителі лише вашого будинку і обговорювали різні питання і вирішували різні проблеми. От наприклад, створити електронну табличку, де вказати всі фірми, що встановлюють індивідуальне опалення і щоб майбутні сусіди поставили плюсики напроти фірм, які вони вибрали. Це потрібно для того, що коли в одній фірмі будуть хотя б 5 квартир робити опалення, то спокійно можна до них підходити і казати, що "я із сусідами будемо у вас замовляти дану послугу і якщо хочете нас втримати як клієтна, то робіть знижку". Звичайно перед тим кожен уже мав би до них звернутись кожен окремо і отримати розрахунок/кошторис робіт, що б уже їх ставити перед фактом і вимагати від поданого кошторису знижки хотя б 50-100євро для кожної квартири. Сам 2 місяці назад отримав знижку 80 євро , як постійний клієнт і той що приводить інший клієнтів.
Якщо хтось планує вести будматеріали, то можна згрупуватись і однією доставкою можуть скористатись декілька квартир. Купуєте гіпсокартон, також групуйтесь, але якщо буде бажаючих на 45 листів, то можете уже замовити на гуртовні палету і узяти по гуртовій ціні.
Також можна пройтись по магазинах будматеріалів як представник від будинку і домовитись про знижку при купівлі будматеріалів. Або, щоб у магазині, наприклад, забили ваше прізвище як майстра, який робить ремонти, і ви відправляєте людей-клієнтів. які купуватимуть матеріал і посилаючись на ваше прізвище будуть отримувати знижку. І від відповідно від обороту - будете уже обговорювати суми знижок. Думаю, у питанні знижок не мені вас вчити. Можу лише вказати напрямок, про який знаєте, і можливо й користуєтесь.
Зайшли в будинок кабельні оператори - хай платять. Інтернет провайдери - також. Вони на вашому будинку заробляють гроші, а ви співвласник. У нас в середньому за кожну квартиру отримують від 50 коп. до 1 грн.в місяць в залежності від оператора і кількості клієнтів і як його ви розкрутили. То ваш будинок, ви співвласник, і вхід до підвалу чи доступ до комунікацій для чужих людей у вас "платний". Тому при такій постановці питання всі швиденько погоджуються, особливо коли будинок великий за розмірами. Поставили біля будинку автомат із водою - 500 грн + плата по лічильнику. І чим більше отаких клієнтів, тим меншою можна ставити плату-внеску за 1 м. кв. Для прикладу, у моєму будинку до першого січня оплата була 1,9 грн /м.кв., а зараз 2,5грн/м. кв. Десь таке є? А при хорошій організації і плануванні можливо.
Головне при всіх вище згаданих домовленостях не потрібно нікому передавати свої гроші і ні від кого брати чужі. Просто має бути домовленість із фірмою чи магазином про знижку і всі мають бути в курсі, що така подія має відбутись. А можете й самі "прошвирнутись по конторах", вибити знижку і казати, людям , що таке маєте і що інші можуть скориститись вашою "кровною заробленою знижкою" за 30-50% від самої знижки ( в залежності від суми). Ви ж працюєте, а це також робота, яка потребує часу і потребує певних зусиль. І відповідно можете суттєво зменшити вартість вашого ремонту.
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