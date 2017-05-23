Додано: Чет 05 лип, 2018 15:02

Для пана Долярчика



Вам як щасливому власнику нового житла рекомендую наступні речі:

Будівельна організація перед здачею буде збирати всіх співвласників. щоб вибрати голову правління і членів плавління ОСББ ( яке потрібно створити). Варто створити групу у фейсбуці, вайбері, щоб там були присутні жителі лише вашого будинку і обговорювали різні питання і вирішували різні проблеми. От наприклад, створити електронну табличку, де вказати всі фірми, що встановлюють індивідуальне опалення і щоб майбутні сусіди поставили плюсики напроти фірм, які вони вибрали. Це потрібно для того, що коли в одній фірмі будуть хотя б 5 квартир робити опалення, то спокійно можна до них підходити і казати, що "я із сусідами будемо у вас замовляти дану послугу і якщо хочете нас втримати як клієтна, то робіть знижку". Звичайно перед тим кожен уже мав би до них звернутись кожен окремо і отримати розрахунок/кошторис робіт, що б уже їх ставити перед фактом і вимагати від поданого кошторису знижки хотя б 50-100євро для кожної квартири. Сам 2 місяці назад отримав знижку 80 євро , як постійний клієнт і той що приводить інший клієнтів.

Якщо хтось планує вести будматеріали, то можна згрупуватись і однією доставкою можуть скористатись декілька квартир. Купуєте гіпсокартон, також групуйтесь, але якщо буде бажаючих на 45 листів, то можете уже замовити на гуртовні палету і узяти по гуртовій ціні.

Також можна пройтись по магазинах будматеріалів як представник від будинку і домовитись про знижку при купівлі будматеріалів. Або, щоб у магазині, наприклад, забили ваше прізвище як майстра, який робить ремонти, і ви відправляєте людей-клієнтів. які купуватимуть матеріал і посилаючись на ваше прізвище будуть отримувати знижку. І від відповідно від обороту - будете уже обговорювати суми знижок. Думаю, у питанні знижок не мені вас вчити. Можу лише вказати напрямок, про який знаєте, і можливо й користуєтесь.

Зайшли в будинок кабельні оператори - хай платять. Інтернет провайдери - також. Вони на вашому будинку заробляють гроші, а ви співвласник. У нас в середньому за кожну квартиру отримують від 50 коп. до 1 грн.в місяць в залежності від оператора і кількості клієнтів і як його ви розкрутили. То ваш будинок, ви співвласник, і вхід до підвалу чи доступ до комунікацій для чужих людей у вас "платний". Тому при такій постановці питання всі швиденько погоджуються, особливо коли будинок великий за розмірами. Поставили біля будинку автомат із водою - 500 грн + плата по лічильнику. І чим більше отаких клієнтів, тим меншою можна ставити плату-внеску за 1 м. кв. Для прикладу, у моєму будинку до першого січня оплата була 1,9 грн /м.кв., а зараз 2,5грн/м. кв. Десь таке є? А при хорошій організації і плануванні можливо.



Головне при всіх вище згаданих домовленостях не потрібно нікому передавати свої гроші і ні від кого брати чужі. Просто має бути домовленість із фірмою чи магазином про знижку і всі мають бути в курсі, що така подія має відбутись. А можете й самі "прошвирнутись по конторах", вибити знижку і казати, людям , що таке маєте і що інші можуть скориститись вашою "кровною заробленою знижкою" за 30-50% від самої знижки ( в залежності від суми). Ви ж працюєте, а це також робота, яка потребує часу і потребує певних зусиль. І відповідно можете суттєво зменшити вартість вашого ремонту.