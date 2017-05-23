... як на мене - ціна нормаьна! - і здача не така вже й пізня!
(Я от в Авалоні-Лайт взяв минулої осені теж по такій ціні за м2 із здачею навесні 19р.)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лип, 2018 07:16
... як на мене - ціна нормаьна! - і здача не така вже й пізня!
(Я от в Авалоні-Лайт взяв минулої осені теж по такій ціні за м2 із здачею навесні 19р.)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 лип, 2018 08:17
.... в мене тоді одне малесеньке й НЕ скромне питаннячко: а де ж Ви тоді вкладаєте "вільні" кошти і, якщо Ви ще не на пенсії, то як і в чому бачите свій майбутній "пенсійний фонд"?
Дякую!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:42
15 років не так вже і страшно. Це ж термін повернення коштів. А повертатись вони зразу почнуть. І якщо є час (ви молодий, або не сильно старий), то можна на грощі від ореднди зразу брати кредит на другу квартиру. Звісно, якщо є додаткові кошти на перший внесок.
Звісно це ризик, але Львів зі всіх міст України напевно в останню чергу обезлюдить і тому здача в оренду є непоганий бізнес на мій погляд.
Ну і треба вже звикати, що такі інвестиції ніде у світі швидко не повертаються.
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:35
To Долярчик
Досить великі кошти (по моїм міркам) вкладаю в себе та сімю. Решту ми сторінками вище вже обговорили, вам мої варіанти не зовсім підійшли.
Чесно кажучи до пенсії в її традиційному віці далеченько тай ще не зрозуміло в якій країні буде вона, бо з кожним роком жити тут хочеться все менше й менше...
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Вів 03 лип, 2018 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лип, 2018 23:05
Ну по перше ми вище порахували, що для погашення кредиту і відсотків не достатньо орендної плати, тобто крім першого внеснеску ще треба буде в залежності від типу кредиту докладати з власної кишені на погашення тіла та відсотків бо оренди не хватає...
По друге з яким світом ви співставляєте за приклад ? Якщо мова йде про цивілізований де стабільно і спокійно, як на цвинтарі, то так, термін окупності там теж 10-12років але там нерухомість росте в ціні вже з десяток або й два років, на худий кінець її вартість майже не змінюється.
По третє ч.з 15 років ваша квартира перейде в старий житловий фонд і втратить свою актуальнісь. Можливо ч.з цей час забудовники щоб привабити споживача за ті ж гроші будуть встановлювати криті басейни на даху, а можливо ми отримаємо Іспанській сценарій де непотрібними є цілі квартали, при такій міграції населення закордон і темпах бубівництва, в нашій країні це можливо.
А живе бабло воно завжди живе бабло. Хочеш бетон купуй, а ні то просто бери з купки тай живи. Як ми порахували вище, якщо вартість однухи з ремонтом 1млн., а вартість оренди 8т.гр. то ви можете 10,5 років ніфіга не робити і тянути з купки в 1млн кожен міс 8т.гр. А якщо той лям ще трохи на депо пристроїти то можна і 15р. так прожити. Бо передбачити вартість житла за 15р в нашій країні те саме, що передбачити вартість золота чи іншого металу за 15р.
Додано: Чет 05 лип, 2018 14:22
Доброго дня всіх хто ще залишився тут.
Поки прочитав всі повідомляння, то форум й "заглох". Шкода, адже це хороша і актуальна тема. Я з Тернополя, але прочитавши суми, які плануєте отримувати з оренди, та суми за які, з ваших повідомлень, здаються квартири, то й мене зацікавила можливість купівлі у Львові житла для здачі в оренду. Цифри для порівняння: сира 1-кімнатна квартира (43-45 м.кв) і здана зараз коштує 23 тис.Готова з ремонтом цієї ж площа в районі 30-38 тис. Не так далеко втекли львівські ціни. Ремонт+ меблі приблизно такі ж. Але, наступне - орієнтовна/реальна сума, яку можна отримати за оренду квартири із ремонтом з індивідуальним опалення, меблями і технікою 3500-4000 грн. Якщо хтось здав більше - то йому підфортило, або то чудесні розповіді, або орендували "негри", які все знищують і нічого не цінують.
Також, варто добавити, що слід розрізняти купівлю житла для здачі саме як пасивний прибуток. Майже, нічого не робиш в даний момент, а якась "копійочка" тай "капає", що серце гріє лише подумавши про це. Більшість рахують за скільки "капіталовкладення" окупляться. Це правильно, молодці. "Гроші люблють порядок і рахунок". Звичайно, що це не оборотний бізнес і надприбутків в даній сфері неможливо отримати. Тому варто звернути увагу, як саме окуповуються "капіталовкладення" у розвинутих країнах, до яких хотілося б хотя б прирівнятись. Так от, люди вкладають "дєнєжку" і вона починає працювати і розраховують на те, що за 12-15 років вийдуть на "нуль", а далі уже будуть отримувати "девіденди". А у нас люди хочуть все і відразу. такого немає. За таким потрібно іти на форекс/крипту, до азартних ігор..
Додано: Чет 05 лип, 2018 15:02
Для пана Долярчика
Вам як щасливому власнику нового житла рекомендую наступні речі:
Будівельна організація перед здачею буде збирати всіх співвласників. щоб вибрати голову правління і членів плавління ОСББ ( яке потрібно створити). Варто створити групу у фейсбуці, вайбері, щоб там були присутні жителі лише вашого будинку і обговорювали різні питання і вирішували різні проблеми. От наприклад, створити електронну табличку, де вказати всі фірми, що встановлюють індивідуальне опалення і щоб майбутні сусіди поставили плюсики напроти фірм, які вони вибрали. Це потрібно для того, що коли в одній фірмі будуть хотя б 5 квартир робити опалення, то спокійно можна до них підходити і казати, що "я із сусідами будемо у вас замовляти дану послугу і якщо хочете нас втримати як клієтна, то робіть знижку". Звичайно перед тим кожен уже мав би до них звернутись кожен окремо і отримати розрахунок/кошторис робіт, що б уже їх ставити перед фактом і вимагати від поданого кошторису знижки хотя б 50-100євро для кожної квартири. Сам 2 місяці назад отримав знижку 80 євро , як постійний клієнт і той що приводить інший клієнтів.
Якщо хтось планує вести будматеріали, то можна згрупуватись і однією доставкою можуть скористатись декілька квартир. Купуєте гіпсокартон, також групуйтесь, але якщо буде бажаючих на 45 листів, то можете уже замовити на гуртовні палету і узяти по гуртовій ціні.
Також можна пройтись по магазинах будматеріалів як представник від будинку і домовитись про знижку при купівлі будматеріалів. Або, щоб у магазині, наприклад, забили ваше прізвище як майстра, який робить ремонти, і ви відправляєте людей-клієнтів. які купуватимуть матеріал і посилаючись на ваше прізвище будуть отримувати знижку. І від відповідно від обороту - будете уже обговорювати суми знижок. Думаю, у питанні знижок не мені вас вчити. Можу лише вказати напрямок, про який знаєте, і можливо й користуєтесь.
Зайшли в будинок кабельні оператори - хай платять. Інтернет провайдери - також. Вони на вашому будинку заробляють гроші, а ви співвласник. У нас в середньому за кожну квартиру отримують від 50 коп. до 1 грн.в місяць в залежності від оператора і кількості клієнтів і як його ви розкрутили. То ваш будинок, ви співвласник, і вхід до підвалу чи доступ до комунікацій для чужих людей у вас "платний". Тому при такій постановці питання всі швиденько погоджуються, особливо коли будинок великий за розмірами. Поставили біля будинку автомат із водою - 500 грн + плата по лічильнику. І чим більше отаких клієнтів, тим меншою можна ставити плату-внеску за 1 м. кв. Для прикладу, у моєму будинку до першого січня оплата була 1,9 грн /м.кв., а зараз 2,5грн/м. кв. Десь таке є? А при хорошій організації і плануванні можливо.
Головне при всіх вище згаданих домовленостях не потрібно нікому передавати свої гроші і ні від кого брати чужі. Просто має бути домовленість із фірмою чи магазином про знижку і всі мають бути в курсі, що така подія має відбутись. А можете й самі "прошвирнутись по конторах", вибити знижку і казати, людям , що таке маєте і що інші можуть скориститись вашою "кровною заробленою знижкою" за 30-50% від самої знижки ( в залежності від суми). Ви ж працюєте, а це також робота, яка потребує часу і потребує певних зусиль. І відповідно можете суттєво зменшити вартість вашого ремонту.
Додано: Чет 05 лип, 2018 19:50
vasilii
... дякую! - досить цікаво....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 09 лип, 2018 10:55
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:35
Квесторе_поверніться
Відповідь є там де ви і взяли дані цифри: Я з Тернополя, але прочитавши суми, які плануєте отримувати з оренди, та суми за які, з ваших повідомлень, здаються квартири, то й мене зацікавила можливість купівлі у Львові житла для здачі в оренду. Цифри для порівняння: сира 1-кімнатна квартира (43-45 м.кв) і здана зараз коштує 23 тис.Готова з ремонтом цієї ж площі в районі 30-38 тис. Не так далеко втекли львівські ціни. Ремонт+ меблі приблизно такі ж. Але, наступне - орієнтовна/реальна сума, яку можна отримати за оренду квартири із ремонтом з індивідуальним опалення, меблями і технікою 3500-4000 грн.
У Тернополі 1-кімнатна квартира (43-45 м.кв) із ремонтом і технікою може бути знана за 3500-4000 грн. Це реалії життя. Тай багато людей здають квартири в оренду і не скаржаться. А якби повезло здати за львівськими цінами , то було б за щастя. Тому звичайно, що цікавить питання, щоб докинути ще декілька "рублів" і придбати у Львові квартиру.
Хотя, ті фото будинків, що будуються, що тут на форумі викладали викликає лише сум...Особисто я віддаю перевагу цегляним будинкам, а не "мололіту". Будинок із 1-2 підїздів, орієнтовно на 80-120 кв за 10 років після здачі буде "чорною дирою" для ОСББ - почне летіти сантехніка, протікати дах, відмостка буде відходити від фундаменту. тай штукатурка буде відшаровуватись від стін. Щоб це все подолати, то прийдеться як мінімум , при теперішніх цінах, платити 5-6 грн за метр. Чому так дорого? голова ОСББ, який цими проблемами буде займатись захоче відповідну платню. бухгалтеру також потрібно заплатити + інші дрібязкові витрати. От в даний момент у моєму будинку (107 квартир) лише фонд заробітної плати займає 63%, від всіх платежів. А люди будуть виносити "мозок" голові ОСББ, де діваються їх гроші. А коли сусіди недобросовісні і сімять і ламають все, то й прибиральниці потрібно доплачувати, постійно щось ремонтувати. А якщо на додачу менша кількість квартир у будинку, то ще гірша ситуація. От і вийде, що новобудова, мали б лише отримувати "прибутки", а за рахунок різних факторів, постійно будуть зменшуватись. Тому наперед потрібно аналізувати в що і куди вложити кошти. І ніколи вигідно "звалити" із певного будинку, продавши квартиру подешевше, но позбувшись при цьому певного роду проблем. Якщо комусь важко переїзжати, то це лише перших 2-3 рази, а далі це вже буде нормою.
Елементарно можна економити: замонтувати на сходових клітках світлодіодні лампочки і кількість витраченої енергії падає в рази!! Але, є такі, так би мовити групи людей, особливо ті, що, мають субсидії, які ніколи не виключать в день те світло. Адже привикли не платити та жити за рахунок інших. А дєнєжка із загального рахунку капає.. Подалі потрібно тікати від них...
Тому для здачі оптимальний варіант - берете новобудову, робите ремонт і здаєте по максимуму. Люди живуть 1-2-3 рочки. Зробити косметичний ремонт і ще 2-3 роки можна потримати квартирантів. І параленьно в цей же час пройшло 3 роки як ви є власником житла і викидаєте його в продаж і шукаєте собі наступне і відповідно не потрібно платити податок ( 5%). У вас за ці роки ремонт - морально застарів і відповідно ціна оренди падає. Тай хороша мотивація, коли вказувати при продажі, що сусіди ремноти поробили, уже ніхто не шумить. Це дуже вагомий аргумент, для покупців, які мають кошти на житло обжите і з ремонтом. А коли ще вмієте самі робити ремонт. чи хотяб вдало підібрати матеріали. то це також суттєво може відобразитись на ваших фінансах.
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