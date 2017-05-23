Додано: Пон 09 лип, 2018 14:35

Квесторе_поверніться



Відповідь є там де ви і взяли дані цифри: Я з Тернополя, але прочитавши суми, які плануєте отримувати з оренди, та суми за які, з ваших повідомлень, здаються квартири, то й мене зацікавила можливість купівлі у Львові житла для здачі в оренду. Цифри для порівняння: сира 1-кімнатна квартира (43-45 м.кв) і здана зараз коштує 23 тис.Готова з ремонтом цієї ж площі в районі 30-38 тис. Не так далеко втекли львівські ціни. Ремонт+ меблі приблизно такі ж. Але, наступне - орієнтовна/реальна сума, яку можна отримати за оренду квартири із ремонтом з індивідуальним опалення, меблями і технікою 3500-4000 грн.



У Тернополі 1-кімнатна квартира (43-45 м.кв) із ремонтом і технікою може бути знана за 3500-4000 грн. Це реалії життя. Тай багато людей здають квартири в оренду і не скаржаться. А якби повезло здати за львівськими цінами , то було б за щастя. Тому звичайно, що цікавить питання, щоб докинути ще декілька "рублів" і придбати у Львові квартиру.



Хотя, ті фото будинків, що будуються, що тут на форумі викладали викликає лише сум...Особисто я віддаю перевагу цегляним будинкам, а не "мололіту". Будинок із 1-2 підїздів, орієнтовно на 80-120 кв за 10 років після здачі буде "чорною дирою" для ОСББ - почне летіти сантехніка, протікати дах, відмостка буде відходити від фундаменту. тай штукатурка буде відшаровуватись від стін. Щоб це все подолати, то прийдеться як мінімум , при теперішніх цінах, платити 5-6 грн за метр. Чому так дорого? голова ОСББ, який цими проблемами буде займатись захоче відповідну платню. бухгалтеру також потрібно заплатити + інші дрібязкові витрати. От в даний момент у моєму будинку (107 квартир) лише фонд заробітної плати займає 63%, від всіх платежів. А люди будуть виносити "мозок" голові ОСББ, де діваються їх гроші. А коли сусіди недобросовісні і сімять і ламають все, то й прибиральниці потрібно доплачувати, постійно щось ремонтувати. А якщо на додачу менша кількість квартир у будинку, то ще гірша ситуація. От і вийде, що новобудова, мали б лише отримувати "прибутки", а за рахунок різних факторів, постійно будуть зменшуватись. Тому наперед потрібно аналізувати в що і куди вложити кошти. І ніколи вигідно "звалити" із певного будинку, продавши квартиру подешевше, но позбувшись при цьому певного роду проблем. Якщо комусь важко переїзжати, то це лише перших 2-3 рази, а далі це вже буде нормою.



Елементарно можна економити: замонтувати на сходових клітках світлодіодні лампочки і кількість витраченої енергії падає в рази!! Але, є такі, так би мовити групи людей, особливо ті, що, мають субсидії, які ніколи не виключать в день те світло. Адже привикли не платити та жити за рахунок інших. А дєнєжка із загального рахунку капає.. Подалі потрібно тікати від них...





Тому для здачі оптимальний варіант - берете новобудову, робите ремонт і здаєте по максимуму. Люди живуть 1-2-3 рочки. Зробити косметичний ремонт і ще 2-3 роки можна потримати квартирантів. І параленьно в цей же час пройшло 3 роки як ви є власником житла і викидаєте його в продаж і шукаєте собі наступне і відповідно не потрібно платити податок ( 5%). У вас за ці роки ремонт - морально застарів і відповідно ціна оренди падає. Тай хороша мотивація, коли вказувати при продажі, що сусіди ремноти поробили, уже ніхто не шумить. Це дуже вагомий аргумент, для покупців, які мають кошти на житло обжите і з ремонтом. А коли ще вмієте самі робити ремонт. чи хотяб вдало підібрати матеріали. то це також суттєво може відобразитись на ваших фінансах.