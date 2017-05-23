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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:52

Vasilii, скільки Ви плануєте вкласти в Львівську нерухомість щоб привести її до стану під здачу і скільки плануєте отримувати від здачі?
Квесторе_поверніться
 
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