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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:52
Vasilii, скільки Ви плануєте вкласти в Львівську нерухомість щоб привести її до стану під здачу і скільки плануєте отримувати від здачі?
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:21
Квесторе_поверніться вважаю, що ціна питання - вартість 1-но кімнатної квартири, лише сирої (на здачі чи зданої) + 6-8тис.$, які будуть витрачені на ремонт, меблі, техніку. Хотя можливий варіант кіпівлі старої квартири без ремонту, або "вбитої" , але із індивідуальним опаленням. Ремонт можу зробити сам, тому й сума не така велика. От до 20 числа маю отримати документи, на квартиру в Тернополі - тоді точно можна буде стверджувати скільки зараз затрачається коштів на ремонт, якщо все робити власноруч ( в розрахунку на 1м.кв.). Правда, якщо це не єдиний ремонт, як у мене, то частина матеріалів залишилась із попередньої квартири. Тобто, куплено рік назад по одній ціні, а буду їх використовувати зараз по зовсім іншій. Таке собі "дрібязкове" капіталовкладення. При такому розрахунку, можу позволити деякі матеріали купити як гурт самому (чи з сусідами) і відповідно отримати знижку. Вважаю, що саме 1-но кінматні квартири найбільш доцільніше здавати в оренду і вони найбільш ліквідніші, тобто майже в любий момент можна продати.
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:40
Квесторе_поверніться RE: скільки планую отримати - згідно вищезгаданих тверджень, що здаються квартири по 10-12тис., хотя собі такого й не уявляю, то було б непогано і 8-10тис. отримати. Звичайно перед тим буду вивчати ринок, походжу й подивлюсь по квартирах, що здаються і виберу середню вартість оренди. Як приказка "тише едешь, дальше будеш". Це для мене не основний вид діяльності, хоббі, пасивний прибуток, капіталовкладення. Різними словами то можна називати.
А якщо оперувати цифрами, то виходить наступне:
- у Тернополі квартира 43-45м.кв 23000у.о. + ремонт і техніка, умовно 8000у.о = 31000-32000 тис. у.о. - і планова орендна плата 3500-4000грн.
- у Львові квартира 43-45м.кв 30000у.о (приблизно чи можливо й більше) + ремонт і техніка (ті ж ) 8000у.о = 38000-40000 тис. у.о. - і планова орендна плата 8000-10000грн.
Виходить, що вклавши всього на третину більше від того, що зараз є, плановий прибуток може збільшитись як мінімум у 2 рази. Цифри не брешуть. І Львів починає мені подобатись)
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:16
V2 Такі квартири можна здавати молодим сімям, парочкам чи працюючим людям. Інколи одна людина може собі "позволити" особисто орендувати. Тай потім однокімнатну квартиру легше продати. Двох- і трикімнатні, то вже як екзотика. Не кожен позволить собі таке задоволення (мова про новобудови і з і/о). Хотя на кожен товар є свій покупець. Але того покупця можна довго і нудно чекати. Адже ціна питання буде більша, і відповідно й забаганки чи вимоги серйозніші. Якщо орендують двох- і трикімнатні, то у більшості випадків там буде жити "натовп" із декількох людей. А чим більше людей тим швидше все зношується і нищиться. Це як поляки кажуть: "то цо моє"... Ось так і у нас ставляться до чужого. Тай часто буває, що із однієї кімнати хтось зїзжає. і люди, які там залишились шукаю когось на підселення. І той хтось може й не підходити вашим вимогам...
Молоді кажуть - краще в малій квартирці , але окремо...) а якщо не заперечевати , щоб із дітьми поселялись, то можна постійно мати своїх "клієнтів". Адже, якщо розібратись, то що те маля зробить? Стіну помалює, чи поцарапає (відеречко шпактівки і відеречко фарби на допомогу). Воно принесе набагато менше шкоди, ніж компанія, тих же айтішніків/студентів, які розвадять "срач", не прибирають за собою, та ще й постійно бухають. І коли ще ту кімнату не провітрюють. то взагалі жах. А чи хтось бачив паркет чи ламінат, на який неодноразово падали бутилки під час пянок. Дитина такої шкоди не зробить.
Звичайно в однокімнатну гості можуть і прийти, і приїхати. Цього й не потрібно забороняти. Але довго там не затримаються, бо мало місця. А у двох- і трикімнатних можуть гостювати й місяцями. Над цим варто задуматись - техніка/сантехніка/ремонт буде зношуватись при постійних навантаженнях.
Но це лише моя думка, а скільки людей стільки думок.
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