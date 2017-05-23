Додано: Вів 10 лип, 2018 11:16

V2 Такі квартири можна здавати молодим сімям, парочкам чи працюючим людям. Інколи одна людина може собі "позволити" особисто орендувати. Тай потім однокімнатну квартиру легше продати. Двох- і трикімнатні, то вже як екзотика. Не кожен позволить собі таке задоволення (мова про новобудови і з і/о). Хотя на кожен товар є свій покупець. Але того покупця можна довго і нудно чекати. Адже ціна питання буде більша, і відповідно й забаганки чи вимоги серйозніші. Якщо орендують двох- і трикімнатні, то у більшості випадків там буде жити "натовп" із декількох людей. А чим більше людей тим швидше все зношується і нищиться. Це як поляки кажуть: "то цо моє"... Ось так і у нас ставляться до чужого. Тай часто буває, що із однієї кімнати хтось зїзжає. і люди, які там залишились шукаю когось на підселення. І той хтось може й не підходити вашим вимогам...



Молоді кажуть - краще в малій квартирці , але окремо...) а якщо не заперечевати , щоб із дітьми поселялись, то можна постійно мати своїх "клієнтів". Адже, якщо розібратись, то що те маля зробить? Стіну помалює, чи поцарапає (відеречко шпактівки і відеречко фарби на допомогу). Воно принесе набагато менше шкоди, ніж компанія, тих же айтішніків/студентів, які розвадять "срач", не прибирають за собою, та ще й постійно бухають. І коли ще ту кімнату не провітрюють. то взагалі жах. А чи хтось бачив паркет чи ламінат, на який неодноразово падали бутилки під час пянок. Дитина такої шкоди не зробить.



Звичайно в однокімнатну гості можуть і прийти, і приїхати. Цього й не потрібно забороняти. Але довго там не затримаються, бо мало місця. А у двох- і трикімнатних можуть гостювати й місяцями. Над цим варто задуматись - техніка/сантехніка/ремонт буде зношуватись при постійних навантаженнях.



Но це лише моя думка, а скільки людей стільки думок.