Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:04
Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
продаєм капусту взимку на піку (+-) на 3..6 міс грн депка і далі влітку зворотній проуцес?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
|