Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:04
Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
продаєм капусту взимку на піку (+-) на 3..6 міс грн депка і далі влітку зворотній проуцес?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Вів 10 лип, 2018 21:41
... і будь тут мудрим! ©
... бавлюсь, але не так азартно!
... і Я щось подумав, що всі тут пропонують "тупо сидіти на гривнедепо і не жу-жу", а виявилось: "тут граєм, тут - не граєм, а тут - рибу загортаєм"©
...і якщо, розглядаємо купівлю квартири під здачу, і її окупність(а це, як мінімум 10-12р),то і порівнювати з депо - теж потрібно на 10-12р.! - а, "бавитись: влітку купуємо доляр, а взимку продаєм і на гривнедепо" - робити можна було лише 3р. тому, а не 10-12р.!
.... то, тепер "всі вумні" і знають, що треба було робити 10ть років тому, а от що робити НАСТУПНІ 10ть років
- може й гривнедепо буде вигідно
- може долародепо....
- може однуха в новобуді в нормальній локації....
- може дві однухи на вторинці, по ціні однухи на первинці...
- може й крипта...
- а може й акції кока-коли
... то потім(через 10р.) всі будуть знову говорити, що треба було робити ..... а зараз, наперед, вгадати/проаналізувати - вкрай важко!(особливо в нашій країні!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|