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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:04
Долярчик написав:
... ну тоді, взагалі, не бачу доцільності дискусії)).... а цю гілку - можна "закривати", так як бачу по вищенаписаних дописах, що можна "спокійно, рівно на дупі" сидіти постійно на гривнедепо і пукати у ванну наповнену шампанським))
Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?
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Додано: Вів 10 лип, 2018 19:10
Квесторе_поверніться написав:
не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки
продаєм капусту взимку на піку (+-) на 3..6 міс грн депка і далі влітку зворотній проуцес?
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Додано: Вів 10 лип, 2018 21:41
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
... ну тоді, взагалі, не бачу доцільності дискусії)).... а цю гілку - можна "закривати", так як бачу по вищенаписаних дописах, що можна "спокійно, рівно на дупі" сидіти постійно на гривнедепо і пукати у ванну наповнену шампанським))
Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?
... бавлюсь, але не так азартно!
... і Я щось подумав, що всі тут пропонують "тупо сидіти на гривнедепо і не жу-жу", а виявилось: "тут граєм, тут - не граєм, а тут - рибу загортаєм"©
...і якщо, розглядаємо купівлю квартири під здачу, і її окупність(а це, як мінімум 10-12р),то і порівнювати з депо - теж потрібно на 10-12р.! - а, "бавитись: влітку купуємо доляр, а взимку продаєм і на гривнедепо" - робити можна було лише 3р. тому, а не 10-12р.!
.... то, тепер "всі вумні" і знають, що треба було робити 10ть років тому, а от що робити НАСТУПНІ 10ть років
- може й гривнедепо буде вигідно
- може долародепо....
- може однуха в новобуді в нормальній локації....
- може дві однухи на вторинці, по ціні однухи на первинці...
- може й крипта...
- а може й акції кока-коли
... то потім(через 10р.) всі будуть знову говорити, що треба було робити
..... а зараз, наперед, вгадати/проаналізувати - вкрай важко!(особливо в нашій країні!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 11 лип, 2018 01:19
Квесторе_поверніться написав: vasilii написав:Квесторе_поверніться
RE: скільки планую отримати
- згідно вищезгаданих тверджень, що здаються квартири по 10-12тис., хотя собі такого й не уявляю, то було б непогано і 8-10тис. отримати. Звичайно перед тим буду вивчати ринок, походжу й подивлюсь по квартирах, що здаються і виберу середню вартість оренди. Як приказка "тише едешь, дальше будеш". Це для мене не основний вид діяльності, хоббі, пасивний прибуток, капіталовкладення. Різними словами то можна називати.
А якщо оперувати цифрами, то виходить наступне:
- у Тернополі квартира 43-45м.кв 23000у.о. + ремонт і техніка, умовно 8000у.о = 31000-32000 тис. у.о. - і планова орендна плата 3500-4000грн.
- у Львові квартира 43-45м.кв 30000у.о (приблизно чи можливо й більше) + ремонт і техніка (ті ж ) 8000у.о = 38000-40000 тис. у.о. - і планова орендна плата 8000-10000грн.
Виходить, що вклавши всього на третину більше від того, що зараз є, плановий прибуток може збільшитись як мінімум у 2 рази. Цифри не брешуть. І Львів починає мені подобатись)
40000*26=1040000 грн.
Депо під 15% річних принесе 125580 грн доходу в рік.
При відносно стабільному доларі це хороший прибуток.
Квартиранти принесуть 10000*12=120000 грн.
Депозит вигідніший для Львова.
Для Тернополя депо вигідніший набагато.
А ще якщо арендодавців почнуть податками щемити...додаткові ризики.
Ну і %10 на амортизацію слід скинути.
Аренда ще не на часі...як на мене.
Я їм тут вже не раз пояснював - не рохуміють. Хочуть хлопаки бути Львівськими лендлордами.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 01:23
Долярчик написав:
..... ну скільки повторювати: НЕ ПОРІВНЮВАТИ З ГРИВНЕДЕПО(можна порівнювати лише з долародепо), бо гривня - далеко не стабільна і не факт, що можна встигнути запригнути в доляр, при наснупній кризі/девальвації!
Ви, якщо не помиляюсь свою брали в жовтні. От і порахуємо в жовтні в $ що було б якби ви зайшли на $ депо замість того щоб купити квартиру і порівняємо вартістю квартири в той момент.
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