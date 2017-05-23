RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:04

  Долярчик написав:... ну тоді, взагалі, не бачу доцільності дискусії)).... а цю гілку - можна "закривати", так як бачу по вищенаписаних дописах, що можна "спокійно, рівно на дупі" сидіти постійно на гривнедепо і пукати у ванну наповнену шампанським))

Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25020
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки

продаєм капусту взимку на піку (+-) на 3..6 міс грн депка і далі влітку зворотній проуцес? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2401
З нами з: 01.06.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:41

... і будь тут мудрим! ©

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:... ну тоді, взагалі, не бачу доцільності дискусії)).... а цю гілку - можна "закривати", так як бачу по вищенаписаних дописах, що можна "спокійно, рівно на дупі" сидіти постійно на гривнедепо і пукати у ванну наповнену шампанським))

Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?

... бавлюсь, але не так азартно!

... і Я щось подумав, що всі тут пропонують "тупо сидіти на гривнедепо і не жу-жу", а виявилось: "тут граєм, тут - не граєм, а тут - рибу загортаєм"© :D
...і якщо, розглядаємо купівлю квартири під здачу, і її окупність(а це, як мінімум 10-12р),то і порівнювати з депо - теж потрібно на 10-12р.! - а, "бавитись: влітку купуємо доляр, а взимку продаєм і на гривнедепо" - робити можна було лише 3р. тому, а не 10-12р.!

.... то, тепер "всі вумні" і знають, що треба було робити 10ть років тому, а от що робити НАСТУПНІ 10ть років :?:
- може й гривнедепо буде вигідно
- може долародепо....
- може однуха в новобуді в нормальній локації....
- може дві однухи на вторинці, по ціні однухи на первинці...
- може й крипта...
- а може й акції кока-коли :mrgreen:

... то потім(через 10р.) всі будуть знову говорити, що треба було робити :mrgreen:..... а зараз, наперед, вгадати/проаналізувати - вкрай важко!(особливо в нашій країні!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4351
З нами з: 19.10.15
Подякував: 162 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 01:19

  Квесторе_поверніться написав:
  vasilii написав:Квесторе_поверніться RE: скільки планую отримати - згідно вищезгаданих тверджень, що здаються квартири по 10-12тис., хотя собі такого й не уявляю, то було б непогано і 8-10тис. отримати. Звичайно перед тим буду вивчати ринок, походжу й подивлюсь по квартирах, що здаються і виберу середню вартість оренди. Як приказка "тише едешь, дальше будеш". Це для мене не основний вид діяльності, хоббі, пасивний прибуток, капіталовкладення. Різними словами то можна називати.

А якщо оперувати цифрами, то виходить наступне:
- у Тернополі квартира 43-45м.кв 23000у.о. + ремонт і техніка, умовно 8000у.о = 31000-32000 тис. у.о. - і планова орендна плата 3500-4000грн.
- у Львові квартира 43-45м.кв 30000у.о (приблизно чи можливо й більше) + ремонт і техніка (ті ж ) 8000у.о = 38000-40000 тис. у.о. - і планова орендна плата 8000-10000грн.
Виходить, що вклавши всього на третину більше від того, що зараз є, плановий прибуток може збільшитись як мінімум у 2 рази. Цифри не брешуть. І Львів починає мені подобатись)

40000*26=1040000 грн.
Депо під 15% річних принесе 125580 грн доходу в рік.
При відносно стабільному доларі це хороший прибуток.
Квартиранти принесуть 10000*12=120000 грн.
Депозит вигідніший для Львова.
Для Тернополя депо вигідніший набагато.
А ще якщо арендодавців почнуть податками щемити...додаткові ризики.
Ну і %10 на амортизацію слід скинути.
Аренда ще не на часі...як на мене.


Я їм тут вже не раз пояснював - не рохуміють. Хочуть хлопаки бути Львівськими лендлордами.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 144
З нами з: 25.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 01:23

  Долярчик написав:..... ну скільки повторювати: НЕ ПОРІВНЮВАТИ З ГРИВНЕДЕПО(можна порівнювати лише з долародепо), бо гривня - далеко не стабільна і не факт, що можна встигнути запригнути в доляр, при наснупній кризі/девальвації!


Ви, якщо не помиляюсь свою брали в жовтні. От і порахуємо в жовтні в $ що було б якби ви зайшли на $ депо замість того щоб купити квартиру і порівняємо вартістю квартири в той момент.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 144
З нами з: 25.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 233234235236
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 281, 282, 283
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2823 404299
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 15:22
5396669
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 122, 123, 124
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
1232 123214
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 11:19
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 18146
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.