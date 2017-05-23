|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:04
Долярчик написав:
... ну тоді, взагалі, не бачу доцільності дискусії)).... а цю гілку - можна "закривати", так як бачу по вищенаписаних дописах, що можна "спокійно, рівно на дупі" сидіти постійно на гривнедепо і пукати у ванну наповнену шампанським))
Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25020
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:10
Квесторе_поверніться написав:
не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки
продаєм капусту взимку на піку (+-) на 3..6 міс грн депка і далі влітку зворотній проуцес?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2401
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 21:41
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
... ну тоді, взагалі, не бачу доцільності дискусії)).... а цю гілку - можна "закривати", так як бачу по вищенаписаних дописах, що можна "спокійно, рівно на дупі" сидіти постійно на гривнедепо і пукати у ванну наповнену шампанським))
Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?
... бавлюсь, але не так азартно!
... і Я щось подумав, що всі тут пропонують "тупо сидіти на гривнедепо і не жу-жу", а виявилось: "тут граєм, тут - не граєм, а тут - рибу загортаєм"©
...і якщо, розглядаємо купівлю квартири під здачу, і її окупність(а це, як мінімум 10-12р),то і порівнювати з депо - теж потрібно на 10-12р.! - а, "бавитись: влітку купуємо доляр, а взимку продаєм і на гривнедепо" - робити можна було лише 3р. тому, а не 10-12р.!
.... то, тепер "всі вумні" і знають, що треба було робити 10ть років тому, а от що робити НАСТУПНІ 10ть років
- може й гривнедепо буде вигідно
- може долародепо....
- може однуха в новобуді в нормальній локації....
- може дві однухи на вторинці, по ціні однухи на первинці...
- може й крипта...
- а може й акції кока-коли
... то потім(через 10р.) всі будуть знову говорити, що треба було робити
..... а зараз, наперед, вгадати/проаналізувати - вкрай важко!(особливо в нашій країні!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4351
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лип, 2018 01:19
Квесторе_поверніться написав: vasilii написав:Квесторе_поверніться
RE: скільки планую отримати
- згідно вищезгаданих тверджень, що здаються квартири по 10-12тис., хотя собі такого й не уявляю, то було б непогано і 8-10тис. отримати. Звичайно перед тим буду вивчати ринок, походжу й подивлюсь по квартирах, що здаються і виберу середню вартість оренди. Як приказка "тише едешь, дальше будеш". Це для мене не основний вид діяльності, хоббі, пасивний прибуток, капіталовкладення. Різними словами то можна називати.
А якщо оперувати цифрами, то виходить наступне:
- у Тернополі квартира 43-45м.кв 23000у.о. + ремонт і техніка, умовно 8000у.о = 31000-32000 тис. у.о. - і планова орендна плата 3500-4000грн.
- у Львові квартира 43-45м.кв 30000у.о (приблизно чи можливо й більше) + ремонт і техніка (ті ж ) 8000у.о = 38000-40000 тис. у.о. - і планова орендна плата 8000-10000грн.
Виходить, що вклавши всього на третину більше від того, що зараз є, плановий прибуток може збільшитись як мінімум у 2 рази. Цифри не брешуть. І Львів починає мені подобатись)
40000*26=1040000 грн.
Депо під 15% річних принесе 125580 грн доходу в рік.
При відносно стабільному доларі це хороший прибуток.
Квартиранти принесуть 10000*12=120000 грн.
Депозит вигідніший для Львова.
Для Тернополя депо вигідніший набагато.
А ще якщо арендодавців почнуть податками щемити...додаткові ризики.
Ну і %10 на амортизацію слід скинути.
Аренда ще не на часі...як на мене.
Я їм тут вже не раз пояснював - не рохуміють. Хочуть хлопаки бути Львівськими лендлордами.
-
Львівський БатяР
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 25.12.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лип, 2018 01:23
Долярчик написав:
..... ну скільки повторювати: НЕ ПОРІВНЮВАТИ З ГРИВНЕДЕПО(можна порівнювати лише з долародепо), бо гривня - далеко не стабільна і не факт, що можна встигнути запригнути в доляр, при наснупній кризі/девальвації!
Ви, якщо не помиляюсь свою брали в жовтні. От і порахуємо в жовтні в $ що було б якби ви зайшли на $ депо замість того щоб купити квартиру і порівняємо вартістю квартири в той момент.
-
Львівський БатяР
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 25.12.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лип, 2018 01:58
vasilii написав:Квесторе_поверніться
Відповідь є там де ви і взяли дані цифри: Я з Тернополя
, але прочитавши суми, які плануєте отримувати з оренди, та суми за які, з ваших повідомлень, здаються квартири, то й мене зацікавила можливість купівлі у Львові житла для здачі в оренду. Цифри для порівняння: сира 1-кімнатна квартира (43-45 м.кв)
і здана зараз коштує 23 тис.Готова з ремонтом цієї ж площі в районі 30-38 тис. Не так далеко втекли львівські ціни. Ремонт+ меблі приблизно такі ж. Але, наступне - орієнтовна/реальна сума, яку можна отримати за оренду квартири із ремонтом з індивідуальним опалення, меблями і технікою 3500-4000 грн.
У Тернополі 1-кімнатна квартира (43-45 м.кв) із ремонтом і технікою може бути знана за 3500-4000 грн. Це реалії життя. Тай багато людей здають квартири в оренду і не скаржаться. А якби повезло здати за львівськими цінами , то було б за щастя. Тому звичайно, що цікавить питання, щоб докинути ще декілька "рублів" і придбати у Львові квартиру.
Хотя, ті фото будинків, що будуються, що тут на форумі викладали викликає лише сум...Особисто я віддаю перевагу цегляним будинкам, а не "мололіту". Будинок із 1-2 підїздів, орієнтовно на 80-120 кв за 10 років після здачі буде "чорною дирою" для ОСББ - почне летіти сантехніка, протікати дах, відмостка буде відходити від фундаменту. тай штукатурка буде відшаровуватись від стін. Щоб це все подолати, то прийдеться як мінімум , при теперішніх цінах, платити 5-6 грн за метр. Чому так дорого? голова ОСББ, який цими проблемами буде займатись захоче відповідну платню. бухгалтеру також потрібно заплатити + інші дрібязкові витрати. От в даний момент у моєму будинку (107 квартир) лише фонд заробітної плати займає 63%, від всіх платежів. А люди будуть виносити "мозок" голові ОСББ, де діваються їх гроші. А коли сусіди недобросовісні і сімять і ламають все, то й прибиральниці потрібно доплачувати, постійно щось ремонтувати. А якщо на додачу менша кількість квартир у будинку, то ще гірша ситуація. От і вийде, що новобудова, мали б лише отримувати "прибутки", а за рахунок різних факторів, постійно будуть зменшуватись. Тому наперед потрібно аналізувати в що і куди вложити кошти. І ніколи вигідно "звалити" із певного будинку, продавши квартиру подешевше, но позбувшись при цьому певного роду проблем. Якщо комусь важко переїзжати, то це лише перших 2-3 рази, а далі це вже буде нормою.
Елементарно можна економити: замонтувати на сходових клітках світлодіодні лампочки і кількість витраченої енергії падає в рази!! Але, є такі, так би мовити групи людей, особливо ті, що, мають субсидії, які ніколи не виключать в день те світло. Адже привикли не платити та жити за рахунок інших. А дєнєжка із загального рахунку капає.. Подалі потрібно тікати від них...
Тому для здачі оптимальний варіант - берете новобудову, робите ремонт і здаєте по максимуму. Люди живуть 1-2-3 рочки. Зробити косметичний ремонт і ще 2-3 роки можна потримати квартирантів. І параленьно в цей же час пройшло 3 роки як ви є власником житла і викидаєте його в продаж і шукаєте собі наступне і відповідно не потрібно платити податок ( 5%). У вас за ці роки ремонт - морально застарів і відповідно ціна оренди падає. Тай хороша мотивація, коли вказувати при продажі, що сусіди ремноти поробили, уже ніхто не шумить. Це дуже вагомий аргумент, для покупців, які мають кошти на житло обжите і з ремонтом. А коли ще вмієте самі робити ремонт. чи хотяб вдало підібрати матеріали. то це також суттєво може відобразитись на ваших фінансах.
Згідно вашої математики у вас термін окупності квартири виходить *6 рочків*. Навіть якщо взяти що $ буде весь час стабільним (в що ніхто не вірить) і за оренду ви будете брати весь час 10к.гр. це виходить 8років і 6міс., але такого теж не має. 10років вважається вже АФІГЕННИМ терміном окупності ! Ви ж плануєте це зробити за 8років, ні навіть за 6 ! З якого дива ?
І ще, за 10к. гр в міс хата має бути з дезайнерськими рішеннями і оздобленням,хорошою сантехнікою, плиткою і пристойними меблями. В 8к $ ви не впишетесь.
Тут кілька місяців назад писали, що двушка в новобуді 1а здача пішла за 12к.гр
-
Львівський БатяР
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 25.12.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2823
|404299
|
|
|1232
|123222
|
|
|95
|18146
|
|