Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:04
Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?
Додано: Вів 10 лип, 2018 19:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
продаєм капусту взимку на піку (+-) на 3..6 міс грн депка і далі влітку зворотній проуцес?
+50грн !
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Додано: Вів 10 лип, 2018 21:41
... і будь тут мудрим! ©
... бавлюсь, але не так азартно!
... і Я щось подумав, що всі тут пропонують "тупо сидіти на гривнедепо і не жу-жу", а виявилось: "тут граєм, тут - не граєм, а тут - рибу загортаєм"©
...і якщо, розглядаємо купівлю квартири під здачу, і її окупність(а це, як мінімум 10-12р),то і порівнювати з депо - теж потрібно на 10-12р.! - а, "бавитись: влітку купуємо доляр, а взимку продаєм і на гривнедепо" - робити можна було лише 3р. тому, а не 10-12р.!
.... то, тепер "всі вумні" і знають, що треба було робити 10ть років тому, а от що робити НАСТУПНІ 10ть років
- може й гривнедепо буде вигідно
- може долародепо....
- може однуха в новобуді в нормальній локації....
- може дві однухи на вторинці, по ціні однухи на первинці...
- може й крипта...
- а може й акції кока-коли
... то потім(через 10р.) всі будуть знову говорити, що треба було робити ..... а зараз, наперед, вгадати/проаналізувати - вкрай важко!(особливо в нашій країні!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 11 лип, 2018 01:19
Я їм тут вже не раз пояснював - не рохуміють. Хочуть хлопаки бути Львівськими лендлордами.
Додано: Сер 11 лип, 2018 01:23
Ви, якщо не помиляюсь свою брали в жовтні. От і порахуємо в жовтні в $ що було б якби ви зайшли на $ депо замість того щоб купити квартиру і порівняємо вартістю квартири в той момент.
Додано: Сер 11 лип, 2018 01:58
Згідно вашої математики у вас термін окупності квартири виходить *6 рочків*. Навіть якщо взяти що $ буде весь час стабільним (в що ніхто не вірить) і за оренду ви будете брати весь час 10к.гр. це виходить 8років і 6міс., але такого теж не має. 10років вважається вже АФІГЕННИМ терміном окупності ! Ви ж плануєте це зробити за 8років, ні навіть за 6 ! З якого дива ?
І ще, за 10к. гр в міс хата має бути з дезайнерськими рішеннями і оздобленням,хорошою сантехнікою, плиткою і пристойними меблями. В 8к $ ви не впишетесь.
Тут кілька місяців назад писали, що двушка в новобуді 1а здача пішла за 12к.гр
Додано: Сер 11 лип, 2018 06:45
... і будь тут мудрим © ч. 2
.... так, в жовтні....
... що було би? - рвав би зараз волося на.... ..... жартую, звичайно, але ціни в гривнях підросли, а долар по курсу залишився +/- в тих самих цифрах(26,хх)....та й скільки би там тих %% наросло від жовтня по тепер(3-4%?)
....і з моєю квартирою - не можливо це порівняти, бо Я брав, "повітря над котлованом"(ну і були там пару пов. зведених над двома секціями), а всім відомо, що чим ближче до стадії завершення, тим ціна піднімається....
- так от, тоді, в жовтні, найнижча ціна була від 14тис.грн.м2, а зараз - від 20тис.м2.....- і то ще 6-9міс.до здачі....... ціна, думаю ще підросте!
... а ще головне, що навряд, чи там вже є якісь підходящі мені варіанти! - там вже може залишитись 5-10квартир/неліквідів!
.... хіба можна зараз порівняти так:
...в жовтні, мені "повітря" вийшло ~ 28тис.дол(ще й в розтермінування на пів року!)...... тепер, + умовні %%, які б дало депо до тепер..... - і от та сума(а це ~28 500,ну чи нехай 29тис. дол. разом з %% було б на моменті)
... і от тут питання: що НОРМАЛЬНОГО Я можу придбати на моменті(аналогічного по локації, як Лайт) за 29тис.дол. із здачею навесні 19р.?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:01
Квесторе_поверніться Варто звернути увагу, що тема: "здача в оренду нерухомості". Депозити взагалі не розглядаю. Краще хай буде мінімум із нерухомості, но вона для мене ліквідна, і йде як оборотний капітал. Або хай кошту "тупо" будуть в панчосі.
Цікаво скільки із тих, що радять депозити, дійсно їх мають відкритими в сумі більшій хотя б 50 тис. грн. чи еквівалент 2 тис. $.... Поради і досвід, особливо гіркий досвід - це різні речі. Я сам заробляю дані гроші, ніколи халяви не було, тому впрати переносяться досить таки важко.
Користувався гривневими депозитами із 2002 року. Були хороше. пока у 2008 не отримав мінус40%; у 2014 отримав мінус 60%. Та хоть би світ валився, якби хтось щось не співав про вигоду. Для мене банки це мертва тема і навіть, думок таких не підпускаю.
Як на мене краще вложитись у "котлован" і почекати 2-3 роки. І тоді або продати, або зробити ремонт і продати, або здати в оренду.
Останні мій приклад/досвід: січень 2015, долар 25,00. Зарезервував квартиру 42,85 м.кв у надійного і провіреного забудівельника, по 11500грн/м. (дали знижку 300грн на мерті як постійному клієнту і тому хто приводить клієнтів)=492 тис. грн. або 19700$ + там комісії банку виходить 20тис.$ Але вибрав середній поверх 5/10, стіна 70см цегляної кладки!!!+балкон засклений забудівеньком. Заплатив перший внесок 30% і поволі сплачував. Коли курс почав коливатись і дійшов до 27,5-27,9 поміняв гроші і повністю оплатив випередивши план виплат. Але результат - із врахуванням коливань долара - 17890$ (це із всіма комісіями і платежами). 20 червня подано документи в Київ на затвердження і до 20 липня буде офіційно здана моя квартира. За яку зараз пропонують 23000;.
23000-17890=5110$*26=132860грн. Кльво виглядають цифри. Думаю всі погодяться. Хотя з 01,01,18 всі забудівельники у місті підняли плату і зараз метр аналогічної/ чи в сісудньому підїзді у новій черзі вартує 14000грн. Але ті , що за кордоном про це не в курсі, пока не прийдуть і не будуть цікавитись новою виплатою, то можна перекупити чи поміняти на більшу/меншу площу.
Чи варто мені думати про депозит? А якщо попадається хороший варіант купити квартиру чи дольової участі, то свою дольову участь майже постійно можна продати. А доларовий депозит , як розірвете, то що отримуєте? або перерахунок , тобто 0%, хотя колись банк перераховували до ставки 5% річних.
Навіть котлован це вигідно, і при неповній сумі наявних коштів. Якщо правильно вибраний забудівельник і багато має обєктів, то можна почати виплачувати квартиру, і у випадку якщо не "тянете", то спокійно переписуємо ті кошті і виплачені метри на іншу яка починає будуватись. Тобто, виплатив , умовно 25 метрів із 43, і видно що не тяну. Просто переписую договір на наступну чергу і там же маю уже виплачених 25 метрів, а далі оплачую по актуальній ціні. Можна помаленько складати, заробляти і виплачувати. Чи просто чекати пока долар повернеться на рівень 27-28. А до цього залишилось чекати всього 5-6 міс.
Додано: Сер 11 лип, 2018 13:16
Львівський БатяР Стоп. Яка окупність? Я взагалі такого не рахую і таких цифр не наводив. Писав, що у Тернополі планую здавати за 3500-4000грн, і непогано, якщо вкласти на 30% більше у Львові і брати 8000-10000грн. Навіщо таке рахувати?
мій тернопільський варіант:
23000+8000=31000*26=806000. якщо в місяць брати за оренду 4000грн
806000/4000=202місяці/12=16,8 роки. Ви о чом? які 6 років? І то цей термін то в ідеалі, бо потрібно усвідомлювати, що величина орендної плати постійно буде зменшуватись паралельно із моральним старінням ремонту/техніки і його зношенням. Якщо вже щось і рахувати, то варто сюди приліпити поняття "амортизація" - розподілення вартості (в даному випадку квартири/ремонту/техніки) протягом певного періоду часу. Для чого собі сушити голову? Окупність визначається при започаткуванні бізнесу, чи оцінці діяльності, но не при отриманні пасивного прибуткку.
львівський варіант:
30000+8000=38000*26=988000. якщо в місяць брати за оренду 10000грн
988000/10000=99місяців/12=8 років. Тому й писав, що із наведений на форумі даних про орендні плати, що мені Львів починає подобатися. Хотя вважаю, що 8000-10000 грн за місяць - цифри узяті з неба, бо не віриться мені в таке. Але то просто потрібно приїхати до Львова, походолити по квартирах, подивитись, що здається а проаналізувати.
Що маєте на увазі під "дизайнерським рішенням" ?) Можливо тих "людішок" , що приїдуть до вас, за приїзд візьмуть плату, помахають руками, пустять "много текста" і будуть крутити вас на дорожнечі матеріали, на елітних майстрів, які є єдиними , що можуть "якісно" втілювати в життя їх брєд? Це для вас дизайнерське рішення? Це як "професійні ріелтори". Таких багатенько зустрічав. І лише один толковий попався, бо сам все і виконав власноручно. Всі інші далекі від ремонтів і від життя, і просто крутять людей на гроші. Маю знайому, художницю, яка приїзжає на "обєкт" в межах мого міста безкоштовно, розпитається вас про улюблені страви, кольора, смаки, впободання, вислухає побажання, проаналізує і навіть кольоровими олівцями на папері намалює все. А потім зможе перенести усе на стіни. І бере лише за роботу. в залежності від складності й термінів виконання.
Зараз всі ті "дизайнерські рішення" базуються на використанні великої кількості світла, натяжної стелі і іншого такого, що можна й самому придумати. А от питання чи хоть комусь попадався, дизайнер, який дійсно прийняв круте рішення і не загнав замовника " у матераіли"? Сумніваюсь, бо дизайнер бере % від вартості ремонту і він зацікавлений, щоб все по максимуму було.
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