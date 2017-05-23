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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:04

  Долярчик написав:... ну тоді, взагалі, не бачу доцільності дискусії)).... а цю гілку - можна "закривати", так як бачу по вищенаписаних дописах, що можна "спокійно, рівно на дупі" сидіти постійно на гривнедепо і пукати у ванну наповнену шампанським))

Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки

продаєм капусту взимку на піку (+-) на 3..6 міс грн депка і далі влітку зворотній проуцес? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:41

... і будь тут мудрим! ©

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:... ну тоді, взагалі, не бачу доцільності дискусії)).... а цю гілку - можна "закривати", так як бачу по вищенаписаних дописах, що можна "спокійно, рівно на дупі" сидіти постійно на гривнедепо і пукати у ванну наповнену шампанським))

Дехто вже 3 роки так сидить...не зовсім на гривнедепо...троха на долардепо з конвертацією в гривню і навпаки і...пє шампанське з ікоркою.
І Долярчик троха цим балується, ні?

... бавлюсь, але не так азартно!

... і Я щось подумав, що всі тут пропонують "тупо сидіти на гривнедепо і не жу-жу", а виявилось: "тут граєм, тут - не граєм, а тут - рибу загортаєм"© :D
...і якщо, розглядаємо купівлю квартири під здачу, і її окупність(а це, як мінімум 10-12р),то і порівнювати з депо - теж потрібно на 10-12р.! - а, "бавитись: влітку купуємо доляр, а взимку продаєм і на гривнедепо" - робити можна було лише 3р. тому, а не 10-12р.!

.... то, тепер "всі вумні" і знають, що треба було робити 10ть років тому, а от що робити НАСТУПНІ 10ть років :?:
- може й гривнедепо буде вигідно
- може долародепо....
- може однуха в новобуді в нормальній локації....
- може дві однухи на вторинці, по ціні однухи на первинці...
- може й крипта...
- а може й акції кока-коли :mrgreen:

... то потім(через 10р.) всі будуть знову говорити, що треба було робити :mrgreen:..... а зараз, наперед, вгадати/проаналізувати - вкрай важко!(особливо в нашій країні!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 01:19

  Квесторе_поверніться написав:
  vasilii написав:Квесторе_поверніться RE: скільки планую отримати - згідно вищезгаданих тверджень, що здаються квартири по 10-12тис., хотя собі такого й не уявляю, то було б непогано і 8-10тис. отримати. Звичайно перед тим буду вивчати ринок, походжу й подивлюсь по квартирах, що здаються і виберу середню вартість оренди. Як приказка "тише едешь, дальше будеш". Це для мене не основний вид діяльності, хоббі, пасивний прибуток, капіталовкладення. Різними словами то можна називати.

А якщо оперувати цифрами, то виходить наступне:
- у Тернополі квартира 43-45м.кв 23000у.о. + ремонт і техніка, умовно 8000у.о = 31000-32000 тис. у.о. - і планова орендна плата 3500-4000грн.
- у Львові квартира 43-45м.кв 30000у.о (приблизно чи можливо й більше) + ремонт і техніка (ті ж ) 8000у.о = 38000-40000 тис. у.о. - і планова орендна плата 8000-10000грн.
Виходить, що вклавши всього на третину більше від того, що зараз є, плановий прибуток може збільшитись як мінімум у 2 рази. Цифри не брешуть. І Львів починає мені подобатись)

40000*26=1040000 грн.
Депо під 15% річних принесе 125580 грн доходу в рік.
При відносно стабільному доларі це хороший прибуток.
Квартиранти принесуть 10000*12=120000 грн.
Депозит вигідніший для Львова.
Для Тернополя депо вигідніший набагато.
А ще якщо арендодавців почнуть податками щемити...додаткові ризики.
Ну і %10 на амортизацію слід скинути.
Аренда ще не на часі...як на мене.


Я їм тут вже не раз пояснював - не рохуміють. Хочуть хлопаки бути Львівськими лендлордами.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 01:23

  Долярчик написав:..... ну скільки повторювати: НЕ ПОРІВНЮВАТИ З ГРИВНЕДЕПО(можна порівнювати лише з долародепо), бо гривня - далеко не стабільна і не факт, що можна встигнути запригнути в доляр, при наснупній кризі/девальвації!


Ви, якщо не помиляюсь свою брали в жовтні. От і порахуємо в жовтні в $ що було б якби ви зайшли на $ депо замість того щоб купити квартиру і порівняємо вартістю квартири в той момент.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 01:58

  vasilii написав:Квесторе_поверніться

Відповідь є там де ви і взяли дані цифри: Я з Тернополя, але прочитавши суми, які плануєте отримувати з оренди, та суми за які, з ваших повідомлень, здаються квартири, то й мене зацікавила можливість купівлі у Львові житла для здачі в оренду. Цифри для порівняння: сира 1-кімнатна квартира (43-45 м.кв) і здана зараз коштує 23 тис.Готова з ремонтом цієї ж площі в районі 30-38 тис. Не так далеко втекли львівські ціни. Ремонт+ меблі приблизно такі ж. Але, наступне - орієнтовна/реальна сума, яку можна отримати за оренду квартири із ремонтом з індивідуальним опалення, меблями і технікою 3500-4000 грн.

У Тернополі 1-кімнатна квартира (43-45 м.кв) із ремонтом і технікою може бути знана за 3500-4000 грн. Це реалії життя. Тай багато людей здають квартири в оренду і не скаржаться. А якби повезло здати за львівськими цінами , то було б за щастя. Тому звичайно, що цікавить питання, щоб докинути ще декілька "рублів" і придбати у Львові квартиру.

Хотя, ті фото будинків, що будуються, що тут на форумі викладали викликає лише сум...Особисто я віддаю перевагу цегляним будинкам, а не "мололіту". Будинок із 1-2 підїздів, орієнтовно на 80-120 кв за 10 років після здачі буде "чорною дирою" для ОСББ - почне летіти сантехніка, протікати дах, відмостка буде відходити від фундаменту. тай штукатурка буде відшаровуватись від стін. Щоб це все подолати, то прийдеться як мінімум , при теперішніх цінах, платити 5-6 грн за метр. Чому так дорого? голова ОСББ, який цими проблемами буде займатись захоче відповідну платню. бухгалтеру також потрібно заплатити + інші дрібязкові витрати. От в даний момент у моєму будинку (107 квартир) лише фонд заробітної плати займає 63%, від всіх платежів. А люди будуть виносити "мозок" голові ОСББ, де діваються їх гроші. А коли сусіди недобросовісні і сімять і ламають все, то й прибиральниці потрібно доплачувати, постійно щось ремонтувати. А якщо на додачу менша кількість квартир у будинку, то ще гірша ситуація. От і вийде, що новобудова, мали б лише отримувати "прибутки", а за рахунок різних факторів, постійно будуть зменшуватись. Тому наперед потрібно аналізувати в що і куди вложити кошти. І ніколи вигідно "звалити" із певного будинку, продавши квартиру подешевше, но позбувшись при цьому певного роду проблем. Якщо комусь важко переїзжати, то це лише перших 2-3 рази, а далі це вже буде нормою.

Елементарно можна економити: замонтувати на сходових клітках світлодіодні лампочки і кількість витраченої енергії падає в рази!! Але, є такі, так би мовити групи людей, особливо ті, що, мають субсидії, які ніколи не виключать в день те світло. Адже привикли не платити та жити за рахунок інших. А дєнєжка із загального рахунку капає.. Подалі потрібно тікати від них...


Тому для здачі оптимальний варіант - берете новобудову, робите ремонт і здаєте по максимуму. Люди живуть 1-2-3 рочки. Зробити косметичний ремонт і ще 2-3 роки можна потримати квартирантів. І параленьно в цей же час пройшло 3 роки як ви є власником житла і викидаєте його в продаж і шукаєте собі наступне і відповідно не потрібно платити податок ( 5%). У вас за ці роки ремонт - морально застарів і відповідно ціна оренди падає. Тай хороша мотивація, коли вказувати при продажі, що сусіди ремноти поробили, уже ніхто не шумить. Це дуже вагомий аргумент, для покупців, які мають кошти на житло обжите і з ремонтом. А коли ще вмієте самі робити ремонт. чи хотяб вдало підібрати матеріали. то це також суттєво може відобразитись на ваших фінансах.


Згідно вашої математики у вас термін окупності квартири виходить *6 рочків*. Навіть якщо взяти що $ буде весь час стабільним (в що ніхто не вірить) і за оренду ви будете брати весь час 10к.гр. це виходить 8років і 6міс., але такого теж не має. 10років вважається вже АФІГЕННИМ терміном окупності ! Ви ж плануєте це зробити за 8років, ні навіть за 6 ! З якого дива ?

І ще, за 10к. гр в міс хата має бути з дезайнерськими рішеннями і оздобленням,хорошою сантехнікою, плиткою і пристойними меблями. В 8к $ ви не впишетесь.
Тут кілька місяців назад писали, що двушка в новобуді 1а здача пішла за 12к.гр
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 06:45

... і будь тут мудрим © ч. 2

  Львівський БатяР написав:Ви, якщо не помиляюсь свою брали в жовтні. От і порахуємо в жовтні в $ що було б якби ви зайшли на $ депо замість того щоб купити квартиру і порівняємо вартістю квартири в той момент

.... так, в жовтні....
... що було би? - рвав би зараз волося на.... :mrgreen:..... жартую, звичайно, але ціни в гривнях підросли, а долар по курсу залишився +/- в тих самих цифрах(26,хх)....та й скільки би там тих %% наросло від жовтня по тепер(3-4%?)

....і з моєю квартирою - не можливо це порівняти, бо Я брав, "повітря над котлованом"(ну і були там пару пов. зведених над двома секціями), а всім відомо, що чим ближче до стадії завершення, тим ціна піднімається....
- так от, тоді, в жовтні, найнижча ціна була від 14тис.грн.м2, а зараз - від 20тис.м2.....- і то ще 6-9міс.до здачі....... ціна, думаю ще підросте!

... а ще головне, що навряд, чи там вже є якісь підходящі мені варіанти! - там вже може залишитись 5-10квартир/неліквідів!

.... хіба можна зараз порівняти так:
...в жовтні, мені "повітря" вийшло ~ 28тис.дол(ще й в розтермінування на пів року!)...... тепер, + умовні %%, які б дало депо до тепер..... - і от та сума(а це ~28 500,ну чи нехай 29тис. дол. разом з %% було б на моменті)
... і от тут питання: що НОРМАЛЬНОГО Я можу придбати на моменті(аналогічного по локації, як Лайт) за 29тис.дол. із здачею навесні 19р.?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:01

Квесторе_поверніться Варто звернути увагу, що тема: "здача в оренду нерухомості". Депозити взагалі не розглядаю. Краще хай буде мінімум із нерухомості, но вона для мене ліквідна, і йде як оборотний капітал. Або хай кошту "тупо" будуть в панчосі.

Цікаво скільки із тих, що радять депозити, дійсно їх мають відкритими в сумі більшій хотя б 50 тис. грн. чи еквівалент 2 тис. $.... Поради і досвід, особливо гіркий досвід - це різні речі. Я сам заробляю дані гроші, ніколи халяви не було, тому впрати переносяться досить таки важко.

Користувався гривневими депозитами із 2002 року. Були хороше. пока у 2008 не отримав мінус40%; у 2014 отримав мінус 60%. Та хоть би світ валився, якби хтось щось не співав про вигоду. Для мене банки це мертва тема і навіть, думок таких не підпускаю.

Як на мене краще вложитись у "котлован" і почекати 2-3 роки. І тоді або продати, або зробити ремонт і продати, або здати в оренду.

Останні мій приклад/досвід: січень 2015, долар 25,00. Зарезервував квартиру 42,85 м.кв у надійного і провіреного забудівельника, по 11500грн/м. (дали знижку 300грн на мерті як постійному клієнту і тому хто приводить клієнтів)=492 тис. грн. або 19700$ + там комісії банку виходить 20тис.$ Але вибрав середній поверх 5/10, стіна 70см цегляної кладки!!!+балкон засклений забудівеньком. Заплатив перший внесок 30% і поволі сплачував. Коли курс почав коливатись і дійшов до 27,5-27,9 поміняв гроші і повністю оплатив випередивши план виплат. Але результат - із врахуванням коливань долара - 17890$ (це із всіма комісіями і платежами). 20 червня подано документи в Київ на затвердження і до 20 липня буде офіційно здана моя квартира. За яку зараз пропонують 23000;.
23000-17890=5110$*26=132860грн. Кльво виглядають цифри. Думаю всі погодяться. Хотя з 01,01,18 всі забудівельники у місті підняли плату і зараз метр аналогічної/ чи в сісудньому підїзді у новій черзі вартує 14000грн. Але ті , що за кордоном про це не в курсі, пока не прийдуть і не будуть цікавитись новою виплатою, то можна перекупити чи поміняти на більшу/меншу площу.

Чи варто мені думати про депозит? А якщо попадається хороший варіант купити квартиру чи дольової участі, то свою дольову участь майже постійно можна продати. А доларовий депозит , як розірвете, то що отримуєте? або перерахунок , тобто 0%, хотя колись банк перераховували до ставки 5% річних.

Навіть котлован це вигідно, і при неповній сумі наявних коштів. Якщо правильно вибраний забудівельник і багато має обєктів, то можна почати виплачувати квартиру, і у випадку якщо не "тянете", то спокійно переписуємо ті кошті і виплачені метри на іншу яка починає будуватись. Тобто, виплатив , умовно 25 метрів із 43, і видно що не тяну. Просто переписую договір на наступну чергу і там же маю уже виплачених 25 метрів, а далі оплачую по актуальній ціні. Можна помаленько складати, заробляти і виплачувати. Чи просто чекати пока долар повернеться на рівень 27-28. А до цього залишилось чекати всього 5-6 міс.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:16

Львівський БатяР Стоп. Яка окупність? Я взагалі такого не рахую і таких цифр не наводив. Писав, що у Тернополі планую здавати за 3500-4000грн, і непогано, якщо вкласти на 30% більше у Львові і брати 8000-10000грн. Навіщо таке рахувати?

мій тернопільський варіант:
23000+8000=31000*26=806000. якщо в місяць брати за оренду 4000грн
806000/4000=202місяці/12=16,8 роки. Ви о чом? які 6 років? І то цей термін то в ідеалі, бо потрібно усвідомлювати, що величина орендної плати постійно буде зменшуватись паралельно із моральним старінням ремонту/техніки і його зношенням. Якщо вже щось і рахувати, то варто сюди приліпити поняття "амортизація" - розподілення вартості (в даному випадку квартири/ремонту/техніки) протягом певного періоду часу. Для чого собі сушити голову? Окупність визначається при започаткуванні бізнесу, чи оцінці діяльності, но не при отриманні пасивного прибуткку.

львівський варіант:
30000+8000=38000*26=988000. якщо в місяць брати за оренду 10000грн
988000/10000=99місяців/12=8 років. Тому й писав, що із наведений на форумі даних про орендні плати, що мені Львів починає подобатися. Хотя вважаю, що 8000-10000 грн за місяць - цифри узяті з неба, бо не віриться мені в таке. Але то просто потрібно приїхати до Львова, походолити по квартирах, подивитись, що здається а проаналізувати.

Що маєте на увазі під "дизайнерським рішенням" ?) Можливо тих "людішок" , що приїдуть до вас, за приїзд візьмуть плату, помахають руками, пустять "много текста" і будуть крутити вас на дорожнечі матеріали, на елітних майстрів, які є єдиними , що можуть "якісно" втілювати в життя їх брєд? Це для вас дизайнерське рішення? Це як "професійні ріелтори". Таких багатенько зустрічав. І лише один толковий попався, бо сам все і виконав власноручно. Всі інші далекі від ремонтів і від життя, і просто крутять людей на гроші. Маю знайому, художницю, яка приїзжає на "обєкт" в межах мого міста безкоштовно, розпитається вас про улюблені страви, кольора, смаки, впободання, вислухає побажання, проаналізує і навіть кольоровими олівцями на папері намалює все. А потім зможе перенести усе на стіни. І бере лише за роботу. в залежності від складності й термінів виконання.
Зараз всі ті "дизайнерські рішення" базуються на використанні великої кількості світла, натяжної стелі і іншого такого, що можна й самому придумати. А от питання чи хоть комусь попадався, дизайнер, який дійсно прийняв круте рішення і не загнав замовника " у матераіли"? Сумніваюсь, бо дизайнер бере % від вартості ремонту і він зацікавлений, щоб все по максимуму було.
vasilii
 
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