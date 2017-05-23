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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 234235236237
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 00:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:Тому для здачі оптимальний варіант - берете новобудову, робите ремонт і здаєте по максимуму. Люди живуть 1-2-3 рочки. Зробити косметичний ремонт і ще 2-3 роки можна потримати квартирантів. І параленьно в цей же час пройшло 3 роки як ви є власником житла і викидаєте його в продаж і шукаєте собі наступне


Ваші слова ?

Мені здалося, що так ви порахували окупність...

  vasilii написав:Що маєте на увазі під "дизайнерським рішенням" ?) Можливо тих "людішок" , що приїдуть до вас, за приїзд візьмуть плату, помахають руками, пустять "много текста" і будуть крутити вас на дорожнечі матеріали, на елітних майстрів, які є єдиними , що можуть "якісно" втілювати в життя їх брєд? Це для вас дизайнерське рішення? Це як "професійні ріелтори". Таких багатенько зустрічав. І лише один толковий попався, бо сам все і виконав власноручно. Всі інші далекі від ремонтів і від життя, і просто крутять людей на гроші. Маю знайому, художницю, яка приїзжає на "обєкт" в межах мого міста безкоштовно, розпитається вас про улюблені страви, кольора, смаки, впободання, вислухає побажання, проаналізує і навіть кольоровими олівцями на папері намалює все. А потім зможе перенести усе на стіни. І бере лише за роботу. в залежності від складності й термінів виконання.
Зараз всі ті "дизайнерські рішення" базуються на використанні великої кількості світла, натяжної стелі і іншого такого, що можна й самому придумати. А от питання чи хоть комусь попадався, дизайнер, який дійсно прийняв круте рішення і не загнав замовника " у матераіли"? Сумніваюсь, бо дизайнер бере % від вартості ремонту і він зацікавлений, щоб все по максимуму було.


Я мав наувазі те, що мав на увазі !
Якщо вам так близька будівельна справа перегляньте те, що пропонує олх за 10к грн і скажіть чи ви впишетесь в 8к у.о в ремонт з меблями щоб зробити щось подібне.Нпр.
1)https://www.olx.ua/obyavlenie/orenda-vip-kvartiri-IDw6bda.html
2)https://www.olx.ua/obyavlenie/vul-porohova-novobud-dizaynerska-kvartira-IDA6jRY.html

За 10к гр оренди хата має виглядати і бути упакована відповідно ! За тяп-ляп вам і так і заплотять :D Тут місяці три назад людина писала, що двушка на першій здачі в новобудові пішла за 12к гр 8)

п.с в мого знайомого, що в даний момент робить ремонт, тільки на комплект для душу і два змішувачі(кухня та умивальник)марки Гроє пішло 20к.гр і це купувалось в Польщі з такс фрі і не самі гламурні варіанти. Для прикладу в нас тільки за такий самий душовий комплект в Епіцентрі просять 18к.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 07:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Львівський БатяР написав:п.с в мого знайомого, що в даний момент робить ремонт, тільки на комплект для душу і два змішувачі(кухня та умивальник)марки Гроє пішло 20к.гр і це купувалось в Польщі

... так Ваш знайомий, напевно, робить ремонт "для себе", бо для оренди цілком достатньо фірми "Хайба", або змішувачів з нержавійки "Крафт" по адекватній ціні, як тут
https://nashizmishuvachi.io.ua
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 08:43

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:п.с в мого знайомого, що в даний момент робить ремонт, тільки на комплект для душу і два змішувачі(кухня та умивальник)марки Гроє пішло 20к.гр і це купувалось в Польщі

... так Ваш знайомий, напевно, робить ремонт "для себе", бо для оренди цілком достатньо фірми "Хайба", або змішувачів з нержавійки "Крафт" по адекватній ціні, як тут
https://nashizmishuvachi.io.ua


То Долярчик сантехнікою займається? ;)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 09:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:Зараз всі ті "дизайнерські рішення" базуються на використанні великої кількості світла, натяжної стелі і іншого такого, що можна й самому придумати. А от питання чи хоть комусь попадався, дизайнер, який дійсно прийняв круте рішення і не загнав замовника " у матераіли"? Сумніваюсь, бо дизайнер бере % від вартості ремонту і він зацікавлений, щоб все по максимуму було.


"Не читал, но осуждаю" (с)

Ми звернулись до дизайнерів при ремонті офіса і двох квартир. В усіх варіантах було перепланування (в офісі взагалі починали від open space'у), як на мене вдале. В процесі відбору спілкувались з декількома дизайнерами - жоден з них не бере % від вартості ремонту. У кожного була своя ставка за квадратний метр, і їм без різниці чи буде у вас там українська плитка, чи іспанська. Вартість дизайну залежить від рівня деталізації:
- можна зробити лише візуалізації і функціональний дизайн (розставити перегородки і меблі)
- можна до візуалізацій додати схему електрики і сантехніки
- можна зробити повний альбом, де на додачу буде розкладка плитки, ламінату і купа інших речей
- найдорожчий варіант, це все що зверху + авторський нагляд

Якщо у Вас є художній смак, то, можливо, Вам дизайнери і не потрібні (наприклад, в мене співробітник класно малює, він собі планування і дизайн квартири роззробив сам), але ми залишились задоволені.

Плитка в нас польська (на балконах взагалі українська), меблі у нас переважно українські (або заводські, або на замовлення), трішки IKEA + Signal. Світильники польські. Тобто ніяких дорожнечих матеріалів і жодної натяжної стелі. На початку був момент, коли нам в офіс запроектували італійський диван вартістю 100+ тис. грн., а нам таких потрібно було 4. Але ми знайшли виробника в Дніпрі, який нам за трішки більше ніж 90 тис. зробили всі 4. Дизайнери швиденько все перемалювали, ми побачили, що виглядає не гірше і на цьому і зупинились. Подібний момент був із світильниками, просто просиш підібрати, щось більш доступне, вони обирають, перемальовують і все. В межах бюджету, який вираховується з метражу, а не від вартості.

Якщо говорити про відсотки, то це лише в контексті того, що дизайнери мають знижки в різних магазинах. Наприклад, наш мав 20% в магазині плитки і ламінату. Ми цим не скористались, оскільки тесть пропрацював в цій сфері більше 30 років + об'єми на офіс були суттєві, то в нас вийшла своя знижка в 24%. Але тим, в кого таких варіантів немає, дизайнер може ще й допомогти грошей зекономити.

Нюанси з дизайнерами також бувають, тобто в дизайн потрібно вникати, і з ними працювати. Є дизайнери які класно малюють, але не мають глибоких знань в архітектурі, конструюванні, ергономіці. Тобто не завжди можна втілити те, що вони візуалізували, або це виходить непрактично. Наприклад, кухня в нас на виході завжди відрізнялась від візуалізації, оскільки проектувальники кухонь, знайомі з ергономікою пропонували бульш зручні рішення, тому ми перекидали місцями плитки, мийки і т. ін.

Можливо, є й такі як Ви описуєте, але не варто по одному-двох робити висновки про всіх, особливо, якщо Ви не досліджували ринок, і особисто не маєте досвіду співпраці.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 09:16

  V2 написав:
  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:п.с в мого знайомого, що в даний момент робить ремонт, тільки на комплект для душу і два змішувачі(кухня та умивальник)марки Гроє пішло 20к.гр і це купувалось в Польщі

... так Ваш знайомий, напевно, робить ремонт "для себе", бо для оренди цілком достатньо фірми "Хайба", або змішувачів з нержавійки "Крафт" по адекватній ціні, як тут
https://nashizmishuvachi.io.ua


То Долярчик сантехнікою займається? ;)

... це от звідси було взято посилання(олх)
https://m.olx.ua/obyavlenie/zmshuvach-z ... 5D=details
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 09:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://drive.google.com/open?id=1Zobax ... DVOYZAheLF
Ось такий проект однухи мені вийде у 8к грн. Це ще без останніх правок



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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:54

Долярчик Біля мене недалеко є "базарчик", де продають різні імпортні речі, шмотки, гуманітарку, сток і один дядько тягає сантехніку ЛАТУННУ з Італії. Не знати як він то робить і звідки, але гарно виглядає і може привезти весь потрібен комплект на всю квартиру, якщо немає в наявності. Середня ціна 2200-3000 грн. за змішувач. Виходить - змішувач у кухню 3тис. + змішувач у ванну 3тис. + змішувач до душу 3 тис. Це по максимуму пораховано і полумається 9 тис. грн. За фірмою не ганяюсь і немаю намірів залишати цінники прикріпленими до речей. Але ви знаєте, що таке латунь?) У нас також можна зустріти змішувачі "фірмові" за 15-20 тис. за одиницю. Але чи є сенс "економити на метрах і фігачити такі бабки в ремонт"? Пан Долярчик хороше підмітив. що можна скористатись і дешевшим і досить таки непоганим. Лише наші люди можуть гнутись все життя працюючи, "ішачити як кінь" та викинути все на ремонт. А мода проходить, смаки міняються
vasilii
 
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