Додано: Чет 12 лип, 2018 09:05

vasilii написав: Зараз всі ті "дизайнерські рішення" базуються на використанні великої кількості світла, натяжної стелі і іншого такого, що можна й самому придумати. А от питання чи хоть комусь попадався, дизайнер, який дійсно прийняв круте рішення і не загнав замовника " у матераіли"? Сумніваюсь, бо дизайнер бере % від вартості ремонту і він зацікавлений, щоб все по максимуму було. Зараз всі ті "дизайнерські рішення" базуються на використанні великої кількості світла, натяжної стелі і іншого такого, що можна й самому придумати. А от питання чи хоть комусь попадався, дизайнер, який дійсно прийняв круте рішення і не загнав замовника " у матераіли"? Сумніваюсь, бо дизайнер бере % від вартості ремонту і він зацікавлений, щоб все по максимуму було.

"Не читал, но осуждаю" (с)Ми звернулись до дизайнерів при ремонті офіса і двох квартир. В усіх варіантах було перепланування (в офісі взагалі починали від open space'у), як на мене вдале. В процесі відбору спілкувались з декількома дизайнерами - жоден з них не бере % від вартості ремонту. У кожного була своя ставка за квадратний метр, і їм без різниці чи буде у вас там українська плитка, чи іспанська. Вартість дизайну залежить від рівня деталізації:- можна зробити лише візуалізації і функціональний дизайн (розставити перегородки і меблі)- можна до візуалізацій додати схему електрики і сантехніки- можна зробити повний альбом, де на додачу буде розкладка плитки, ламінату і купа інших речей- найдорожчий варіант, це все що зверху + авторський наглядЯкщо у Вас є художній смак, то, можливо, Вам дизайнери і не потрібні (наприклад, в мене співробітник класно малює, він собі планування і дизайн квартири роззробив сам), але ми залишились задоволені.Плитка в нас польська (на балконах взагалі українська), меблі у нас переважно українські (або заводські, або на замовлення), трішки IKEA + Signal. Світильники польські. Тобто ніяких дорожнечих матеріалів і жодної натяжної стелі. На початку був момент, коли нам в офіс запроектували італійський диван вартістю 100+ тис. грн., а нам таких потрібно було 4. Але ми знайшли виробника в Дніпрі, який нам за трішки більше ніж 90 тис. зробили всі 4. Дизайнери швиденько все перемалювали, ми побачили, що виглядає не гірше і на цьому і зупинились. Подібний момент був із світильниками, просто просиш підібрати, щось більш доступне, вони обирають, перемальовують і все. В межах бюджету, який вираховується з метражу, а не від вартості.Якщо говорити про відсотки, то це лише в контексті того, що дизайнери мають знижки в різних магазинах. Наприклад, наш мав 20% в магазині плитки і ламінату. Ми цим не скористались, оскільки тесть пропрацював в цій сфері більше 30 років + об'єми на офіс були суттєві, то в нас вийшла своя знижка в 24%. Але тим, в кого таких варіантів немає, дизайнер може ще й допомогти грошей зекономити.Нюанси з дизайнерами також бувають, тобто в дизайн потрібно вникати, і з ними працювати. Є дизайнери які класно малюють, але не мають глибоких знань в архітектурі, конструюванні, ергономіці. Тобто не завжди можна втілити те, що вони візуалізували, або це виходить непрактично. Наприклад, кухня в нас на виході завжди відрізнялась від візуалізації, оскільки проектувальники кухонь, знайомі з ергономікою пропонували бульш зручні рішення, тому ми перекидали місцями плитки, мийки і т. ін.Можливо, є й такі як Ви описуєте, але не варто по одному-двох робити висновки про всіх, особливо, якщо Ви не досліджували ринок, і особисто не маєте досвіду співпраці.