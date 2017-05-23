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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:56

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:п.с в мого знайомого, що в даний момент робить ремонт, тільки на комплект для душу і два змішувачі(кухня та умивальник)марки Гроє пішло 20к.гр і це купувалось в Польщі

... так Ваш знайомий, напевно, робить ремонт "для себе", бо для оренди цілком достатньо фірми "Хайба", або змішувачів з нержавійки "Крафт" по адекватній ціні, як тут
https://nashizmishuvachi.io.ua

Так, знайомий робить для себе. В мене Гроє служить вже 9років без поломок, як послужать ваші я х.з. Під оренду береться все антивандальне.
Але суть не в тому....
Малось на увазі, що як в анегдоті - якщо до піску і води додати амно вийде не пожежник, а мент !

Можна і плитку взяти нашу і змішувачі невідомої вірми з Італії/Китаю, холодильник поставити Норд ітд. Вот тільки за це ніхто 10к. не дасть, може 8к і то на першій здачі, а далі дорога вниз...
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 148
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Подякував: 10 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:05

  fis написав:https://drive.google.com/open?id=1Zobaxl1eBxMnYKCagTT7ECDVOYZAheLF
Ось такий проект однухи мені вийде у 8к грн. Це ще без останніх правок



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Я так поняв мова йде про у.о....
Хто робитиме ремонт, майстри чи ви плануєте своїми силами?
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 148
З нами з: 25.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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  #<1 ... 235236237238
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