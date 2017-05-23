Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Львівський БатяР написав:п.с в мого знайомого, що в даний момент робить ремонт, тільки на комплект для душу і два змішувачі(кухня та умивальник)марки Гроє пішло 20к.гр і це купувалось в Польщі
... так Ваш знайомий, напевно, робить ремонт "для себе", бо для оренди цілком достатньо фірми "Хайба", або змішувачів з нержавійки "Крафт" по адекватній ціні, як тут https://nashizmishuvachi.io.ua
Так, знайомий робить для себе. В мене Гроє служить вже 9років без поломок, як послужать ваші я х.з. Під оренду береться все антивандальне. Але суть не в тому.... Малось на увазі, що як в анегдоті - якщо до піску і води додати амно вийде не пожежник, а мент !
Можна і плитку взяти нашу і змішувачі невідомої вірми з Італії/Китаю, холодильник поставити Норд ітд. Вот тільки за це ніхто 10к. не дасть, може 8к і то на першій здачі, а далі дорога вниз...
.... а "Спартак" будують спартанськими темпами.... ..... і не розумію, чому Моне-3 так роз-тя-гу-ють... ... нагадаю, що вони +/- почали Моне-3 в один час разом з авалонцями(Лайт).......але, бачу, що щось пішло не так....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4