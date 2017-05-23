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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лип, 2018 08:45
100% Вже півтора року стоїть порожня хата на Сихові шкода здавати.Ремонт для себе робився.Тут треба робити мабуть напівжлобремонт.Щоб в разі чого можна самому було жити.
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Bolt
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