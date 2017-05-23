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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:45

100% Вже півтора року стоїть порожня хата на Сихові шкода здавати.Ремонт для себе робився.Тут треба робити мабуть напівжлобремонт.Щоб в разі чого можна самому було жити.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... ну, поки надумаєте жити самому, то той ремонт вже буле вбитий :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:01

Столярку просто перефарбую.Ванна , туалет тре кинути якусь недорогу українську плитку.Бо стіни помальовані масляною фарбою то затяне на мегажлоб ремонт:(
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

joniannoxha написав:
  fis написав:https://drive.google.com/open?id=1Zobaxl1eBxMnYKCagTT7ECDVOYZAheLF
Ось такий проект однухи мені вийде у 8к грн. Це ще без останніх правок



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8000 грн? что-то подозрительно дешево) :D

8500 если точно. Уже заплатил.
8 баксов за кв. имеет место быть в наших широтах. Работают муж с женой-пару лет как после вуза, цены не ломят. Ну может мне сделали скидку как для своих но вряд ли большую.


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fis
 
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