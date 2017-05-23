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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лип, 2018 08:45
100% Вже півтора року стоїть порожня хата на Сихові шкода здавати.Ремонт для себе робився.Тут треба робити мабуть напівжлобремонт.Щоб в разі чого можна самому було жити.
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:39
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... ну, поки надумаєте жити самому, то той ремонт вже буле вбитий
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:01
Столярку просто перефарбую.Ванна , туалет тре кинути якусь недорогу українську плитку.Бо стіни помальовані масляною фарбою то затяне на мегажлоб ремонт:(
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:04
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
8500 если точно. Уже заплатил.
8 баксов за кв. имеет место быть в наших широтах. Работают муж с женой-пару лет как после вуза, цены не ломят. Ну может мне сделали скидку как для своих но вряд ли большую.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 00:22
Та жлоб ремонт теж не вихід))
Я робив недавно побілку в основному,але не дешевою фарбою. Думав під здачу так і не здав,думаю,вб'ють хату)) Помаленьку продаю,ціни пішли вверх.
Додано: Чет 26 лип, 2018 06:01
Казлу перестали давати капусту, і він пішов геть з пасовища)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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