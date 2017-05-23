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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 237238239240>
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 08:45

100% Вже півтора року стоїть порожня хата на Сихові шкода здавати.Ремонт для себе робився.Тут треба робити мабуть напівжлобремонт.Щоб в разі чого можна самому було жити.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 10:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... ну, поки надумаєте жити самому, то той ремонт вже буле вбитий :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 11:01

Столярку просто перефарбую.Ванна , туалет тре кинути якусь недорогу українську плитку.Бо стіни помальовані масляною фарбою то затяне на мегажлоб ремонт:(
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 22:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

joniannoxha написав:
  fis написав:https://drive.google.com/open?id=1Zobaxl1eBxMnYKCagTT7ECDVOYZAheLF
Ось такий проект однухи мені вийде у 8к грн. Це ще без останніх правок



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8000 грн? что-то подозрительно дешево) :D

8500 если точно. Уже заплатил.
8 баксов за кв. имеет место быть в наших широтах. Работают муж с женой-пару лет как после вуза, цены не ломят. Ну может мне сделали скидку как для своих но вряд ли большую.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 00:22

  Bolt написав:Столярку просто перефарбую.Ванна , туалет тре кинути якусь недорогу українську плитку.Бо стіни помальовані масляною фарбою то затяне на мегажлоб ремонт:(


Та жлоб ремонт теж не вихід))
Я робив недавно побілку в основному,але не дешевою фарбою. Думав під здачу так і не здав,думаю,вб'ють хату)) Помаленьку продаю,ціни пішли вверх.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 06:01

  Ethereum написав:
  V2 написав:Враховуючи, що Акурт і Ламбада майже одночасно зникли з гілки та форуму, чомусь згадались ці слова:
  Frant написав:До речі, під ніками Акурт і Ламбада - вірогідно, пише одна й та ж сама особа. Стиль письма, певні слова , їх порядок і словосполучення - чомусь вельми схожі.
viewtopic.php?p=4318692#p4318692


А де ж цей турконоситель нерухомості? Невже пропав? ))



Казлу перестали давати капусту, і він пішов геть з пасовища)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:59

Тадам

Нещодавно була в Кротошині. Там зробили міні-поселення будинків із сендвіч-панелей. Дуже сподобалося. По вартості будинок коштує як хороша 3-кімнатна квартира у Львові.
Зацініть: https://alex-shutyuk.livejournal.com/452679.html
Осьо:
https://www.real-estate.lviv.ua/1330981 ... Vitru.html
Мені то для натхнення, а комусь може знадобиться :)

А тимчасом, тема для роздумів про оцінку майна на ринку нерухомості. Тепер у нас є три Львова: центр, ближній центр і периферія.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... mosti.html
https://lb.ua/economics/2018/07/24/4035 ... senki.html
Зображення
Вторинний чи первинний ринок по вартості в договорах купівлі-продажу стартує від 14197 грн за метр на периферії, до 26669 грн на площі Ринок і 19225 грн в ближньому центрі. Відповідно, з цього і податки сплачуються.
Тобто, халупу з вікнами на залізницю на Підзамче цінити треба 1000 баксів за метр, Авалон на Чорновола рекламують як центр, а то є периферія від 14200 за метр, всі житлові пів-підвали на Левицького чи Личаківській по 720$ за метр, як і за хрущівочку десь на Левицького або Чупринки не менше 720$.
Виходить, Богданівська і Чорновола в одну ціну. До того ж, це також стосується і первинного ринку.
Якесь штучне здорожчання виходить. І ламає суть ринкової економіки. От є хтось, хто із заробітків приїхав, хоче продати швидко і недорого. Не можна, система не пропустить.
Хтось уже оформляв нерухомість з оцими нововведеннями? Як із цим боротися?
Зображення


  Bolt написав:Отримав у спадок двушку , бетон,перший поверх,пятиповерхівка.Стан бабушатник.Десь хвилин п'ять від маг Океан пішки в сторону центра .
Сдавати як є може трьошку +комуналь витягну ,чи робити жлобремонт і пробувати за 5-6 кг ?
Поруч конкуренти у вигляді ,,Доброї оселі''

Це часом не Кобилиці?
Здавати за 3 тис - за рік відіб'єте побілку з роботою, але тоді треба буде робити нову побілку :wink: :?
На першому поверсі можна здавати під "офіс закритого типу" як-от студія шугарінгу чи перукарню.
А комуналь там включає центральне опалення і гарячу воду по 80 грн за куб взимку?

  vasilii написав:Біля мене недалеко є "базарчик", де продають різні імпортні речі, шмотки, гуманітарку, сток і один дядько тягає сантехніку ЛАТУННУ з Італії. Не знати як він то робить і звідки, але гарно виглядає і може привезти весь потрібен комплект на всю квартиру, якщо немає в наявності.

vasilii, а скільки коштує змішувач до ванни наприклад латунний - часом не знаєте?

Долярчик, Ви вже розглядали варіант обміну своєї однухи без ремонту на 3-кімнатну з ремонтом в будинку навпроти? https://www.real-estate.lviv.ua/1319112 ... m-vul.html
Востаннє редагувалось Lambada в Нед 29 лип, 2018 14:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:11

Р-н вулиці Бойчука.На комунальні наразі субсидія, а потім за ЦО десь 1300 грн платити.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:21

  Bolt написав:Р-н вулиці Бойчука.На комунальні наразі субсидія, а потім за ЦО десь 1300 грн платити.

З Оселею конкурувати не доведеться. Якщо вікна на дорогу, то під офіс закритого типу, якщо у двір, то я би продала за шо дадуть і взяла щось дуже добре і завжди здаваєме.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:40

Радий Вас бачити! (точнішше, читати!) ))

  Lambada написав:Долярчик, Ви вже розглядали варіант обміну своєї однухи без ремонту на 3-кімнатну з ремонтом в будинку навпроти? https://www.real-estate.lviv.ua/1319112 ... m-vul.html

... тюююю, та це ж вторинка! :D
.... а моя "незайманка", на початку літа коштувала чи 19 чи 20тис.м2, а от зараз хоч би хотіли, так НЕМА - ні "однух", ні-"двух"!!!- лише трьох-кімнатні залишились! :D
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
п. с.
... хіба по оголошеннях пошукати, скільки хочуть за голі стіни в однухах(чи навіть в двухах) в Лайті
п. с. 2
(а Я думав, що ви знайшли в Екодомі навпроти моєї, щось таке з ремонтом :wink:)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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