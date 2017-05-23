Додано: Нед 29 лип, 2018 13:59

Bolt написав: Отримав у спадок двушку , бетон,перший поверх,пятиповерхівка.Стан бабушатник.Десь хвилин п'ять від маг Океан пішки в сторону центра .

Сдавати як є може трьошку +комуналь витягну ,чи робити жлобремонт і пробувати за 5-6 кг ?

Поруч конкуренти у вигляді ,,Доброї оселі'' Отримав у спадок двушку , бетон,перший поверх,пятиповерхівка.Стан бабушатник.Десь хвилин п'ять від маг Океан пішки в сторону центра .Сдавати як є може трьошку +комуналь витягну ,чи робити жлобремонт і пробувати за 5-6 кг ?Поруч конкуренти у вигляді ,,Доброї оселі''

vasilii написав: Біля мене недалеко є "базарчик", де продають різні імпортні речі, шмотки, гуманітарку, сток і один дядько тягає сантехніку ЛАТУННУ з Італії. Не знати як він то робить і звідки, але гарно виглядає і може привезти весь потрібен комплект на всю квартиру, якщо немає в наявності. Біля мене недалеко є "базарчик", де продають різні імпортні речі, шмотки, гуманітарку, сток і один дядько тягає сантехніку ЛАТУННУ з Італії. Не знати як він то робить і звідки, але гарно виглядає і може привезти весь потрібен комплект на всю квартиру, якщо немає в наявності.

Нещодавно була в Кротошині. Там зробили міні-поселення будинків із сендвіч-панелей. Дуже сподобалося. По вартості будинок коштує як хороша 3-кімнатна квартира у Львові.Зацініть:Осьо:Мені то для натхнення, а комусь може знадобитьсяА тимчасом, тема для роздумівна ринку нерухомості. Тепер у нас є три Львова: центр, ближній центр і периферія.Вторинний чи первинний ринок по вартості в договорах купівлі-продажу стартує від 14197 грн за метр на периферії, до 26669 грн на площі Ринок і 19225 грн в ближньому центрі. Відповідно, з цього і податки сплачуються.Тобто, халупу з вікнами на залізницю на Підзамче цінити треба 1000 баксів за метр, Авалон на Чорновола рекламують як центр, а то є периферія від 14200 за метр, всі житлові пів-підвали на Левицького чи Личаківській по 720$ за метр, як і за хрущівочку десь на Левицького або Чупринки не менше 720$.Виходить, Богданівська і Чорновола в одну ціну. До того ж, це також стосується і первинного ринку.Якесь штучне здорожчання виходить. І ламає суть ринкової економіки. От є хтось, хто із заробітків приїхав, хоче продати швидко і недорого. Не можна, система не пропустить.Хтось уже оформляв нерухомість з оцими нововведеннями? Як із цим боротися?Це часом не Кобилиці?Здавати за 3 тис - за рік відіб'єте побілку з роботою, але тоді треба буде робити нову побілкуНа першому поверсі можна здавати під "офіс закритого типу" як-от студія шугарінгу чи перукарню.А комуналь там включає центральне опалення і гарячу воду по 80 грн за куб взимку?, а скільки коштує змішувач до ванни наприклад латунний - часом не знаєте?, Ви вже розглядали варіант обміну своєї однухи без ремонту на 3-кімнатну з ремонтом в будинку навпроти?