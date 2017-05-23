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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лип, 2018 08:45
100% Вже півтора року стоїть порожня хата на Сихові шкода здавати.Ремонт для себе робився.Тут треба робити мабуть напівжлобремонт.Щоб в разі чого можна самому було жити.
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:39
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... ну, поки надумаєте жити самому, то той ремонт вже буле вбитий
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:01
Столярку просто перефарбую.Ванна , туалет тре кинути якусь недорогу українську плитку.Бо стіни помальовані масляною фарбою то затяне на мегажлоб ремонт:(
Додано: Вів 24 лип, 2018 22:04
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
8500 если точно. Уже заплатил.
8 баксов за кв. имеет место быть в наших широтах. Работают муж с женой-пару лет как после вуза, цены не ломят. Ну может мне сделали скидку как для своих но вряд ли большую.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 00:22
Та жлоб ремонт теж не вихід))
Я робив недавно побілку в основному,але не дешевою фарбою. Думав під здачу так і не здав,думаю,вб'ють хату)) Помаленьку продаю,ціни пішли вверх.
Додано: Чет 26 лип, 2018 06:01
Казлу перестали давати капусту, і він пішов геть з пасовища)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 29 лип, 2018 13:59
Тадам
Нещодавно була в Кротошині. Там зробили міні-поселення будинків із сендвіч-панелей. Дуже сподобалося. По вартості будинок коштує як хороша 3-кімнатна квартира у Львові.
Зацініть:
Осьо:
Мені то для натхнення, а комусь може знадобиться
А тимчасом, тема для роздумів про оцінку майна на ринку нерухомості. Тепер у нас є три Львова: центр, ближній центр і периферія.
Вторинний чи первинний ринок по вартості в договорах купівлі-продажу стартує від 14197 грн за метр на периферії, до 26669 грн на площі Ринок і 19225 грн в ближньому центрі. Відповідно, з цього і податки сплачуються.
Тобто, халупу з вікнами на залізницю на Підзамче цінити треба 1000 баксів за метр, Авалон на Чорновола рекламують як центр, а то є периферія від 14200 за метр, всі житлові пів-підвали на Левицького чи Личаківській по 720$ за метр, як і за хрущівочку десь на Левицького або Чупринки не менше 720$.
Виходить, Богданівська і Чорновола в одну ціну. До того ж, це також стосується і первинного ринку.
Якесь штучне здорожчання виходить. І ламає суть ринкової економіки. От є хтось, хто із заробітків приїхав, хоче продати швидко і недорого. Не можна, система не пропустить.
Хтось уже оформляв нерухомість з оцими нововведеннями? Як із цим боротися?
Це часом не Кобилиці?
Здавати за 3 тис - за рік відіб'єте побілку з роботою, але тоді треба буде робити нову побілку
На першому поверсі можна здавати під "офіс закритого типу" як-от студія шугарінгу чи перукарню.
А комуналь там включає центральне опалення і гарячу воду по 80 грн за куб взимку?
vasilii, а скільки коштує змішувач до ванни наприклад латунний - часом не знаєте?
Долярчик, Ви вже розглядали варіант обміну своєї однухи без ремонту на 3-кімнатну з ремонтом в будинку навпроти?
Востаннє редагувалось Lambada в Нед 29 лип, 2018 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 лип, 2018 14:11
Р-н вулиці Бойчука.На комунальні наразі субсидія, а потім за ЦО десь 1300 грн платити.
Додано: Нед 29 лип, 2018 14:21
Додано: Нед 29 лип, 2018 14:40
Радий Вас бачити! (точнішше, читати!) ))
... тюююю, та це ж вторинка!
.... а моя "незайманка", на початку літа коштувала чи 19 чи 20тис.м2, а от зараз хоч би хотіли, так НЕМА - ні "однух", ні-"двух"!!!- лише трьох-кімнатні залишились!
п. с.
... хіба по оголошеннях пошукати, скільки хочуть за голі стіни в однухах(чи навіть в двухах) в Лайті
п. с. 2
(а Я думав, що ви знайшли в Екодомі навпроти моєї, щось таке з ремонтом )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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