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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 лип, 2018 14:40
Влом продавати, та щось купляти.Здати завжди все , що завгодно залежить від ціни
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Bolt
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Додано: Нед 29 лип, 2018 14:44
Bolt написав:
Влом продавати, та щось купляти.Здати завжди все , що завгодно залежить від ціни
... нє, ну за три тисячки гривників на міс. мати якийсь ще "напряг" зі здачею/квартирантами.... - навіть не цікаво!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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