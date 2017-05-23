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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:40

Влом продавати, та щось купляти.Здати завжди все , що завгодно залежить від ціни
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 14:44

  Bolt написав:Влом продавати, та щось купляти.Здати завжди все , що завгодно залежить від ціни

... нє, ну за три тисячки гривників на міс. мати якийсь ще "напряг" зі здачею/квартирантами.... - навіть не цікаво!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлень: 4401
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 15:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:.... а моя "незайманка", на початку літа коштувала чи 19 чи 20тис.м2, а от зараз хоч би хотіли, так НЕМА - ні "однух", ні-"двух"!!!- лише трьох-кімнатні залишились!
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
п. с.
... хіба по оголошеннях пошукати, скільки хочуть за голі стіни в однухах(чи навіть в двухах) в Лайті
п. с. 2
(а Я думав, що ви знайшли в Екодомі навпроти моєї, щось таке з ремонтом


ну так власне. Якщо нема, а комусь хочеться - віддаєте незайманку за дорого, берете 3 кімнати за дешево з непоганим ремонтом. Ну та шо робити з однухи двуху, якщо трьошку можна взяти.
Заначку для ремонту поповнюєте шоби взяти хату під здачу.

В екодомі купили знайомі. Носять цемент нагору руками самі. Економлять 400$. Про це вже було.

  Bolt написав:100% Вже півтора року стоїть порожня хата на Сихові шкода здавати.Ремонт для себе робився.Тут треба робити мабуть напівжлобремонт.Щоб в разі чого можна самому було жити.

  Bolt написав:Столярку просто перефарбую.Ванна , туалет тре кинути якусь недорогу українську плитку.Бо стіни помальовані масляною фарбою то затяне на мегажлоб ремонт:(

  Bolt написав:Влом продавати, та щось купляти.Здати завжди все , що завгодно залежить від ціни


От пофарбуєте стіни, то вже ремонт - буде шкода здавати.
Продавати влом.
Купувати влом.
Та хай собі стоїть.
Lambada
 
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Подякував: 34 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:01

... ні, ні! - нам, совкошлак - НЕ потрібний!!!

  Lambada написав:ну так власне. Якщо нема, а комусь хочеться - віддаєте незайманку за дорого, берете 3 кімнати за дешево з непоганим ремонтом. Ну та шо робити з однухи двуху, якщо трьошку можна взяти.
Заначку для ремонту поповнюєте шоби взяти хату під здачу.

... так то не в Екодомі, а в панельці!(глянув по карті, та й пишуть в оголошені, що "труби поміняні") - труби то поміняні, а стояки???! :shock:... а ЦО? :shock:... а сусіди? :shock:
... ні! - якщо б і обмінювати, то максимум на квартиру 5-10р. тому побудови! - з новими трубами/стояками/дахами.... та що я буду перечисляти, Ви й самі все знаєте!
- одним словом таку, що потім можна було здавати, чи продати по менш-більш нормальній ціні, а не за шо дадуть! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлень: 4401
З нами з: 19.10.15
Подякував: 170 раз.
Подякували: 206 раз.
 
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  #<1 ... 237238239240
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