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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 лип, 2018 14:40
Влом продавати, та щось купляти.Здати завжди все , що завгодно залежить від ціни
Додано: Нед 29 лип, 2018 14:44
... нє, ну за три тисячки гривників на міс. мати якийсь ще "напряг" зі здачею/квартирантами.... - навіть не цікаво!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 29 лип, 2018 15:37
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
ну так власне. Якщо нема, а комусь хочеться - віддаєте незайманку за дорого, берете 3 кімнати за дешево з непоганим ремонтом. Ну та шо робити з однухи двуху, якщо трьошку можна взяти.
Заначку для ремонту поповнюєте шоби взяти хату під здачу.
В екодомі купили знайомі. Носять цемент нагору руками самі. Економлять 400$. Про це вже було.
От пофарбуєте стіни, то вже ремонт - буде шкода здавати.
Продавати влом.
Купувати влом.
Та хай собі стоїть.
Додано: Нед 29 лип, 2018 16:01
... ні, ні! - нам, совкошлак - НЕ потрібний!!!
... так то не в Екодомі, а в панельці!(глянув по карті, та й пишуть в оголошені, що "труби поміняні") - труби то поміняні, а стояки???! ... а ЦО? ... а сусіди?
... ні! - якщо б і обмінювати, то максимум на квартиру 5-10р. тому побудови! - з новими трубами/стояками/дахами.... та що я буду перечисляти, Ви й самі все знаєте!
- одним словом таку, що потім можна було здавати, чи продати по менш-більш нормальній ціні, а не за шо дадуть!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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