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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:42

s_sagajdak

Героїв УПА, 73 - це там де будинки всередині заводу?
Якось воно трохи по-дурному виглядає.
yurko81
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:59

  yurko81 написав:Героїв УПА, 73 - це там де будинки всередині заводу?
Якось воно трохи по-дурному виглядає.

Тут можна глянути вид з дрона, як воно все виглядає - lun.ua
s_sagajdak
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... щось останнім часом на радіо дуже рекламують Форум-Апартаментс.....
- невже немає попиту на квартири з ремонтом? - і БАСЕЙНОМ? - ще й до центру - "рукою подати"! :shock:
(правда і ціна така, що "червоні цінники АТБ", дуже знервовано курять встороні! ) :mrgreen: :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлень: 4886
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:03

  Долярчик написав:... щось останнім часом на радіо дуже рекламують Форум-Апартаментс.....
- невже немає попиту на квартири з ремонтом? - і БАСЕЙНОМ? - ще й до центру - "рукою подати"! :shock:
(правда і ціна така, що "червоні цінники АТБ", дуже знервовано курять встороні! ) :mrgreen: :D



це той, що впритул до колії з одного боку, а з другого кільце?
jump
 
Повідомлень: 1914
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Подякував: 62 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:19

  jump написав:
  Долярчик написав:... щось останнім часом на радіо дуже рекламують Форум-Апартаментс.....
- невже немає попиту на квартири з ремонтом? - і БАСЕЙНОМ? - ще й до центру - "рукою подати"! :shock:
(правда і ціна така, що "червоні цінники АТБ", дуже знервовано курять встороні! ) :mrgreen:



це той, що впритул до колії з одного боку, а з другого кільце?

угу :mrgreen: зато Б-А-С-Е-Й-Н!!! - от купите там квартиру і вже можете з п. Акуртом мірятись........ басейнами! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлень: 4886
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:56

  Долярчик написав:
  jump написав:
  Долярчик написав:... щось останнім часом на радіо дуже рекламують Форум-Апартаментс.....
- невже немає попиту на квартири з ремонтом? - і БАСЕЙНОМ? - ще й до центру - "рукою подати"! :shock:
(правда і ціна така, що "червоні цінники АТБ", дуже знервовано курять встороні! ) :mrgreen:



це той, що впритул до колії з одного боку, а з другого кільце?

угу :mrgreen: зато Б-А-С-Е-Й-Н!!! - от купите там квартиру і вже можете з п. Акуртом мірятись........ басейнами! :mrgreen:



там квартири хіба переселенцям впарять
коли будували будинок, цегла на піддонах підскакувала від вібрації при проходженні товарняка :mrgreen:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:16

  s_sagajdak написав:
  yurko81 написав:Героїв УПА, 73 - це там де будинки всередині заводу?
Якось воно трохи по-дурному виглядає.

Тут можна глянути вид з дрона, як воно все виглядає - lun.ua


Ясно. Тому і викупили під громадський простір, щоби доїзд зробити. Мабуть.
І як Вам будівництво?
Вчасно, чи відстають?
Що з паркінгом?
Як з документами і правом власності?
До ремонтів уже дійшло?
Якусь мінімальну інфраструктуру перед будинком роблять?
Взагалі, контролюєте що майстри тиряють і косяки?

Дуже цікаво, поділіться!

Я колись теж цікавилася там, але не було 1-кімнатних і ціна була завищена.
Lambada
 
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