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... щось останнім часом на радіо дуже рекламують Форум-Апартаментс..... - невже немає попиту на квартири з ремонтом? - і БАСЕЙНОМ? - ще й до центру - "рукою подати"! (правда і ціна така, що "червоні цінники АТБ", дуже знервовано курять встороні! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... щось останнім часом на радіо дуже рекламують Форум-Апартаментс..... - невже немає попиту на квартири з ремонтом? - і БАСЕЙНОМ? - ще й до центру - "рукою подати"! (правда і ціна така, що "червоні цінники АТБ", дуже знервовано курять встороні! )
це той, що впритул до колії з одного боку, а з другого кільце?
Долярчик написав:... щось останнім часом на радіо дуже рекламують Форум-Апартаментс..... - невже немає попиту на квартири з ремонтом? - і БАСЕЙНОМ? - ще й до центру - "рукою подати"! (правда і ціна така, що "червоні цінники АТБ", дуже знервовано курять встороні! )
це той, що впритул до колії з одного боку, а з другого кільце?
угу зато Б-А-С-Е-Й-Н!!! - от купите там квартиру і вже можете з п. Акуртом мірятись........ басейнами!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... щось останнім часом на радіо дуже рекламують Форум-Апартаментс..... - невже немає попиту на квартири з ремонтом? - і БАСЕЙНОМ? - ще й до центру - "рукою подати"! (правда і ціна така, що "червоні цінники АТБ", дуже знервовано курять встороні! )
це той, що впритул до колії з одного боку, а з другого кільце?
угу зато Б-А-С-Е-Й-Н!!! - от купите там квартиру і вже можете з п. Акуртом мірятись........ басейнами!
там квартири хіба переселенцям впарять коли будували будинок, цегла на піддонах підскакувала від вібрації при проходженні товарняка
yurko81 написав:Героїв УПА, 73 - це там де будинки всередині заводу? Якось воно трохи по-дурному виглядає.
Тут можна глянути вид з дрона, як воно все виглядає - lun.ua
Ясно. Тому і викупили під громадський простір, щоби доїзд зробити. Мабуть. І як Вам будівництво? Вчасно, чи відстають? Що з паркінгом? Як з документами і правом власності? До ремонтів уже дійшло? Якусь мінімальну інфраструктуру перед будинком роблять? Взагалі, контролюєте що майстри тиряють і косяки?
Дуже цікаво, поділіться!
Я колись теж цікавилася там, але не було 1-кімнатних і ціна була завищена.