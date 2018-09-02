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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:42

s_sagajdak

Героїв УПА, 73 - це там де будинки всередині заводу?
Якось воно трохи по-дурному виглядає.
yurko81
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:59

  yurko81 написав:Героїв УПА, 73 - це там де будинки всередині заводу?
Якось воно трохи по-дурному виглядає.

Тут можна глянути вид з дрона, як воно все виглядає - lun.ua
s_sagajdak
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 17:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... щось останнім часом на радіо дуже рекламують Форум-Апартаментс.....
- невже немає попиту на квартири з ремонтом? - і БАСЕЙНОМ? - ще й до центру - "рукою подати"! :shock:
(правда і ціна така, що "червоні цінники АТБ", дуже знервовано курять встороні! ) :mrgreen: :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:03

  Долярчик написав:... щось останнім часом на радіо дуже рекламують Форум-Апартаментс.....
- невже немає попиту на квартири з ремонтом? - і БАСЕЙНОМ? - ще й до центру - "рукою подати"! :shock:
(правда і ціна така, що "червоні цінники АТБ", дуже знервовано курять встороні! ) :mrgreen: :D



це той, що впритул до колії з одного боку, а з другого кільце?
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:19

  jump написав:
  Долярчик написав:... щось останнім часом на радіо дуже рекламують Форум-Апартаментс.....
- невже немає попиту на квартири з ремонтом? - і БАСЕЙНОМ? - ще й до центру - "рукою подати"! :shock:
(правда і ціна така, що "червоні цінники АТБ", дуже знервовано курять встороні! ) :mrgreen:



це той, що впритул до колії з одного боку, а з другого кільце?

угу :mrgreen: зато Б-А-С-Е-Й-Н!!! - от купите там квартиру і вже можете з п. Акуртом мірятись........ басейнами! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:56

  Долярчик написав:
  jump написав:
  Долярчик написав:... щось останнім часом на радіо дуже рекламують Форум-Апартаментс.....
- невже немає попиту на квартири з ремонтом? - і БАСЕЙНОМ? - ще й до центру - "рукою подати"! :shock:
(правда і ціна така, що "червоні цінники АТБ", дуже знервовано курять встороні! ) :mrgreen:



це той, що впритул до колії з одного боку, а з другого кільце?

угу :mrgreen: зато Б-А-С-Е-Й-Н!!! - от купите там квартиру і вже можете з п. Акуртом мірятись........ басейнами! :mrgreen:



там квартири хіба переселенцям впарять
коли будували будинок, цегла на піддонах підскакувала від вібрації при проходженні товарняка :mrgreen:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:16

  s_sagajdak написав:
  yurko81 написав:Героїв УПА, 73 - це там де будинки всередині заводу?
Якось воно трохи по-дурному виглядає.

Тут можна глянути вид з дрона, як воно все виглядає - lun.ua


Ясно. Тому і викупили під громадський простір, щоби доїзд зробити. Мабуть.
І як Вам будівництво?
Вчасно, чи відстають?
Що з паркінгом?
Як з документами і правом власності?
До ремонтів уже дійшло?
Якусь мінімальну інфраструктуру перед будинком роблять?
Взагалі, контролюєте що майстри тиряють і косяки?

Дуже цікаво, поділіться!

Я колись теж цікавилася там, але не було 1-кімнатних і ціна була завищена.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:27

  Lambada написав:І як Вам будівництво?

поки ще рано робити висновки (здача до кінця року), але до своєї квартири/секції зауважень мало. В деяких місцях зроблено досить "халтурно".
Зображення

  Lambada написав:Вчасно, чи відстають?

Залежно на яку дату орієнтуватися. В декого в договорі стоїть дата здачі 1-3кв 2018р, тому затримки є. В мене вказано 4кв 2018р - як писав раніше, сертифікат ДАБІ вже є, тому є шанс, що здадуть вчасно. Мали здавати весь будинок разом, але деякі секції ще далекі від здачі.

  Lambada написав:Що з паркінгом?

Паркінг - це дуже круто (+ліфт повинен спускатися прямо туди). 2/3 місць вже розібрали. Ціна при 100% оплаті була 200 000 грн (для себе взяв - навіть при відсутності автомобіля).
Зображення

  Lambada написав:Як з документами і правом власності?

Попередній договір з іншими організаціями (Воркбуд, Карелла), за яким забудовник тобі нічого не винен. Як я зрозумів, з владою вони дружать, тому для 1-3 секції вже є сертифікат ДАБІ. Декого вже запрошували оформляти акти.

  Lambada написав:До ремонтів уже дійшло?

Міняють вікна, опалення, теплі підлоги, двері і т.д. Самих ремонтів ніхто не робить, "зима близько")

  Lambada написав:Якусь мінімальну інфраструктуру перед будинком роблять?

Зараз про інфраструктуру говорити рано - все розрите, бо під двором теж має бути паркінг. Обіцяють дерева на дахах - решту (лавки і т.д.) самі. Якщо буде майданчик, як на рендерах - буду задоволений.
Зображення
Зображення

  Lambada написав:Взагалі, контролюєте що майстри тиряють і косяки?

Ходив дивитися на квартиру - для себе вирішив, що не хочу бігати на будову по 20 разів і псути собі нерви. Домовився про кращий котел і двері (хотів за вікна домовитися, але пропустив свій шанс).

  Lambada написав:Я колись теж цікавилася там, але не було 1-кімнатних і ціна була завищена.

Ми оформляли в лютому 2017р. по ціні 528$ = 14250грн у 9-поверховій секції, то ще було з чого вибирати.

Рендери - https://www.flickr.com/photos/_4ed/albu ... 802083682/
Останні фото з будівництва - https://www.flickr.com/photos/_4ed/albu ... 3916745328
s_sagajdak
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 07:40

s_sagajdak

Жестяк, оце так "якість" :shock:
хто забудовник?
напевно Ірокс "славного" Микичака :shock:
jump
 
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