s_sagajdak
Героїв УПА, 73 - це там де будинки всередині заводу?
Якось воно трохи по-дурному виглядає.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:42
s_sagajdak
Героїв УПА, 73 - це там де будинки всередині заводу?
Якось воно трохи по-дурному виглядає.
Додано: Сер 03 жов, 2018 14:59
Тут можна глянути вид з дрона, як воно все виглядає -
Додано: Сер 03 жов, 2018 17:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... щось останнім часом на радіо дуже рекламують Форум-Апартаментс.....
- невже немає попиту на квартири з ремонтом? - і БАСЕЙНОМ? - ще й до центру - "рукою подати"!
(правда і ціна така, що "червоні цінники АТБ", дуже знервовано курять встороні! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:03
це той, що впритул до колії з одного боку, а з другого кільце?
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:19
угу зато Б-А-С-Е-Й-Н!!! - от купите там квартиру і вже можете з п. Акуртом мірятись........ басейнами!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:56
там квартири хіба переселенцям впарять
коли будували будинок, цегла на піддонах підскакувала від вібрації при проходженні товарняка
Додано: Сер 03 жов, 2018 22:16
Ясно. Тому і викупили під громадський простір, щоби доїзд зробити. Мабуть.
І як Вам будівництво?
Вчасно, чи відстають?
Що з паркінгом?
Як з документами і правом власності?
До ремонтів уже дійшло?
Якусь мінімальну інфраструктуру перед будинком роблять?
Взагалі, контролюєте що майстри тиряють і косяки?
Дуже цікаво, поділіться!
Я колись теж цікавилася там, але не було 1-кімнатних і ціна була завищена.
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:27
поки ще рано робити висновки (здача до кінця року), але до своєї квартири/секції зауважень мало. В деяких місцях зроблено досить "халтурно".
Залежно на яку дату орієнтуватися. В декого в договорі стоїть дата здачі 1-3кв 2018р, тому затримки є. В мене вказано 4кв 2018р - як писав раніше, сертифікат ДАБІ вже є, тому є шанс, що здадуть вчасно. Мали здавати весь будинок разом, але деякі секції ще далекі від здачі.
Паркінг - це дуже круто (+ліфт повинен спускатися прямо туди). 2/3 місць вже розібрали. Ціна при 100% оплаті була 200 000 грн (для себе взяв - навіть при відсутності автомобіля).
Попередній договір з іншими організаціями (Воркбуд, Карелла), за яким забудовник тобі нічого не винен. Як я зрозумів, з владою вони дружать, тому для 1-3 секції вже є сертифікат ДАБІ. Декого вже запрошували оформляти акти.
Міняють вікна, опалення, теплі підлоги, двері і т.д. Самих ремонтів ніхто не робить, "зима близько")
Зараз про інфраструктуру говорити рано - все розрите, бо під двором теж має бути паркінг. Обіцяють дерева на дахах - решту (лавки і т.д.) самі. Якщо буде майданчик, як на рендерах - буду задоволений.
Ходив дивитися на квартиру - для себе вирішив, що не хочу бігати на будову по 20 разів і псути собі нерви. Домовився про кращий котел і двері (хотів за вікна домовитися, але пропустив свій шанс).
Ми оформляли в лютому 2017р. по ціні 528$ = 14250грн у 9-поверховій секції, то ще було з чого вибирати.
Рендери -
Останні фото з будівництва -
Додано: Чет 04 жов, 2018 07:40
s_sagajdak
Жестяк, оце так "якість"
хто забудовник?
напевно Ірокс "славного" Микичака
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