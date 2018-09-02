Додано: Сер 03 жов, 2018 23:27

Lambada написав: І як Вам будівництво?

І як Вам будівництво?

Lambada написав: Вчасно, чи відстають?

Вчасно, чи відстають?

Lambada написав: Що з паркінгом?

Що з паркінгом?

Lambada написав: Як з документами і правом власності?

Як з документами і правом власності?

Lambada написав: До ремонтів уже дійшло?

До ремонтів уже дійшло?

Lambada написав: Якусь мінімальну інфраструктуру перед будинком роблять?

Якусь мінімальну інфраструктуру перед будинком роблять?

Lambada написав: Взагалі, контролюєте що майстри тиряють і косяки?

Взагалі, контролюєте що майстри тиряють і косяки?

Lambada написав: Я колись теж цікавилася там, але не було 1-кімнатних і ціна була завищена. Я колись теж цікавилася там, але не було 1-кімнатних і ціна була завищена.

поки ще рано робити висновки (здача до кінця року), але до своєї квартири/секції зауважень мало. В деяких місцях зроблено досить "халтурно".Залежно на яку дату орієнтуватися. В декого в договорі стоїть дата здачі 1-3кв 2018р, тому затримки є. В мене вказано 4кв 2018р - як писав раніше, сертифікат ДАБІ вже є, тому є шанс, що здадуть вчасно. Мали здавати весь будинок разом, але деякі секції ще далекі від здачі.Паркінг - це дуже круто (+ліфт повинен спускатися прямо туди). 2/3 місць вже розібрали. Ціна при 100% оплаті була 200 000 грн (для себе взяв - навіть при відсутності автомобіля).Попередній договір з іншими організаціями (Воркбуд, Карелла), за яким забудовник тобі нічого не винен. Як я зрозумів, з владою вони дружать, тому для 1-3 секції вже є сертифікат ДАБІ. Декого вже запрошували оформляти акти.Міняють вікна, опалення, теплі підлоги, двері і т.д. Самих ремонтів ніхто не робить, "зима близько")Зараз про інфраструктуру говорити рано - все розрите, бо під двором теж має бути паркінг. Обіцяють дерева на дахах - решту (лавки і т.д.) самі. Якщо буде майданчик, як на рендерах - буду задоволений.Ходив дивитися на квартиру - для себе вирішив, що не хочу бігати на будову по 20 разів і псути собі нерви. Домовився про кращий котел і двері (хотів за вікна домовитися, але пропустив свій шанс).Ми оформляли в лютому 2017р. по ціні 528$ = 14250грн у 9-поверховій секції, то ще було з чого вибирати.Рендери -Останні фото з будівництва -