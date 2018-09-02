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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 257258259260
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:00

  Lambada написав:s_sagajdak
Досвід каже, що краще все таки контролювати процеси, хоч це нерви і час.

Дякую! Ремонт ще не починав, тому контролювати майстрів забудовника буду при підписанні акту. Періодично заходив на будову - явних косяків не побачив, а ті які побачив - краще виправити самому (криві стіни, щілини у відкосах, зєднання в каналізаційних трубах, від стяжки відмовився взагалі - оскільки маю сумнів, що забудовник це все може зробити відповідально).

Фото кривої кладки стін скидав як приклад "халтури" - в декого таке траплялося, але це не означає, що ціла будова така.

Зараз іде розробка дизайн-проекту з переплануванням і подальший нагляд за майстрами лежить на дизайнеру (це було попередньо узгоджено).
s_sagajdak
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:07

s_sagajdak
Дизайнер - то супер! З кожним роком місцеві дизайнери ростуть дуже! Ну дуже! А якщо є досвід участі в ремонтах - то вобше!
Хоч мій знайомий інженер, реальний профі, умудрився купити квартиру в Пустомитах без водовідведення в кухні. Довелося роздовбати півхати щоби доєднати до санвузла. І то не перший випадок на слуху, коли водопостачання є, а на водовідведення треба сусідам скидатися.
Але сподіватися треба на краще :D
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:00

Андрій Садовий більше не балотуватиметься на посаду міського голови Львова. Про це він заявив 4 жовтня в ефірі програми «Тема дня» на телеканалі UA:Перший.

У ході розмови, присвяченої вчорашній заяві Садового про участь у президентських виборах, ведучий програми «Тема дня» Данило Мокрик запитав його про подальше перебування на посаді мера Львова. У відповідь Андрій Садовий заявив, що його теперішня каденція на посаді міського голови є остатньою.

«Не можна бути вічно мером Львова, це неможливо, тому що треба, щоб інші підходили. У мене була чітка мета – збудувати місто, в якому хочеться жити. Я сьогодні прекрасно розумію, що це можна реалізувати в повному об’ємі, збудувавши країну, у якій хочеться жити. І я йду будувати цю країну», – сказав Андрій Садовий у відповідь на запитання про те, чому він вирішив змінити посаду мера Львова на посаду президента.

На уточнююче запитання журналіста про те, чи вважає він свою третю каденцію на посаді міського голови Львова останньою, Садовий відповів ствердно.

– Це ваша остання каденція мера Львова?

– Однозначно.

– Ви не будете балотуватися на наступних виборах мера Львова?

– Таких намірів сьогодні не маю.

Водночас Андрій Садовий не назвав імен імовірних висуванців від «Самопомочі» на посаду міського голови Львова. «Це будуть кращі з кращих», – сказав він.

https://zaxid.net/news/
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 02:27

Для здачі в оренду

Долярчик, а шо то Ви не рекламуєте своїх авалонців з новим проектом Тайм?
https://avalon-inc.com.ua/avalon-time.html
Цікаво виходить. Поруч будує/проектує нову церкву архітектор зі світовим ім'ям і проектами в різних кутках світу. Безкоштовно.
Не пасує авалону зіпсувати вид поруч. Тут навіть якийсь басейн чи то витік Полтви назовні передбачили. І малоповерхова забудова, не термітник!
І ціна наразі 14900. І метри від 34 починаються. Інфраструктура норм, ландшафт на рівні. На перший погляд дуже окей :)

Конкурувати будуть з оцим "парком"
https://www.real-estate.lviv.ua/новобудови/220/жк-greenville-park-lviv-львів
Просто грінпіс. :mrgreen: Бетонний.
Lambada
 
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