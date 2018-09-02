Додано: Чет 04 жов, 2018 14:00

Андрій Садовий більше не балотуватиметься на посаду міського голови Львова. Про це він заявив 4 жовтня в ефірі програми «Тема дня» на телеканалі UA:Перший.У ході розмови, присвяченої вчорашній заяві Садового про участь у президентських виборах, ведучий програми «Тема дня» Данило Мокрик запитав його про подальше перебування на посаді мера Львова. У відповідь Андрій Садовий заявив, що його теперішня каденція на посаді міського голови є остатньою.«Не можна бути вічно мером Львова, це неможливо, тому що треба, щоб інші підходили. У мене була чітка мета – збудувати місто, в якому хочеться жити. Я сьогодні прекрасно розумію, що це можна реалізувати в повному об’ємі, збудувавши країну, у якій хочеться жити. І я йду будувати цю країну», – сказав Андрій Садовий у відповідь на запитання про те, чому він вирішив змінити посаду мера Львова на посаду президента.На уточнююче запитання журналіста про те, чи вважає він свою третю каденцію на посаді міського голови Львова останньою, Садовий відповів ствердно.– Це ваша остання каденція мера Львова?– Однозначно.– Ви не будете балотуватися на наступних виборах мера Львова?– Таких намірів сьогодні не маю.Водночас Андрій Садовий не назвав імен імовірних висуванців від «Самопомочі» на посаду міського голови Львова. «Це будуть кращі з кращих», – сказав він.