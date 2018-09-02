RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 258259260261>
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:00

  Lambada написав:s_sagajdak
Досвід каже, що краще все таки контролювати процеси, хоч це нерви і час.

Дякую! Ремонт ще не починав, тому контролювати майстрів забудовника буду при підписанні акту. Періодично заходив на будову - явних косяків не побачив, а ті які побачив - краще виправити самому (криві стіни, щілини у відкосах, зєднання в каналізаційних трубах, від стяжки відмовився взагалі - оскільки маю сумнів, що забудовник це все може зробити відповідально).

Фото кривої кладки стін скидав як приклад "халтури" - в декого таке траплялося, але це не означає, що ціла будова така.

Зараз іде розробка дизайн-проекту з переплануванням і подальший нагляд за майстрами лежить на дизайнеру (це було попередньо узгоджено).
s_sagajdak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 26.08.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:07

s_sagajdak
Дизайнер - то супер! З кожним роком місцеві дизайнери ростуть дуже! Ну дуже! А якщо є досвід участі в ремонтах - то вобше!
Хоч мій знайомий інженер, реальний профі, умудрився купити квартиру в Пустомитах без водовідведення в кухні. Довелося роздовбати півхати щоби доєднати до санвузла. І то не перший випадок на слуху, коли водопостачання є, а на водовідведення треба сусідам скидатися.
Але сподіватися треба на краще :D
Lambada
 
Повідомлень: 242
З нами з: 06.06.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:00

Андрій Садовий більше не балотуватиметься на посаду міського голови Львова. Про це він заявив 4 жовтня в ефірі програми «Тема дня» на телеканалі UA:Перший.

У ході розмови, присвяченої вчорашній заяві Садового про участь у президентських виборах, ведучий програми «Тема дня» Данило Мокрик запитав його про подальше перебування на посаді мера Львова. У відповідь Андрій Садовий заявив, що його теперішня каденція на посаді міського голови є остатньою.

«Не можна бути вічно мером Львова, це неможливо, тому що треба, щоб інші підходили. У мене була чітка мета – збудувати місто, в якому хочеться жити. Я сьогодні прекрасно розумію, що це можна реалізувати в повному об’ємі, збудувавши країну, у якій хочеться жити. І я йду будувати цю країну», – сказав Андрій Садовий у відповідь на запитання про те, чому він вирішив змінити посаду мера Львова на посаду президента.

На уточнююче запитання журналіста про те, чи вважає він свою третю каденцію на посаді міського голови Львова останньою, Садовий відповів ствердно.

– Це ваша остання каденція мера Львова?

– Однозначно.

– Ви не будете балотуватися на наступних виборах мера Львова?

– Таких намірів сьогодні не маю.

Водночас Андрій Садовий не назвав імен імовірних висуванців від «Самопомочі» на посаду міського голови Львова. «Це будуть кращі з кращих», – сказав він.

https://zaxid.net/news/
jump
 
Повідомлень: 1916
З нами з: 18.08.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 02:27

Для здачі в оренду

Долярчик, а шо то Ви не рекламуєте своїх авалонців з новим проектом Тайм?
https://avalon-inc.com.ua/avalon-time.html
Цікаво виходить. Поруч будує/проектує нову церкву архітектор зі світовим ім'ям і проектами в різних кутках світу. Безкоштовно.
Не пасує авалону зіпсувати вид поруч. Тут навіть якийсь басейн чи то витік Полтви назовні передбачили. І малоповерхова забудова, не термітник!
І ціна наразі 14900. І метри від 34 починаються. Інфраструктура норм, ландшафт на рівні. На перший погляд дуже окей :)

Конкурувати будуть з оцим "парком"
https://www.real-estate.lviv.ua/новобудови/220/жк-greenville-park-lviv-львів
Просто грінпіс. :mrgreen: Бетонний.
Lambada
 
Повідомлень: 242
З нами з: 06.06.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:46

еееехххххх, а щастя просто таки на витягнуту руку!))))

  Lambada написав:Долярчик, а шо то Ви не рекламуєте своїх авалонців з новим проектом Тайм?
https://avalon-inc.com.ua/avalon-time.html
Цікаво виходить. Поруч будує/проектує нову церкву архітектор зі світовим ім'ям і проектами в різних кутках світу. Безкоштовно.
Не пасує авалону зіпсувати вид поруч. Тут навіть якийсь басейн чи то витік Полтви назовні передбачили. І малоповерхова забудова, не термітник!
І ціна наразі 14900. І метри від 34 починаються. Інфраструктура норм, ландшафт на рівні. На перший погляд дуже окей

Конкурувати будуть з оцим "парком"
https://www.real-estate.lviv.ua/новобудови/220/жк-greenville-park-lviv-львів
Просто грінпіс. Бетонний.

... а правда - яка краса?!!!
- і поруч з такою красою буде жити Долярчик!!! :D

....одне тільки трохи мене "пече" - зашвидко вони то почали(бо там і "неозброєним оком" було видно, що ту закинуту територію заводу забудують), а Я, після ремонту навесні, буду сидіти з "смішною" скирдою(2-3К, якщо не з "нулем") - а так хочеться(і хотілось/думалось ще до того, ніж там запланували забудувати) вкласти в повітрячко над котлованом :D в однуху(типу перше вкладення в свій ПФ) :D
.... а так, тупо не встигаю наскирдувати, навіть, на перший внесок!(навіть, майже готовий взяти іпотеку! ) :roll:
..... а там ціни будуть лізти вгору по мірі зростання забудови...... і вибір "вільних" і "хорошик" однух буде мінімальний.... :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4904
З нами з: 19.10.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Авалон Тайм .... цена от 18900! И это даже нет котлована!
Так что никаких 14900 нет!
А жаль!
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:51

Шлак термітний впарюють буратинам... :P Скоро все то знеціниться. Хана термітникам!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25437
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1620 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:05

.......

п. с.
....глянув Я той "Тайм" на мапі..... - а кращого "болота" з кращою інфраструктурою не могли знайти?
..... і там конкуренцію складуть їм, хіба "Авеню-5"

п. с. 2
....а "Грінвіль-парк" - справжня краса!..... і то, "на витягнуту руку" від мого Лайту!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4904
З нами з: 19.10.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  5396669 написав:айм .... цена от 18900! И это даже нет котлована!
Так что никаких 14900 нет!

... на Лун пише, що начебто є такий цінник...
Ціна за м² від 14 900 до 23 000 грн
Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020
3 будинок (секції 1, 2)
1-кімнатні від 525 тис. грн
35.22 м², 14 900 грн/м²
2-кімнатні від 911 тис. грн
55.56 м², 16 400 грн/м²
Ціни відділу продажу на найдешевші квартири при 100% оплаті на 26.09.2018.
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4904
З нами з: 19.10.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Долярчик написав:
  5396669 написав:айм .... цена от 18900! И это даже нет котлована!
Так что никаких 14900 нет!

... на Лун пише, що начебто є такий цінник...
Ціна за м² від 14 900 до 23 000 грн
Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020
3 будинок (секції 1, 2)
1-кімнатні від 525 тис. грн
35.22 м², 14 900 грн/м²
2-кімнатні від 911 тис. грн
55.56 м², 16 400 грн/м²
Ціни відділу продажу на найдешевші квартири при 100% оплаті на 26.09.2018.
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2


Я не поленился и позвонил на горячую линию ОП.
Цена 18.9 на 3 дом 1-2 секции.
Сказали на лун юа цены не смотрите.
И сразу создала теорию дефицита квартир. Однушек всего 2 осталось и те под бронью, которая сейчас заканчивается.... ))))


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 258259260261>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 214, 215, 216
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
2155 221568
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 08:40
Yuri_T
Нерухомість у Львові 1 ... 283, 284, 285
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2848 414393
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 08:48
PEREC
Податок на нерухомість.
ArtScorpio » Нед 02 вер, 2018 22:51
1 262
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 вер, 2018 19:10
Anadonta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.