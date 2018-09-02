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Lambada написав:s_sagajdak Досвід каже, що краще все таки контролювати процеси, хоч це нерви і час.
Дякую! Ремонт ще не починав, тому контролювати майстрів забудовника буду при підписанні акту. Періодично заходив на будову - явних косяків не побачив, а ті які побачив - краще виправити самому (криві стіни, щілини у відкосах, зєднання в каналізаційних трубах, від стяжки відмовився взагалі - оскільки маю сумнів, що забудовник це все може зробити відповідально).
Фото кривої кладки стін скидав як приклад "халтури" - в декого таке траплялося, але це не означає, що ціла будова така.
Зараз іде розробка дизайн-проекту з переплануванням і подальший нагляд за майстрами лежить на дизайнеру (це було попередньо узгоджено).
s_sagajdak Дизайнер - то супер! З кожним роком місцеві дизайнери ростуть дуже! Ну дуже! А якщо є досвід участі в ремонтах - то вобше! Хоч мій знайомий інженер, реальний профі, умудрився купити квартиру в Пустомитах без водовідведення в кухні. Довелося роздовбати півхати щоби доєднати до санвузла. І то не перший випадок на слуху, коли водопостачання є, а на водовідведення треба сусідам скидатися. Але сподіватися треба на краще
Андрій Садовий більше не балотуватиметься на посаду міського голови Львова. Про це він заявив 4 жовтня в ефірі програми «Тема дня» на телеканалі UA:Перший.
У ході розмови, присвяченої вчорашній заяві Садового про участь у президентських виборах, ведучий програми «Тема дня» Данило Мокрик запитав його про подальше перебування на посаді мера Львова. У відповідь Андрій Садовий заявив, що його теперішня каденція на посаді міського голови є остатньою.
«Не можна бути вічно мером Львова, це неможливо, тому що треба, щоб інші підходили. У мене була чітка мета – збудувати місто, в якому хочеться жити. Я сьогодні прекрасно розумію, що це можна реалізувати в повному об’ємі, збудувавши країну, у якій хочеться жити. І я йду будувати цю країну», – сказав Андрій Садовий у відповідь на запитання про те, чому він вирішив змінити посаду мера Львова на посаду президента.
На уточнююче запитання журналіста про те, чи вважає він свою третю каденцію на посаді міського голови Львова останньою, Садовий відповів ствердно.
– Це ваша остання каденція мера Львова?
– Однозначно.
– Ви не будете балотуватися на наступних виборах мера Львова?
– Таких намірів сьогодні не маю.
Водночас Андрій Садовий не назвав імен імовірних висуванців від «Самопомочі» на посаду міського голови Львова. «Це будуть кращі з кращих», – сказав він.
Долярчик, а шо то Ви не рекламуєте своїх авалонців з новим проектом Тайм? https://avalon-inc.com.ua/avalon-time.html Цікаво виходить. Поруч будує/проектує нову церкву архітектор зі світовим ім'ям і проектами в різних кутках світу. Безкоштовно. Не пасує авалону зіпсувати вид поруч. Тут навіть якийсь басейн чи то витік Полтви назовні передбачили. І малоповерхова забудова, не термітник! І ціна наразі 14900. І метри від 34 починаються. Інфраструктура норм, ландшафт на рівні. На перший погляд дуже окей
Lambada написав:Долярчик, а шо то Ви не рекламуєте своїх авалонців з новим проектом Тайм? https://avalon-inc.com.ua/avalon-time.html Цікаво виходить. Поруч будує/проектує нову церкву архітектор зі світовим ім'ям і проектами в різних кутках світу. Безкоштовно. Не пасує авалону зіпсувати вид поруч. Тут навіть якийсь басейн чи то витік Полтви назовні передбачили. І малоповерхова забудова, не термітник! І ціна наразі 14900. І метри від 34 починаються. Інфраструктура норм, ландшафт на рівні. На перший погляд дуже окей
... а правда - яка краса?!!! - і поруч з такою красою буде жити Долярчик!!!
....одне тільки трохи мене "пече" - зашвидко вони то почали(бо там і "неозброєним оком" було видно, що ту закинуту територію заводу забудують), а Я, після ремонту навесні, буду сидіти з "смішною" скирдою(2-3К, якщо не з "нулем") - а так хочеться(і хотілось/думалось ще до того, ніж там запланували забудувати) вкласти в повітрячко над котлованом в однуху(типу перше вкладення в свій ПФ) .... а так, тупо не встигаю наскирдувати, навіть, на перший внесок!(навіть, майже готовий взяти іпотеку! ) ..... а там ціни будуть лізти вгору по мірі зростання забудови...... і вибір "вільних" і "хорошик" однух буде мінімальний....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Шлак термітний впарюють буратинам... Скоро все то знеціниться. Хана термітникам!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
5396669 написав:айм .... цена от 18900! И это даже нет котлована! Так что никаких 14900 нет!
... на Лун пише, що начебто є такий цінник... Ціна за м² від 14 900 до 23 000 грн Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020 3 будинок (секції 1, 2) 1-кімнатні від 525 тис. грн 35.22 м², 14 900 грн/м² 2-кімнатні від 911 тис. грн 55.56 м², 16 400 грн/м² Ціни відділу продажу на найдешевші квартири при 100% оплаті на 26.09.2018. https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
5396669 написав:айм .... цена от 18900! И это даже нет котлована! Так что никаких 14900 нет!
... на Лун пише, що начебто є такий цінник... Ціна за м² від 14 900 до 23 000 грн Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020 3 будинок (секції 1, 2) 1-кімнатні від 525 тис. грн 35.22 м², 14 900 грн/м² 2-кімнатні від 911 тис. грн 55.56 м², 16 400 грн/м² Ціни відділу продажу на найдешевші квартири при 100% оплаті на 26.09.2018. https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
Я не поленился и позвонил на горячую линию ОП. Цена 18.9 на 3 дом 1-2 секции. Сказали на лун юа цены не смотрите. И сразу создала теорию дефицита квартир. Однушек всего 2 осталось и те под бронью, которая сейчас заканчивается.... ))))