Буратин арканять... Поміняй золоті монетки на бетон і гризи його!
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:36
Буратин арканять... Поміняй золоті монетки на бетон і гризи його!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:40
Тайм не на болоті, а на річці Полтва.
Але якщо за 50 м від нього будує архітектор зі світовим іменем, то значить можна.
Ну буде сиро на 1му поверсі. Та скільки того життя... Пів Сихова на болоті, і Чорновола також. Тримаються.
Мені картинка Тайм набагато більше сподобалася ніж бетонні джунглі біля Лайту. Все одно ж народ зараз бере котловани по картинці. Головне не лоханутися.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:43
+1
..... щось аналогічне було і рік тому, коли Я бігав по ВП! - всюди - мінімум варіантів! - все майже було розкуплено, а дещо заброньовано! - всюди було 1-2 варіанти "не дуже", або в іншій секції, яка здається пізніше, то було 3-4варіанти і все! - "ніби" все розкуплено, і мусиш вибирати з того, що є, бо іншого - не пропонують!!!
(це у них-всіх так це все "відшліфовано до міліметра"! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:50
... але там інфраструктура і біля Лайту, як порівнювати палець з .... "чупсом"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:51
Долярчик
Та для когось то не гроші - купили пару квартирок, через півроку продали дорожче оптом, інвестували в новий котлован. В кожного своє бачення, як не лоханутися. Бо ризик що так і залишиться котлован є завжди.
Питайтеся, кажіть що собі берете, може пощастить, і ексклюзивчик дістанеться саме Вам. Спрацьовує.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:54
Долярчик
Ви сьогодні ще не стояли в корку? Будете!
Як заселять лайт, екобуд, запустять воду в басейні Дубневича, щавершать бетонний Парк, то не буде де пукнути, не те, що записати дитину в школу, припаркувати авто, чи просто виїхати з цієї інфраструктури кудись в брюховицький ліс дихнути.
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