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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 259260261262>
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:36

  5396669 написав:И сразу создала теорию дефицита квартир. Однушек всего 2 осталось и те под бронью, которая сейчас заканчивается.... ))))

Буратин арканять... :P Поміняй золоті монетки на бетон і гризи його! :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:40

Тайм не на болоті, а на річці Полтва.
Але якщо за 50 м від нього будує архітектор зі світовим іменем, то значить можна.
Ну буде сиро на 1му поверсі. Та скільки того життя... Пів Сихова на болоті, і Чорновола також. Тримаються.

Мені картинка Тайм набагато більше сподобалася ніж бетонні джунглі біля Лайту. Все одно ж народ зараз бере котловани по картинці. Головне не лоханутися.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:43

  5396669 написав:
Долярчик написав:
  5396669 написав:айм .... цена от 18900! И это даже нет котлована!
Так что никаких 14900 нет!

... на Лун пише, що начебто є такий цінник...
Ціна за м² від 14 900 до 23 000 грн
Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020
3 будинок (секції 1, 2)
1-кімнатні від 525 тис. грн
35.22 м², 14 900 грн/м²
2-кімнатні від 911 тис. грн
55.56 м², 16 400 грн/м²
Ціни відділу продажу на найдешевші квартири при 100% оплаті на 26.09.2018.
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2


Я не поленился и позвонил на горячую линию ОП.
Цена 18.9 на 3 дом 1-2 секции.
Сказали на лун юа цены не смотрите.
И сразу создала теорию дефицита квартир. Однушек всего 2 осталось и те под бронью, которая сейчас заканчивается.... ))))


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

+1
:D..... щось аналогічне було і рік тому, коли Я бігав по ВП! - всюди - мінімум варіантів! - все майже було розкуплено, а дещо заброньовано! - всюди було 1-2 варіанти "не дуже", або в іншій секції, яка здається пізніше, то було 3-4варіанти і все! - "ніби" все розкуплено, і мусиш вибирати з того, що є, бо іншого - не пропонують!!!
(це у них-всіх так це все "відшліфовано до міліметра"! ) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:50

  Lambada написав:Тайм не на болоті, а на річці Полтва.
Але якщо за 50 м від нього будує архітектор зі світовим іменем, то значить можна.
Ну буде сиро на 1му поверсі. Та скільки того життя... Пів Сихова на болоті, і Чорновола також. Тримаються.

Мені картинка Тайм набагато більше сподобалася ніж бетонні джунглі біля Лайту. Все одно ж народ зараз бере котловани по картинці. Головне не лоханутися.

... але там інфраструктура і біля Лайту, як порівнювати палець з .... "чупсом"! :oops: :D :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:51

Долярчик
Та для когось то не гроші - купили пару квартирок, через півроку продали дорожче оптом, інвестували в новий котлован. В кожного своє бачення, як не лоханутися. Бо ризик що так і залишиться котлован є завжди.
Питайтеся, кажіть що собі берете, може пощастить, і ексклюзивчик дістанеться саме Вам. Спрацьовує.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:54

Долярчик
Ви сьогодні ще не стояли в корку? Будете!
Як заселять лайт, екобуд, запустять воду в басейні Дубневича, щавершать бетонний Парк, то не буде де пукнути, не те, що записати дитину в школу, припаркувати авто, чи просто виїхати з цієї інфраструктури кудись в брюховицький ліс дихнути.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:47

1 з причин, чому Долярчик без автівки)))

  Lambada написав:Долярчик
Ви сьогодні ще не стояли в корку? Будете!
Як заселять лайт, екобуд, запустять воду в басейні Дубневича, щавершать бетонний Парк, то не буде де пукнути, не те, що записати дитину в школу, припаркувати авто, чи просто виїхати з цієї інфраструктури кудись в брюховицький ліс дихнути.

"спокойно, сядєм всє!"© :mrgreen:
... а це - неминуче :D з усіх напрямків таке є і ще гірше/більші затори будуть!
(найбілші затори з мого напрямку, це біля Макдональдса)
- але мені, це не так страшно, як Вам :D - бо Я, без самохуда і добираюсь на роботу маршруткою, де вже переважно з-пів дороги(коли вже вільнішше стає в маршрутці), можу читати, що ви тут хорошого написали! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:17

  Долярчик написав:
  Lambada написав:Долярчик
Ви сьогодні ще не стояли в корку? Будете!
Як заселять лайт, екобуд, запустять воду в басейні Дубневича, щавершать бетонний Парк, то не буде де пукнути, не те, що записати дитину в школу, припаркувати авто, чи просто виїхати з цієї інфраструктури кудись в брюховицький ліс дихнути.

"спокойно, сядєм всє!"© :mrgreen:
... а це - неминуче :D з усіх напрямків таке є і ще гірше/більші затори будуть!
(найбілші затори з мого напрямку, це біля Макдональдса)
- але мені, це не так страшно, як Вам - бо Я, без самохуда і добираюсь на роботу маршруткою, де вже переважно з-пів дороги(коли вже вільнішше стає в маршрутці), можу читати, що ви тут хорошого написали!


Ви вважаєте, що маршрутка швидше проїде корки :lol: ?
та з тієї сторони незабаром хіба пішки, на ровері або по повітрю можна буде пересуватись :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... а ще дивіться, як тут класно можна розділити двушку(77м2) для здачі в оренду: на кухню-студію і ще одну повноцінну однуху! - і здавати, як дві окремі квартири! :D
Зображення
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:33

  jump написав:
  Долярчик написав:
  Lambada написав:Долярчик
Ви сьогодні ще не стояли в корку? Будете!
Як заселять лайт, екобуд, запустять воду в басейні Дубневича, щавершать бетонний Парк, то не буде де пукнути, не те, що записати дитину в школу, припаркувати авто, чи просто виїхати з цієї інфраструктури кудись в брюховицький ліс дихнути.

"спокойно, сядєм всє!"© :mrgreen:
... а це - неминуче з усіх напрямків таке є і ще гірше/більші затори будуть!
(найбілші затори з мого напрямку, це біля Макдональдса)
- але мені, це не так страшно, як Вам - бо Я, без самохуда і добираюсь на роботу маршруткою, де вже переважно з-пів дороги(коли вже вільнішше стає в маршрутці), можу читати, що ви тут хорошого написали!


Ви вважаєте, що маршрутка швидше проїде корки :lol: ?
та з тієї сторони незабаром хіба пішки, на ровері або по повітрю можна буде пересуватись :lol:

Ні, Я вважаю, що менше нерви збирають(кров нагла заливає) :mrgreen: в маршрутці, ніж в автівці ... при даній ситуації!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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