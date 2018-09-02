Найцікавіше, що в тому напрямку кожен хмарочос хизується видом на Високий замок. А нічим не гірший вид на вишку з об'їзної, де менше народу, больше кислороду.
Після того, як настане повний колапс, і щось з тим треба буде робити, настане шанс для розвитку територіальних громад довкола Львова і міст типу Жовква, Городок.
Ну неможливо довго жити в бетоні довкола бетону і дивитися з вікон на інші вікна. Так їде дах.
А двушку для здачі в оренду насправді не розділити. Там просто перенасичення пропозиції для оренди. Ну бо хто там потенційний орендар?