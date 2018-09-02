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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:14

Найцікавіше, що в тому напрямку кожен хмарочос хизується видом на Високий замок. А нічим не гірший вид на вишку з об'їзної, де менше народу, больше кислороду.

Після того, як настане повний колапс, і щось з тим треба буде робити, настане шанс для розвитку територіальних громад довкола Львова і міст типу Жовква, Городок.
Ну неможливо довго жити в бетоні довкола бетону і дивитися з вікон на інші вікна. Так їде дах.

А двушку для здачі в оренду насправді не розділити. Там просто перенасичення пропозиції для оренди. Ну бо хто там потенційний орендар?
Lambada
 
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  #<1 ... 259260261262
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