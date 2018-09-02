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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:14
Найцікавіше, що в тому напрямку кожен хмарочос хизується видом на Високий замок. А нічим не гірший вид на вишку з об'їзної, де менше народу, больше кислороду.
Після того, як настане повний колапс, і щось з тим треба буде робити, настане шанс для розвитку територіальних громад довкола Львова і міст типу Жовква, Городок.
Ну неможливо довго жити в бетоні довкола бетону і дивитися з вікон на інші вікна. Так їде дах.
А двушку для здачі в оренду насправді не розділити. Там просто перенасичення пропозиції для оренди. Ну бо хто там потенційний орендар?
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:13
Будівельні компанії підвищили ціни на квартири в новобудовах на 5% і планують підвищити ще на 10% до кінця року.
У 2018 році забудовники підвищили ціни на квартири в середньому на 5%, однак окремі забудовники підняли ціни на чверть. За даними Київміськбуду, з початку року вартість житла виросла в середньому на 25%.
За словами представників будівельних компаній, зростає вартість матеріалів, комплектуючих, палива, енергоносіїв, оплати праці. Наприклад, будматеріали подорожчали на 30%, зросла середня зарплата у будівельників. Це призвело до зростання собівартості будівництва приблизно на 25%.
Повідомляється, що компенсувати зростання цін можна, заплативши за квартиру відразу повну суму. Забудовники як і раніше пропонують таким покупцям знижку 5-15%.
Представники будівельних компаній говорять, що до кінця року нерухомість подорожчає ще приблизно на 10% в національній валюті.
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