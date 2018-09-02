Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:13

Будівельні компанії підвищили ціни на квартири в новобудовах на 5% і планують підвищити ще на 10% до кінця року.



У 2018 році забудовники підвищили ціни на квартири в середньому на 5%, однак окремі забудовники підняли ціни на чверть. За даними Київміськбуду, з початку року вартість житла виросла в середньому на 25%.



За словами представників будівельних компаній, зростає вартість матеріалів, комплектуючих, палива, енергоносіїв, оплати праці. Наприклад, будматеріали подорожчали на 30%, зросла середня зарплата у будівельників. Це призвело до зростання собівартості будівництва приблизно на 25%.



Повідомляється, що компенсувати зростання цін можна, заплативши за квартиру відразу повну суму. Забудовники як і раніше пропонують таким покупцям знижку 5-15%.



Представники будівельних компаній говорять, що до кінця року нерухомість подорожчає ще приблизно на 10% в національній валюті.