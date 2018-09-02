RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 17:14

Найцікавіше, що в тому напрямку кожен хмарочос хизується видом на Високий замок. А нічим не гірший вид на вишку з об'їзної, де менше народу, больше кислороду.

Після того, як настане повний колапс, і щось з тим треба буде робити, настане шанс для розвитку територіальних громад довкола Львова і міст типу Жовква, Городок.
Ну неможливо довго жити в бетоні довкола бетону і дивитися з вікон на інші вікна. Так їде дах.

А двушку для здачі в оренду насправді не розділити. Там просто перенасичення пропозиції для оренди. Ну бо хто там потенційний орендар?
Lambada
 
Повідомлень: 244
З нами з: 06.06.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:13

Будівельні компанії підвищили ціни на квартири в новобудовах на 5% і планують підвищити ще на 10% до кінця року.

У 2018 році забудовники підвищили ціни на квартири в середньому на 5%, однак окремі забудовники підняли ціни на чверть. За даними Київміськбуду, з початку року вартість житла виросла в середньому на 25%.

За словами представників будівельних компаній, зростає вартість матеріалів, комплектуючих, палива, енергоносіїв, оплати праці. Наприклад, будматеріали подорожчали на 30%, зросла середня зарплата у будівельників. Це призвело до зростання собівартості будівництва приблизно на 25%.

Повідомляється, що компенсувати зростання цін можна, заплативши за квартиру відразу повну суму. Забудовники як і раніше пропонують таким покупцям знижку 5-15%.

Представники будівельних компаній говорять, що до кінця року нерухомість подорожчає ще приблизно на 10% в національній валюті.
jump
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 18.08.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:Та для когось то не гроші - купили пару квартирок, через півроку продали дорожче оптом, інвестували в новий котлован. В кожного своє бачення, як не лоханутися.

... так, до всього потрібно підходити з розумом!
  Lambada написав:Після того, як настане повний колапс,

.... таке і на Київській гілці пишуть...... - то зачекаємо 5-10р. і подивимось! :)
  Lambada написав:настане шанс для розвитку територіальних громад довкола Львова і міст типу Жовква, Городок.

.... може то вже почати земельні ділянки скупляти довкола Львова? :lol:
  Lambada написав:Ну неможливо довго жити в бетоні довкола бетону і дивитися з вікон на інші вікна. Так їде дах.

.... ну, дах, деколи, може поїхати і від браку цивілізації! :shock:
  Lambada написав:А двушку для здачі в оренду насправді не розділити.

.. чому?
- елементарно! - там каналізаційний стояк посередині, а це ОСНОВНА умова чи можна/не можна ділити.....- а решту все "дрібниці"!
  Lambada написав:Там просто перенасичення пропозиції для оренди. Ну бо хто там потенційний орендар?

.... - так, трохи перенасиченість/конкуренція.... - а це зменшує цінник на оренду...

- потенційний орендар? - молоді/не молоді сім'ї, які не можуть собі дозволити купити, або ті, які можуть купити, але бажають лише винаймати....
- поодинокі сини/дочки, які хочуть пожити окремо від батьків...

  jump написав:У 2018 році забудовники підвищили ціни на квартири в середньому на 5%, однак окремі забудовники підняли ціни на чверть. За даними Київміськбуду, з початку року вартість житла виросла в середньому на 25%

.... оце, доводить те, що Я пару сторінок назад писав!
- так що "той пан з оголошення", що продає двушку в Лайті за 20500грн/м2, яка буде здана за 3міс., має ВЕЛИКІ ШАНСИ продати її, відносно сьогоднішніх цін на Грінвіль-парк ПА14560грн/м2(а на іншому сайті від 16 з копійками м2), де напевно, тільки залили контлован(а може ще і не залили)- бо з дороги - не видно, а за паркан - не заглядував!
- з дороги видно тільки техніку і гори/купи уламків примусово зруйнованого інструментального заводу :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4909
З нами з: 19.10.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:43

Долярчик

думаю, що максимум за 3—5років Ваш район стане узагалі малопроїзний і заставлений звідусіль термітниками.
там й так нечисте повітря через підприємства, очисні споруди, стоки, а далі узагалі загазують.
на пСихів на роботу будете їхати дуже довго:-)
хіба до того часу відкриєте точку біля себе, до прикладу біля балатону:-)
jump
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 18.08.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:06

загадкові продажі/оренди приміщень у Бермудському трикутнику

  jump написав:думаю, що максимум за 3—5років Ваш район стане узагалі малопроїзний і заставлений звідусіль термітниками.
.
... ага, а затори срийська/наукова, кільце на кульпарківській/науковій і т. п. - збільшуватись/ставати в ступор не будуть, чи може "розсмокчуться" самі собою? :lol:
  jump написав:там й так нечисте повітря через підприємства, очисні споруди, стоки, а далі узагалі загазують

... ці всі "блага" трохи далі, а Я, трохи ближче Брюховицького лісу з одного боку, а з іншого - 4км до центру!(до йОперного) :D
  jump написав:на пСихів на роботу будете їхати дуже довго:-)
хіба до того часу відкриєте точку біля себе, до прикладу біля балатону:-)

... і так їду довго.... - з "середніми" заторами +/-1 годину(але, завдяки інтернету на смартфоні, подорож стає майже непомітною.....) :mrgreen:

- а точку, біля Балатону(чи десь в тому райончику) вже 8р. хочу відкрити, але..... тупо немає НОРМАЛЬНИХ(або хоча б напівнормальних) місць! - а переважно, ВЗАГАЛІ ніяких немає!!!
.... от всі 8р. Я ходжу через той базарчик "Тополя"(здається так він правильно називається) біля Балатону.... - так от, 8р. тому продавався лоток/магазинчик за 10К, але в середині базарчику, а там - не варіант!(невидиме/непрохідне місце) - ну і дорого, як-не-як!
- а тут, де прохідне(бо тротуар проходить через базар, ніби розділяючи його) - то, десь зимою 2015р. там в "прохідному" місці продавась магазинчик за 9К(Я телефонував/дізнававсь), продававсь всю зиму.... потім ціна стала 8К і його хтось викупив "під хімію"(а Я тоді не наважувавсь, бо і дорогувато, а головне, що йшла/і йде війна....... невизначеність.... ріс/стрибав доляр....- а якби було в оренду, то Я б його зразу взяв би!
- і отаке....
... але, за 8р. Я ЖОДНОГО разу не бачив, щоб десь там писало: "здам в оренду" - ЖОДНОГО за 8р.!(аж злість інколи бере за це)
- хоч магазинчики періодично "змінюються", але як? - напевно їх передають "з рук-вруки", що жодних днів вони пусті не простоюють?!
- те саме і з магазинчиками там біля Сільпо: ніде і ніколи не бачу, щоб десь було написано "оренда"! - але вони теж якось періодично "змінюються"! :shock:

..."прохідні місця" - вони такі загадкові.........
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4909
З нами з: 19.10.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 00:49

Комерційна нерухомість - це непахане поле. Потроху розвивається. От недавно Форум Львів відзначили як най най в Україні. Тому-то і їх проект з квартирами Форум Апартментс також не пустуватиме.
http://commercialproperty.ua/news/ukrai ... -ukraine-/

А щодо прохідних місць і кіосків - то трохи далі, на кінцевій тролейбуса є декілька порожніх. Бери - не хочу. Було би кому там працювати в холодну зиму в час безвізу і тотальних перевірок оформлення на роботу...
Lambada
 
Повідомлень: 244
З нами з: 06.06.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 259260261262
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 214, 215, 216
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
2155 221714
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 08:40
Yuri_T
Нерухомість у Львові 1 ... 283, 284, 285
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2848 414455
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 08:48
PEREC
Податок на нерухомість.
ArtScorpio » Нед 02 вер, 2018 22:51
1 264
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 вер, 2018 19:10
Anadonta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.