Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Найцікавіше, що в тому напрямку кожен хмарочос хизується видом на Високий замок. А нічим не гірший вид на вишку з об'їзної, де менше народу, больше кислороду.
Після того, як настане повний колапс, і щось з тим треба буде робити, настане шанс для розвитку територіальних громад довкола Львова і міст типу Жовква, Городок. Ну неможливо довго жити в бетоні довкола бетону і дивитися з вікон на інші вікна. Так їде дах.
А двушку для здачі в оренду насправді не розділити. Там просто перенасичення пропозиції для оренди. Ну бо хто там потенційний орендар?
Будівельні компанії підвищили ціни на квартири в новобудовах на 5% і планують підвищити ще на 10% до кінця року.
У 2018 році забудовники підвищили ціни на квартири в середньому на 5%, однак окремі забудовники підняли ціни на чверть. За даними Київміськбуду, з початку року вартість житла виросла в середньому на 25%.
За словами представників будівельних компаній, зростає вартість матеріалів, комплектуючих, палива, енергоносіїв, оплати праці. Наприклад, будматеріали подорожчали на 30%, зросла середня зарплата у будівельників. Це призвело до зростання собівартості будівництва приблизно на 25%.
Повідомляється, що компенсувати зростання цін можна, заплативши за квартиру відразу повну суму. Забудовники як і раніше пропонують таким покупцям знижку 5-15%.
Представники будівельних компаній говорять, що до кінця року нерухомість подорожчає ще приблизно на 10% в національній валюті.
Lambada написав:Та для когось то не гроші - купили пару квартирок, через півроку продали дорожче оптом, інвестували в новий котлован. В кожного своє бачення, як не лоханутися.
... так, до всього потрібно підходити з розумом!
Lambada написав:Після того, як настане повний колапс,
.... таке і на Київській гілці пишуть...... - то зачекаємо 5-10р. і подивимось!
Lambada написав:настане шанс для розвитку територіальних громад довкола Львова і міст типу Жовква, Городок.
.... може то вже почати земельні ділянки скупляти довкола Львова?
Lambada написав:Ну неможливо довго жити в бетоні довкола бетону і дивитися з вікон на інші вікна. Так їде дах.
.... ну, дах, деколи, може поїхати і від браку цивілізації!
Lambada написав:А двушку для здачі в оренду насправді не розділити.
.. чому? - елементарно! - там каналізаційний стояк посередині, а це ОСНОВНА умова чи можна/не можна ділити.....- а решту все "дрібниці"!
Lambada написав:Там просто перенасичення пропозиції для оренди. Ну бо хто там потенційний орендар?
.... - так, трохи перенасиченість/конкуренція.... - а це зменшує цінник на оренду...
- потенційний орендар? - молоді/не молоді сім'ї, які не можуть собі дозволити купити, або ті, які можуть купити, але бажають лише винаймати.... - поодинокі сини/дочки, які хочуть пожити окремо від батьків...
jump написав:У 2018 році забудовники підвищили ціни на квартири в середньому на 5%, однак окремі забудовники підняли ціни на чверть. За даними Київміськбуду, з початку року вартість житла виросла в середньому на 25%
.... оце, доводить те, що Я пару сторінок назад писав! - так що "той пан з оголошення", що продає двушку в Лайті за 20500грн/м2, яка буде здана за 3міс., має ВЕЛИКІ ШАНСИ продати її, відносно сьогоднішніх цін на Грінвіль-парк ПА14560грн/м2(а на іншому сайті від 16 з копійками м2), де напевно, тільки залили контлован(а може ще і не залили)- бо з дороги - не видно, а за паркан - не заглядував! - з дороги видно тільки техніку і гори/купи уламків примусово зруйнованого інструментального заводу
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
думаю, що максимум за 3—5років Ваш район стане узагалі малопроїзний і заставлений звідусіль термітниками. там й так нечисте повітря через підприємства, очисні споруди, стоки, а далі узагалі загазують. на пСихів на роботу будете їхати дуже довго:-) хіба до того часу відкриєте точку біля себе, до прикладу біля балатону:-)
jump написав:думаю, що максимум за 3—5років Ваш район стане узагалі малопроїзний і заставлений звідусіль термітниками.
. ... ага, а затори срийська/наукова, кільце на кульпарківській/науковій і т. п. - збільшуватись/ставати в ступор не будуть, чи може "розсмокчуться" самі собою?
jump написав:там й так нечисте повітря через підприємства, очисні споруди, стоки, а далі узагалі загазують
... ці всі "блага" трохи далі, а Я, трохи ближче Брюховицького лісу з одного боку, а з іншого - 4км до центру!(до йОперного)
jump написав:на пСихів на роботу будете їхати дуже довго:-) хіба до того часу відкриєте точку біля себе, до прикладу біля балатону:-)
... і так їду довго.... - з "середніми" заторами +/-1 годину(але, завдяки інтернету на смартфоні, подорож стає майже непомітною.....)
- а точку, біля Балатону(чи десь в тому райончику) вже 8р. хочу відкрити, але..... тупо немає НОРМАЛЬНИХ(або хоча б напівнормальних) місць! - а переважно, ВЗАГАЛІ ніяких немає!!! .... от всі 8р. Я ходжу через той базарчик "Тополя"(здається так він правильно називається) біля Балатону.... - так от, 8р. тому продавався лоток/магазинчик за 10К, але в середині базарчику, а там - не варіант!(невидиме/непрохідне місце) - ну і дорого, як-не-як! - а тут, де прохідне(бо тротуар проходить через базар, ніби розділяючи його) - то, десь зимою 2015р. там в "прохідному" місці продавась магазинчик за 9К(Я телефонував/дізнававсь), продававсь всю зиму.... потім ціна стала 8К і його хтось викупив "під хімію"(а Я тоді не наважувавсь, бо і дорогувато, а головне, що йшла/і йде війна....... невизначеність.... ріс/стрибав доляр....- а якби було в оренду, то Я б його зразу взяв би! - і отаке.... ... але, за 8р. Я ЖОДНОГО разу не бачив, щоб десь там писало: "здам в оренду" - ЖОДНОГО за 8р.!(аж злість інколи бере за це) - хоч магазинчики періодично "змінюються", але як? - напевно їх передають "з рук-вруки", що жодних днів вони пусті не простоюють?! - те саме і з магазинчиками там біля Сільпо: ніде і ніколи не бачу, щоб десь було написано "оренда"! - але вони теж якось періодично "змінюються"!
..."прохідні місця" - вони такі загадкові.........
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
А щодо прохідних місць і кіосків - то трохи далі, на кінцевій тролейбуса є декілька порожніх. Бери - не хочу. Було би кому там працювати в холодну зиму в час безвізу і тотальних перевірок оформлення на роботу...
Lambada написав:А щодо прохідних місць і кіосків - то трохи далі, на кінцевій тролейбуса є декілька порожніх. Бери - не хочу. Було би кому там працювати в холодну зиму в час безвізу і тотальних перевірок оформлення на роботу...
... Я кажу про Балатон і все, що поруч! - а Ви мені про "тупік на кінцевій тролейбуса"(13-го) - за три зупинки від Балатону! -чм Ви, маєте на увазі(або сплутали) базарчик на Грінченка? (бо багаьо хто плутає)
п. с. ... і зовсім не проблема в магазинчику з сендвічів зимою включити "дуйку"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4