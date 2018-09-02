Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:06

jump написав: думаю, що максимум за 3—5років Ваш район стане узагалі малопроїзний і заставлений звідусіль термітниками. думаю, що максимум за 3—5років Ваш район стане узагалі малопроїзний і заставлений звідусіль термітниками.

jump написав: там й так нечисте повітря через підприємства, очисні споруди, стоки, а далі узагалі загазують там й так нечисте повітря через підприємства, очисні споруди, стоки, а далі узагалі загазують

jump написав: на пСихів на роботу будете їхати дуже довго:-)

хіба до того часу відкриєте точку біля себе, до прикладу біля балатону:-) на пСихів на роботу будете їхати дуже довго:-)хіба до того часу відкриєте точку біля себе, до прикладу біля балатону:-)

... ага, а затори срийська/наукова, кільце на кульпарківській/науковій і т. п. - збільшуватись/ставати в ступор не будуть, чи може "розсмокчуться" самі собою?... ці всі "блага" трохи далі, а Я, трохи ближче Брюховицького лісу з одного боку, а з іншого - 4км до центру!(до йОперного)... і так їду довго.... - з "середніми" заторами +/-1 годину(але, завдяки інтернету на смартфоні, подорож стає майже непомітною.....)- а точку, біля Балатону(чи десь в тому райончику) вже 8р. хочу відкрити, але..... тупо немає НОРМАЛЬНИХ(або хоча б напівнормальних) місць! - а переважно, ВЗАГАЛІ ніяких немає!!!.... от всі 8р. Я ходжу через той базарчик "Тополя"(здається так він правильно називається) біля Балатону.... - так от, 8р. тому продавався лоток/магазинчик за 10К, але в середині базарчику, а там - не варіант!(невидиме/непрохідне місце) - ну і дорого, як-не-як!- а тут, де прохідне(бо тротуар проходить через базар, ніби розділяючи його) - то, десь зимою 2015р. там в "прохідному" місці продавась магазинчик за 9К(Я телефонував/дізнававсь), продававсь всю зиму.... потім ціна стала 8К і його хтось викупив "під хімію"(а Я тоді не наважувавсь, бо і дорогувато, а головне, що йшла/і йде війна....... невизначеність.... ріс/стрибав доляр....- а якби було в оренду, то Я б його зразу взяв би!- і отаке....... але, за 8р. Я ЖОДНОГО разу не бачив, щоб десь там писало: "здам в оренду" - ЖОДНОГО за 8р.!(аж злість інколи бере за це)- хоч магазинчики періодично "змінюються", але як? - напевно їх передають "з рук-вруки", що жодних днів вони пусті не простоюють?!- те саме і з магазинчиками там біля Сільпо: ніде і ніколи не бачу, щоб десь було написано "оренда"! - але вони теж якось періодично "змінюються"!..."прохідні місця" - вони такі загадкові.........