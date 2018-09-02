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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 жов, 2018 13:27
чудне тихе місце
лікарня і цвинтар поряд
жарт, звичайно
файна локація, близенько Погулянка
Ви ж відмовились від ідеї придбавати новобуд, хотіли лишитись у старому фонді?
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