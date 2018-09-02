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Ви ж відмовились від ідеї придбавати новобуд, хотіли лишитись у старому фонді?
Але моніторю все одно. Якщо щось файне з'явиться, то може мігрую. Хочу освіжити все ж місце проживання, але питання складне. Подивився, що цей неотермітник недалеко від мене. І планування нічого так. А цвинтар той мені подобається... Просто можливо якісь інші падляни є? Щось дуже привабливо виглядає.
Так що, громадо, радите купляти норку в неотермітнику на Мечникова? Чи є якісь падляни там?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!