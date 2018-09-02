RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 260261262263
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:27

  Козак-характерник написав:Що паньство скаже про цей варіант неотермітника? :P http://m.eko-dim.com/buildings/mechnykova


чудне тихе місце :lol: лікарня і цвинтар поряд :lol:

жарт, звичайно :D
файна локація, близенько Погулянка

Ви ж відмовились від ідеї придбавати новобуд, хотіли лишитись у старому фонді?
jump
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 18.08.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:15

  jump написав:
  Козак-характерник написав:Що паньство скаже про цей варіант неотермітника? :P http://m.eko-dim.com/buildings/mechnykova


чудне тихе місце :lol: лікарня і цвинтар поряд :lol:

жарт, звичайно
файна локація, близенько Погулянка

Ви ж відмовились від ідеї придбавати новобуд, хотіли лишитись у старому фонді?

Але моніторю все одно. Якщо щось файне з'явиться, то може мігрую. Хочу освіжити все ж місце проживання, але питання складне. Подивився, що цей неотермітник недалеко від мене. І планування нічого так. А цвинтар той мені подобається... :P Просто можливо якісь інші падляни є? :twisted: Щось дуже привабливо виглядає.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25467
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

На Погулянці класно.
Тут і туристична точка, і тихі сусіди, і центр поруч і цілий спектр медичних послуг: від народження до упокоєння. :mrgreen:

Якби комусь район підходив, то на Стрийській, отут теж би мало бути окей:
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/жк-горгани-львів
Lambada
 
Повідомлень: 245
З нами з: 06.06.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:43

Погулянка найкращий район все близько. Новий Львів проблема внизу з каналізацією,запах є постійно. Для здачі найкраще купити на Чорновола як на мене.
Ethereum
 
Повідомлень: 157
З нами з: 11.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:41

Так що, громадо, радите купляти норку в неотермітнику на Мечникова? :D Чи є якісь падляни там? :evil:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25467
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 260261262263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 215, 216, 217
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
2164 224760
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 09:34
Stringer
Нерухомість у Львові 1 ... 283, 284, 285
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2848 415465
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 08:48
PEREC
Податок на нерухомість.
ArtScorpio » Нед 02 вер, 2018 22:51
1 302
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 вер, 2018 19:10
Anadonta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.