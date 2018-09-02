Додано: Суб 13 жов, 2018 14:00

....перетягну це сюди, а то знову Я щось не на ту гілку заліз! )))Vlad442 написав:Долярчик написав:... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому!... і, навіть, не хочу уявляти, якщо б Я послухав тих крикунів, які рік тому тут кричали: "почекай, буде дешевше!" "днощепопереду#!" і т. п. - як би Я їх тут матюкав і віртуально рвав би їх на шматки!.... а так, тепер лише з посмішкою, можу сказати, що Я - ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО!!!(що поклався на свої знання/інтуіцію) - а послухав би тих невдах, то на моменті, знову, крім панельок в норм. локації, ніякої новобудови б мені не світило!... хіба теж вкладатись в повітря над котлованом, яке подорожчало на 2-4-6тис.грн.м2ПОВІТРЯ!!!над залитим(або й ні! ) котлованом......із здачею через 2-3р!!!========Они были не правы, а мы правы.Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл. В свое время я говорил "к кризису нужно подходить с наличным долларом, к выходу из кризиса с активами и кредитами". Когда сдам квартиру, на которую у меня гривневый кредит под 10%, посчитаю, но не факт, что выложу тут результат. Слишком много тут мукаков и модерация заточенная под срачи-скандалы. В последнее время я отошел от отчетов что, где и как, чем раньше страдал по наивности и веру в людей.Elensk написав:Аналогичные ощущения. Правда я это сделала в 2016, когда даже котлована не было. Скоро дом сдается, цена квартиры выросла практически в 2 раза. Сейчас за те деньги я смогла бы что-то взять где-то в полях под Одессой и на том же котловане.Жалею, что две не взяла, но все-таки стремно было.======... ще глянув вторинку:- (по пам'яті) подорожчання на 10-15% від минулого року, але знову ж таки, та вторинка, яка в нормальній локації! - а та, що в опі світу, або перероблені однухи на двухи із загальною площею 40+ м2 - ціни +/- стоять на місці!п. с.....і, на моменті, поруч з моєю, зводять великий ЖК, де йдуть підготовчі роботи(а може вже і котлован заливають), так от, ціна мого котловану рік тому(а Я купував якраз в жовтні) складала 14 200м2 у розтермінування на пів року, з першим внеском 70%(і 14 000м2 при 100%оплаті), і то при тому, що вже тоді було зведено 4 і 2пов. в першій/другій секції, а в третій був залитий котлован..... - а тепер ДЛЯ ВСІХ, прошу глянути ціни на поруч залитий/або ще ні, котлован і порахувати різницю самим!Продаж квартир від забудовникаЦіна за м² від 17 110 до 19 350 грнЗаявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 20201 будинок1-кімнатні від 834 тис. грн45.35 м², 18 400 грн/м²2-кімнатні від 1.23 млн грн71.35 м², 17 310 грн/м²Ціна надана забудовником на найдешевші квартири при 100% оплаті на 12.10.2018.... ціни на ПОВІТРЯ!!!