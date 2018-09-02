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Ви ж відмовились від ідеї придбавати новобуд, хотіли лишитись у старому фонді?
Але моніторю все одно. Якщо щось файне з'явиться, то може мігрую. Хочу освіжити все ж місце проживання, але питання складне. Подивився, що цей неотермітник недалеко від мене. І планування нічого так. А цвинтар той мені подобається... Просто можливо якісь інші падляни є? Щось дуже привабливо виглядає.
Так що, громадо, радите купляти норку в неотермітнику на Мечникова? Чи є якісь падляни там?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
....перетягну це сюди, а то знову Я щось не на ту гілку заліз! ))) Vlad442 написав: Долярчик написав: ... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому!
... і, навіть, не хочу уявляти, якщо б Я послухав тих крикунів, які рік тому тут кричали: "почекай, буде дешевше!" "днощепопереду#!" і т. п. - як би Я їх тут матюкав і віртуально рвав би їх на шматки! .... а так, тепер лише з посмішкою , можу сказати, що Я - ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО!!!(що поклався на свої знання/інтуіцію) - а послухав би тих невдах, то на моменті, знову, крім панельок в норм. локації, ніякої новобудови б мені не світило! ... хіба теж вкладатись в повітря над котлованом, яке подорожчало на 2-4-6тис.грн.м2 ПОВІТРЯ!!! над залитим(або й ні! ) котлованом......із здачею через 2-3р!!! ========
Они были не правы, а мы правы. Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл. В свое время я говорил "к кризису нужно подходить с наличным долларом, к выходу из кризиса с активами и кредитами". Когда сдам квартиру, на которую у меня гривневый кредит под 10%, посчитаю, но не факт, что выложу тут результат. Слишком много тут мукаков и модерация заточенная под срачи-скандалы. В последнее время я отошел от отчетов что, где и как, чем раньше страдал по наивности и веру в людей.
Elensk написав: Аналогичные ощущения. Правда я это сделала в 2016, когда даже котлована не было. Скоро дом сдается, цена квартиры выросла практически в 2 раза. Сейчас за те деньги я смогла бы что-то взять где-то в полях под Одессой и на том же котловане. Жалею, что две не взяла, но все-таки стремно было. ======
... ще глянув вторинку: - (по пам'яті) подорожчання на 10-15% від минулого року, але знову ж таки, та вторинка, яка в нормальній локації! - а та, що в опі світу, або перероблені однухи на двухи із загальною площею 40+ м2 - ціни +/- стоять на місці!
п. с. ....і, на моменті, поруч з моєю, зводять великий ЖК, де йдуть підготовчі роботи(а може вже і котлован заливають), так от, ціна мого котловану рік тому(а Я купував якраз в жовтні) складала 14 200м2 у розтермінування на пів року, з першим внеском 70%(і 14 000м2 при 100%оплаті), і то при тому, що вже тоді було зведено 4 і 2пов. в першій/другій секції, а в третій був залитий котлован..... - а тепер ДЛЯ ВСІХ, прошу глянути ціни на поруч залитий/або ще ні, котлован і порахувати різницю самим! https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
Продаж квартир від забудовника Ціна за м² від 17 110 до 19 350 грн Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020 1 будинок 1-кімнатні від 834 тис. грн 45.35 м², 18 400 грн/м² 2-кімнатні від 1.23 млн грн 71.35 м², 17 310 грн/м² Ціна надана забудовником на найдешевші квартири при 100% оплаті на 12.10.2018. ... ціни на ПОВІТРЯ!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Козак-характерник написав:Так що, громадо, радите купляти норку в неотермітнику на Мечникова? Чи є якісь падляни там?
Козаче, сходіть на Погулянку - кінцева трамвая і далі - по праву руку гляньте готові новобуди, промоніторте продаж, можливо знайдете хороші житлові варіанти. Відмотайте кілька сторінок назад, листувались із Кодером, описував там хатинки, правда на самому закруті трамваю, що не є добре. Гляньте трішки далі і вище. там реально класний район, є джерело, брали воду додому - добра! ліс, є де прогулятись, поганяти на ровері, посидіти з коханою на килимку із вином десь під кущем
враховуючи, що Ви готові бахнути 21штуцер тугриків за голу хату із здачею у 19р., (а може і не у 19р.- вибори, АТО, шалені борги та виплати у держави, дика злодійня на усіх щаблях влади на чолі із головним харантом) думаю знайдете готовий прийнятний варіант
jump Я так зрозумів, що місце файне... Можливо тут і зупинимося в пошуках.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Ethereum написав: Новий Львів проблема внизу з каналізацією,запах є постійно.
Новий Львів - це тихий жах... міст із пСихова, термітники на Угорській, Поляроні, постійний сморід, шалений рух по Стуса, там поклали крупнозернистий асфальт, коли їдуть автівки - просто шалений гуркіт, я собі не уявляю як там населення спить та живе...