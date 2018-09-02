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Козак-характерник написав:jump Я так зрозумів, що місце файне... Можливо тут і зупинимося в пошуках.
моя порада, не спішіть. гляньте ще на краю парку Залізна вода - там новобуд шурують. також дуже тихе і ще спокійніше місце, район особняків, дороги асфальтовані, дитсадок, школа, трішки далі пройти - Стрийський парк, униз - парк культури-Вітовського-Коперніка і Ваш улюблений центр
ще раджу прогулятись по Кримській і довкола з виходом краєчком на Стуса. Також парк довкола стадіону Україна (будете футбол з балкона дивитись ) Там унизу такі котеджі... Але вони дуже шалені гроші коштують
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Долярчик написав:....перетягну це сюди, а то знову Я щось не на ту гілку заліз! ))) Vlad442 написав: Долярчик написав: ... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому!
... і, навіть, не хочу уявляти, якщо б Я послухав тих крикунів, які рік тому тут кричали: "почекай, буде дешевше!" "днощепопереду#!" і т. п. - як би Я їх тут матюкав і віртуально рвав би їх на шматки! .... а так, тепер лише з посмішкою , можу сказати, що Я - ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО!!!(що поклався на свої знання/інтуіцію) - а послухав би тих невдах, то на моменті, знову, крім панельок в норм. локації, ніякої новобудови б мені не світило! ... хіба теж вкладатись в повітря над котлованом, яке подорожчало на 2-4-6тис.грн.м2 ПОВІТРЯ!!! над залитим(або й ні! ) котлованом......із здачею через 2-3р!!! ========
Они были не правы, а мы правы. Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл. В свое время я говорил "к кризису нужно подходить с наличным долларом, к выходу из кризиса с активами и кредитами". Когда сдам квартиру, на которую у меня гривневый кредит под 10%, посчитаю, но не факт, что выложу тут результат. Слишком много тут мукаков и модерация заточенная под срачи-скандалы. В последнее время я отошел от отчетов что, где и как, чем раньше страдал по наивности и веру в людей.
Elensk написав: Аналогичные ощущения. Правда я это сделала в 2016, когда даже котлована не было. Скоро дом сдается, цена квартиры выросла практически в 2 раза. Сейчас за те деньги я смогла бы что-то взять где-то в полях под Одессой и на том же котловане. Жалею, что две не взяла, но все-таки стремно было. ======
... ще глянув вторинку: - (по пам'яті) подорожчання на 10-15% від минулого року, але знову ж таки, та вторинка, яка в нормальній локації! - а та, що в опі світу, або перероблені однухи на двухи із загальною площею 40+ м2 - ціни +/- стоять на місці!
п. с. ....і, на моменті, поруч з моєю, зводять великий ЖК, де йдуть підготовчі роботи(а може вже і котлован заливають), так от, ціна мого котловану рік тому(а Я купував якраз в жовтні) складала 14 200м2 у розтермінування на пів року, з першим внеском 70%(і 14 000м2 при 100%оплаті), і то при тому, що вже тоді було зведено 4 і 2пов. в першій/другій секції, а в третій був залитий котлован..... - а тепер ДЛЯ ВСІХ, прошу глянути ціни на поруч залитий/або ще ні, котлован і порахувати різницю самим! https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
Продаж квартир від забудовника Ціна за м² від 17 110 до 19 350 грн Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020 1 будинок 1-кімнатні від 834 тис. грн 45.35 м², 18 400 грн/м² 2-кімнатні від 1.23 млн грн 71.35 м², 17 310 грн/м² Ціна надана забудовником на найдешевші квартири при 100% оплаті на 12.10.2018. ... ціни на ПОВІТРЯ!!!
Дивно чутивід людей, що криза подолана, особливо на порозі нової світової кризи...
я б ще трішки далі проїхав, поворот на Наварію, класні котеджі, ліс і озеро близько. Шикарна Вілла Австрія
Я думала, що йдеться про "для оренди" чи для себе одного. Для чого 1-2 людям цілої вілли?
От недавно знайомі продали особняк на верху Личаківської. Трохи більше 100 штук, вже готовий, з меблями, паркетами, мінімальним ландшафтом, гаражем. Термітники не проглядаються на горизонті. Не новенький, але милий. Дітей не треба возити щодня до садку/школи, центр близько. Та його і в оренду здати - запросто, і самому жити люкс! А скільки Вілла Австрія обійдеться? Спершу щоби заїхати, а потім щоби утримувати? Це по-перше.
А по-друге, якщо вже й вілли, то мені більше Кротошин до вподоби, їх по вартості можна поміняти на вартість квартири. Спільна територія з управляючими. У довгостроковій перспективі, в тому є сенс.