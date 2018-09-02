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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 261262263264
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:23

  Козак-характерник написав:jump Я так зрозумів, що місце файне... :D Можливо тут і зупинимося в пошуках.


моя порада, не спішіть.
гляньте ще на краю парку Залізна вода - там новобуд шурують.
також дуже тихе і ще спокійніше місце, район особняків, дороги асфальтовані, дитсадок, школа, трішки далі пройти - Стрийський парк, униз - парк культури-Вітовського-Коперніка і Ваш улюблений центр :D

ще раджу прогулятись по Кримській і довкола з виходом краєчком на Стуса. Також парк довкола стадіону Україна (будете футбол з балкона дивитись :D ) Там унизу такі котеджі... Але вони дуже шалені гроші коштують :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:54

jump Дякую! Ну з районом пошуків +- визначився. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 01:38

  Долярчик написав:....перетягну це сюди, а то знову Я щось не на ту гілку заліз! )))
Vlad442 написав:
Долярчик написав:
... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому!

... і, навіть, не хочу уявляти, якщо б Я послухав тих крикунів, які рік тому тут кричали: "почекай, буде дешевше!" "днощепопереду#!" і т. п. - як би Я їх тут матюкав і віртуально рвав би їх на шматки!
.... а так, тепер лише з посмішкою :D , можу сказати, що Я - ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО!!!(що поклався на свої знання/інтуіцію) - а послухав би тих невдах, то на моменті, знову, крім панельок в норм. локації, ніякої новобудови б мені не світило!
... хіба теж вкладатись в повітря над котлованом, яке подорожчало на 2-4-6тис.грн.м2 :shock: ПОВІТРЯ!!! :shock: над залитим(або й ні! ) котлованом......із здачею через 2-3р!!!
========

Они были не правы, а мы правы.
Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл. В свое время я говорил "к кризису нужно подходить с наличным долларом, к выходу из кризиса с активами и кредитами". Когда сдам квартиру, на которую у меня гривневый кредит под 10%, посчитаю, но не факт, что выложу тут результат. Слишком много тут мукаков и модерация заточенная под срачи-скандалы. В последнее время я отошел от отчетов что, где и как, чем раньше страдал по наивности и веру в людей.


Elensk написав:
Аналогичные ощущения. Правда я это сделала в 2016, когда даже котлована не было. Скоро дом сдается, цена квартиры выросла практически в 2 раза. Сейчас за те деньги я смогла бы что-то взять где-то в полях под Одессой и на том же котловане.
Жалею, что две не взяла, но все-таки стремно было.
======

... ще глянув вторинку:
- (по пам'яті) подорожчання на 10-15% від минулого року, але знову ж таки, та вторинка, яка в нормальній локації! - а та, що в опі світу, або перероблені однухи на двухи із загальною площею 40+ м2 - ціни +/- стоять на місці!

п. с.
....і, на моменті, поруч з моєю, зводять великий ЖК, де йдуть підготовчі роботи(а може вже і котлован заливають), так от, ціна мого котловану рік тому(а Я купував якраз в жовтні) складала 14 200м2 у розтермінування на пів року, з першим внеском 70%(і 14 000м2 при 100%оплаті), і то при тому, що вже тоді було зведено 4 і 2пов. в першій/другій секції, а в третій був залитий котлован..... - а тепер ДЛЯ ВСІХ, прошу глянути ціни на поруч залитий/або ще ні, котлован і порахувати різницю самим! https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2

Продаж квартир від забудовника
Ціна за м² від 17 110 до 19 350 грн
Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020
1 будинок
1-кімнатні від 834 тис. грн
45.35 м², 18 400 грн/м²
2-кімнатні від 1.23 млн грн
71.35 м², 17 310 грн/м²
Ціна надана забудовником на найдешевші квартири при 100% оплаті на 12.10.2018.
... ціни на ПОВІТРЯ!!! :mrgreen:


Дивно чутивід людей, що криза подолана, особливо на порозі нової світової кризи...
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 07:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

"#кризанасомине" © :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:11

  jump написав:
  Lambada написав:
Якби комусь район підходив, то на Стрийській, отут теж би мало бути окей:
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/жк-горгани-львів


я б ще трішки далі проїхав, поворот на Наварію, класні котеджі, ліс і озеро близько. Шикарна Вілла Австрія 8)


Я думала, що йдеться про "для оренди" чи для себе одного.
Для чого 1-2 людям цілої вілли?

От недавно знайомі продали особняк на верху Личаківської. Трохи більше 100 штук, вже готовий, з меблями, паркетами, мінімальним ландшафтом, гаражем. Термітники не проглядаються на горизонті. Не новенький, але милий. Дітей не треба возити щодня до садку/школи, центр близько. Та його і в оренду здати - запросто, і самому жити люкс!
А скільки Вілла Австрія обійдеться?
Спершу щоби заїхати, а потім щоби утримувати?
Це по-перше.

А по-друге, якщо вже й вілли, то мені більше Кротошин до вподоби, їх по вартості можна поміняти на вартість квартири. Спільна територія з управляючими. У довгостроковій перспективі, в тому є сенс. :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:23

Те що подорожає в 2019 нерухомість ясно всім. Рухаємося в сторону Польщі. Єдине що мішає ,то війна.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 08:41

от цікаво з тими "авторськими правами"...

...еееехххххх....... а мені то ж наступного року заселятись в новобуд! :D
- але "слухання перфораторів" - це в мене на другому плані, а на першому - СКІЛІННЯ БАЛКОНУ(5м2+) :mrgreen: (трохи переймаюсь, чи дозволять.... - але Я за однотипність скління всього стояка! )
- і зразу відповідь на Ваше стандартне запитання: :mrgreen:
...- а на холєру мені 5м2 відкритої площі, за яку я заплатив ~50К грн?! - щоб пилюка залітала/дощ засікав/сніг залітав? - а теплозбереження?(невже форумчани мені будуть скидатись на опалення, якщо Я не засклю балкон? :mrgreen: )
... ото ж бо!

.... тіко трохи от бентежить друга половина цього пунктика в моєму договорі :shock:
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...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 08:44

Долярчик якщо Долярчик засклить балкон, то отримає санкції... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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