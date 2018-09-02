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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 262263264265
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... маленьке уточнення: в мене швидше лоджія, бо виступи "за фасад" незначні ~20-30см
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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