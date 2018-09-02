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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... маленьке уточнення: в мене швидше лоджія, бо виступи "за фасад" незначні ~20-30см
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 23 жов, 2018 07:32
Швидше, вище, щільніше
Львів наближається до інвестиційного буму на ринку нерухомості
Рівень інвестицій на ринку нерухомості в Україні сягає свого 10-річного максимуму.
Після різкого зниження ділової активності в 2013-14 рр. ринок поступово оживає. Обсяг вторинних інвестицій у комерційну нерухомість у першому півріччі 2018 р. в Україні сягнув 170 млн. доларів. За прогнозами компанії Cushman & Wakefield, рівень інвестицій зростатиме й наступного року і навіть може подвоїтися. Інвестори, девелопери та власники нерухомості налаштовані на зростання дохідності в майбутньому.
«За найближчий період у Львові збудують і введуть в експлуатацію більше об’єктів, ніж зараз загалом існує на ринку офісної нерухомості», – прокоментував темпи розвитку ринку нерухомості керуючий партнер CBRE Ukraine Радослав Цуркан.
Станом на 1 півріччя 2018 року загальний обсяг якісної пропозиції на офісному ринку Львова становить 135 тис м², а за 2019-20 рр. заявлено до введення в експлуатацію 151 тис м². Йдеться перш за все про такі знакові для міста проекти як Lviv Tech City, IT District та інші.
Разом зі зростанням попиту на офісну нерухомість у Львові збільшується кількість торговельних центрів. Про особливості цього сегменту ринку під час семінару докладно розповіла керівниця відділу торгових площ компанії JLL Катерина Весна. До семи вже діючих торгово-розважальних центрів у Львові найближчим часом додасться ще три: ТРЦ «Ашан» площею 7 тис. м², ТЦ Spartak площею 21 тис. м², ТЦ «Арсен» на Сихові площею 24,7 тис. м².
За даними компанії JLL загальний обсяг якісних торгівельних площ у Львові становить 183 тис. м², або ж 242 м² на 1 тис. мешканців. За цими показниками серед українських міст Львів поступається лише Києву та Дніпру і показує приблизно однаковий результат з Одесою. Спікери та учасники семінару спрогнозували стійке зростання показників у всіх сегментах ринку нерухомості Львова.
Додано: Вів 23 жов, 2018 08:00
з мордокниги: Скандальні забудови Львова
Отаке робиться в нашому місті. І це, панове, не окраїна, не задвірки Рясного чи Сихова - це за якихось три кілометри від центру.
Монстри з Малоголосківської
Уявіть мікрорайон, густо забудований багатоповерхівками, а дорога на всіх 100 000 мешканців одна… Великогабаритна будівельна техніка впевнено курсує ґрунтовою «дорогою», обабіч якої лежать гори землі й стоїть старенький екскаватор, що чекає свого зоряного часу, повсюди пил, будівельники, простежується й брак інфраструктури та спокою мешканців мікрорайону. Новобудови у мікрорайоні Львова по вулиці Малоголосківській, за словами обурених та зневірених мешканців, зростають як гриби після дощу і «отруюють» життя. Дехто вже прозвав майбутній мікрорайон сучасним гетто, похмурим та депресивним, без парковок, прибудинкових територій, без дитячого сміху, адже дітям просто не буде місця для веселих ігор…
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:03
jump
Там ще один виїзд запроектовано зі сторони Замарстинівської в брюховицькому напрямку.
І так, діти граються на майданчику, затисненому між машинами.
А взагалі ще раз зверну до джерел:
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